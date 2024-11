I Mercatini di Natale di Trento: info e consigli utili

Fonte: GettyImages Stand d'artigianato locale al Mercato di Natale di Trento

Questo è il periodo più atteso dell’anno, quando le città si trasformano con luci e colori ed è possibile vivere la magia del Natale. Tra i mercatini di Natale più famosi d’Italia ci sono sicuramente quelli di Trento. Tra la cornice magica delle montagne che fa da sfondo a questa bellissima città del Nord Italia, qui si può vivere la vera essenza di questa festa, probabilmente fra le più autentiche. Si tratta di mercatini natalizi da non perdere assolutamente, accompagnati da numerosi eventi, adatti a grandi e bambini.

I mercatini di Natale di Trento, pura magia

L’Avvento è davvero qualcosa di unico e strepitoso in questa magica città, dove i visitatori, passeggiando tra vie e piazze del centro storico, possono osservare i bellissimi addobbi. L’appuntamento più atteso dai cittadini e non solo, amanti del Natale, sono sicuramente i mercatini di Trento, che si tengono in due zone distinte della città.

Si tratta di Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, nel centro storico. Si contano circa 70 casette in legno in Piazza Fiera, incastonate fra le mura merlate della città e del suggestivo Palazzo Vescovile, e circa 20 casette in Piazza Battisti, davanti al Castello del Buonconsiglio. Sono presenti, come ormai da tradizione, sia stand gastronomici che stand di prodotti artigianali del territorio, presso i quali i visitatori possono assaporare sapori e specialità culinarie tipiche, oltre che bere ottimi vini locali. Passeggiando fra questi stand, quindi, sarà possibile acquistare decorazioni natalizie, presepi, candele oppure originali idee regalo in legno, vetro o ceramica.

Molto apprezzato è l’angolo gourmet “Sapori del Mercatino”, in cui si potrà partecipare alla degustazione di prodotti trentini ed altoatesini, come il Tortel de patate o i Cevap della Valle dei Mocheni.

Fonte: GettyImages

Quando si svolgeranno?

Ma quando sarà possibile vivere questa esperienza natalizia a Trento? I mercatini saranno aperti da Venerdì 22 Novembre 2024 a Lunedì 6 Gennaio 2025, giorno dell’Epifania. La soluzione ideale per chi, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui le giornate sono molto corte, decide di passare un weekend alternativo, avvolti da un’atmosfera gioiosa e vivace come quella dei mercatini di Trento.

Mercatini di Trento, info utili

I mercatini di Natale di Trento si tengono, dunque, in due location da sogno, Piazza Fiera e a Piazza Mostra, che si trovano entrambe nel centro storico della città di Trento. Passeggiare fra le casette in legno di questo mercatino è qualcosa di unico, un’esperienza da non perdere, ma bisogna fare molta attenzione agli orari di apertura e ad eventuali chiusure ed aperture straordinarie.

Gli orari di apertura al pubblico, sia del polo gastronomico che dell’artigianato, sono i seguenti:

il mercatino è aperto tutti i giorni , dalle 10.00 alle 20.00 ;

è aperto , ; il venerdì, sabato e domenica solo gli stand gastronomici saranno aperti dalle 10.00 alle 21.00. Le restanti casette, che non somministrano cibo e bevande, rispetteranno gli orari normali, dalle 10.00 alle 20.00.

Come già anticipato, ci saranno anche dei giorni di apertura e chiusura straordinaria:

Martedì 24 ed Martedì 31 dicembre 2024 tutto il mercatino sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00;

tutto il mercatino sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00; il 25 Dicembre, il giorno di Natale, tutto il Mercatino resterà chiuso ;

; Sabato 7 dicembre 2024 solo gli stand gastronomici, di entrambe le piazze, saranno aperti con orario straordinario dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Mentre, gli stand d’artigianato ed i commercianti, saranno aperti dalle 10.00 alle 20.00;

solo gli stand gastronomici, di entrambe le piazze, saranno aperti con orario straordinario dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Mentre, gli stand d’artigianato ed i commercianti, saranno aperti dalle 10.00 alle 20.00; Domenica 5 gennaio 2025, ultimo giorno prima della chiusura dei mercatini natalizi, solo gli stand gastronomici avranno un orario d’apertura dalle 10.00 alle 21.00, mentre gli stand di artigiani e commercianti dalle 10.00 alle 20.00.

