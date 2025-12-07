Un viaggio tra borghi illuminati, tradizioni autentiche ed eventi che trasformano l’inverno elbano in un’esperienza suggestiva e sorprendente da vivere

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Ufficio Stampa Il borgo di Capoliveri illuminato al tramonto

Quando l’inverno avvolge l’Isola d’Elba, il paesaggio marittimo si trasforma in un palcoscenico luminoso dove tradizioni, colori e atmosfere suggestive si intrecciano. L’isola, conosciuta soprattutto per le sue spiagge estive, durante le festività natalizie rivela un volto diverso e sorprendente: più intimo, autentico e luminoso.

Borghi come Capoliveri, Marciana Marina e Portoferraio si animano con eventi, mercatini e installazioni artistiche che rendono l’isola una destinazione ideale per chi cerca un Natale ricco di emozioni, tra magia e cultura.

Natale 2025 all’Isola d’Elba

Il borgo di Capoliveri, con il progetto “Natale 2025 – Magie di Luci“, accende lo spirito natalizio grazie al suo Villaggio di Natale che anima piazze e vicoli fino al 6 gennaio.

Qui l’atmosfera è resa ancora più coinvolgente da un percorso luminoso che attraversa il borgo, nuove installazioni artistiche, 80 alberelli addobbati e un grande albero di Natale dal design originale allestito in piazza.

Tra le proposte più amate spicca poi la pista di pattinaggio ecologica in ghiaccio sintetico, gratuita e aperta ogni giorno, con orari prolungati nei weekend e durante la notte di Capodanno.

Stand dedicati a zucchero filato, popcorn, concerti dal vivo, DJ set, laboratori creativi e il tradizionale Maxi Tombolone di Natale completano il quadro, trasformando Capoliveri in una meta ideale per famiglie e bambini.

La kermesse culminerà con la festa di Capodanno e quella della Befana del 6 gennaio alle ore 14:30, un evento molto atteso, tra giochi, dolciumi e momenti condivisi da grandi e piccoli.

Tra le tradizioni natalizie più attese non mancano poi i mercatini di Natale organizzati dall’associazione Elba Creativa, che ogni anno trasformano vari borghi dell’Isola d’Elba in piccoli villaggi pieni di creatività.

Le casette in legno ospitano artigiani locali, produttori e associazioni che propongono decorazioni, idee regalo, prodotti tipici e creazioni handmade. Queste sono occasioni perfette per immergersi nell’atmosfera natalizia, assaggiare dolci tipici e scoprire l’artigianato dell’isola.

Marciana, domenica 7 dicembre

Portoferraio, lunedì 8 dicembre

Marciana Marina, lunedì 8 dicembre

Mercatino di Pomonte, sabato 13 dicembre

Carnatal di Marina di Campo, domenica 14 dicembre

Mercatino di Procchio, domenica 21 dicembre

Esperienze da fare a Natale in tutta l’isola

Oltre ai mercatini di Natale, l’Elba propone un ricco ventaglio di iniziative e proposte che abbracciano cultura, storia e tradizioni per chi desidera vivere un Natale più autentico, esperenziale e legato al territorio.

A Capoliveri si potranno visitare i Musei del Mare e la Vecchia Officina e prendere parte alle escursioni guidate nelle antiche miniere: un’opportunità speciale per affiancare l’atmosfera natalizia alla scoperta della storia e dei paesaggi più caratteristici dell’isola.

Chi preferisce invece abbinare al Natale un’esperienza culturale può immergersi nella storia mineraria dell’isola attraverso le visite guidate del Parco Minerario di Rio. Durante l’inverno, il Parco con il Museo Minerario e il Museo Archeologico, resta accessibile su prenotazione (con tour guidati, itinerari in fuoristrada, visite ai musei e progetti recenti come “Il cammino di Emilia”, un percorso narrativo che unisce archeologia, leggende locali e luoghi simbolici della tradizione elbana).



Infine per chi cerca un’esperienza originale, a Marina di Campo negli spazi dell’ex Acquario, è visitabile Elba Brick, la nuova mostra dedicata ai celebri mattoncini LEGO®. L’esposizione ospita collezioni rare, installazioni spettacolari e spazi gioco in cui i visitatori possono costruire le proprie creazioni e volendo portarsele a casa acquistandole a peso.