Tutti gli altri eventi natalizi

Trento è, senza ombra di dubbio, la città del Natale. Durante il periodo dell’Avvento la città si trasforma in un magico mondo per grandi e bambini. Qui, infatti, è possibile visitare il Villaggio incantato di Babbo Natale, in piazza Dante. Un polo dove le famiglie potranno passare delle giornate all’insegna del divertimento e del relax. Un villaggio che fa sognare i più piccoli, con le sue casette addobbate, i laboratori creativi, ma anche la pista degli slittini, il magico trenino di Natale e lo zucchero filato. Insomma, il posto giusto per essere coccolati in attesa del Natale. Il Villaggio incantato di Babbo Natale sarà aperto dal 22 Novembre 2024 al 6 Gennaio 2025, dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00, il Sabato e la Domenica, ma anche il 23, 24, 26 e 27 Dicembre ed il 2 e 3 Gennaio, dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Ci sarà anche la possibilità di salire a bordo del Trenino dei Castelli, dove, accompagnati da guide esperte, i visitatori potranno partire alla scoperta della storia e dell’arte locale, ma anche dei profumi del Natale della Val di Non, della Val di Sole e del capoluogo. È un’esperienza sicuramente da non perdere, partendo alla scoperta di alcuni dei castelli più belli del Trentino, ma anche di borghi più belli d’Italia, come Ossana, con i suoi 1600 presepi artigianali allestiti in tutto il paese. Si passa poi dal bellissimo Castello di San Michele e Castel Valer, per poi finire tra i gusti ed i sapori del mercato di Natale di Trento, senza dimenticare un buon vin brulè.

Queste sono solo alcune delle tappe del Trenino dei Castelli, in partenza dalla stazione Trento-Malè di Trento, ogni sabato a partire dal 30 Novembre, al costo di 89,00€, prezzo intero, 79€, per i minori di 16 anni, e gratuito per i bambini fino a 4 anni.

Inoltre, in città durante questo periodo saranno presenti diversi spettacoli teatrali e culturali, tra mostre ed opere d’arte presenti in vari punti delle città e la possibilità di visitare i diversi siti storici di Trento, come il Castello del Buonconsiglio.

Fonte: iStock

Come raggiungere Trento

La città di Trento è raggiungibile in auto attraverso l’autostrada A22 Brennero-Modena. Per chi decide di raggiungere la città in macchina, si consiglia di fare molta attenzione alla presenza di una zona a traffico limitato nel centro storico cittadino, accessibile solamente ai mezzi autorizzati. Nei pressi del centro di Trento sono disponibili diversi parcheggi a pagamento, dai quali sarà facile raggiungere i mercatini di Natale.

Per chi invece preferisce spostarsi in treno, la stazione ferroviaria di Trento (servita comodamente da treni regionali, intercity e ad alta velocità) si trova in Piazza Dante, a meno di 5 minuti a piedi dal centro storico. Nelle vicinanze è possibile trovare la stazione dei taxi, la fermata degli autobus e delle corriere e un ottimo servizio di bikesharing.

La città di Trento non è servita da un proprio aeroporto. Il più vicino è l’Aeroporto di Verona-Villafranca Valerio Catullo, che dista circa 95 km. Da qui, si può raggiungere Trento in auto, percorrendo l’autostrada A4 e l’autostrada A22 (serve circa un’ora), oppure in treno dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, che è collegata allo scalo aeroportuale da un comodo servizio di bus navetta. In alternativa, gli altri scali più vicini sono quello di Treviso Antonio Canova, quello di Bergamo Orio Al Serio e quello di Venezia Marco Polo, tutti ben collegati a Trento sia dalla rete autostradale che da quella ferroviaria.

Insomma, non c’è davvero motivo per lasciarsi sfuggire l’occasione di andare alla scoperta di Trento e dei luoghi magici da cui è circondata.