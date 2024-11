Come visitare i mercatini di Natale a Rovereto: date e info utili

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Come visitare i mercatini di Natale a Rovereto

Il mercatino di Natale di Rovereto è fra gli eventi più amati del Trentino, luogo incantevole dove tradizione, artigianato e spirito natalizio si incontrano in un’atmosfera calda e accogliente. Ogni anno la città si trasforma in un borgo natalizio incantato ricco di luci, decorazioni e non da meno di sapori e profumi che attirano i visitatori da ogni parte d’Italia, ma non solo. Voglio svelarti tutte le informazioni utili su date, programma, eventi correlati e anche come raggiungere Rovereto e il suo straordinario mercatino di Natale. Pronto ad immergerti con noi in questa atmosfera idilliaca?

Dove si svolge il mercatino di Natale di Rovereto

Il mercatino di Natale di Rovereto si svolge nel cuore della città ma crea un percorso che, attraversando le vie principali coinvolge anche le piazze principali. Le tantissime casette caratteristiche presenti si estendono nei punti strategici di Rovereto da Piazza Rosmini a Piazza Cesare Battisti coinvolgendo le vie adiacenti e trasformando il centro storico in un autentico villaggio natalizio che farà impazzire grandi e piccini. Anche le strade sono decorate con luci scintillanti e decorazioni che aiutano nel creare quell’atmosfera così particolare che piace a tutti e trasmette tutta la magia tra i mercatini di Natale.

Tra i mercatini di Natale in Trentino più belli si fa strada quello di Rovereto. Ti basti sapere che si tratta di uno degli eventi più attesi e amati dell’inverno, il periodo in cui la città si veste di un bagliore fatto di luci e spirito natalizio; se desideri pianificare una visita qui ti segnaliamo tutte le informazioni su date di apertura, orari e giorni di chiusura.

Apertura e chiusura: da sempre il mercatino di Natale di Rovereto apre verso la fine di novembre e resta attivo fino alla prima settimana di gennaio. Quest’anno le date precise di apertura e chiusura sono dal 25 novembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Orari del mercatino di Natale di Rovereto: dal lunedi al giovedi dalle 11.00 alle 19.30, nel weekend (venerdi/domenica) dalle 10.00 alle 19.30 (con area food aperta fino alle 20.30), il 25 dicembre osserva la chiusura totale, il 26 dicembre dalle 10.00 alle 19.30 (sempre con apertura food fino alle 20.30), sabato 31 dicembre osserverà l’orario dalle 10.00 alle 17.00, mentre domenica 1 gennaio gli orari saranno dalle 12.00 alle 19.30 ma l’area food resterà aperta fino alle 20.30.

Come raggiungere il mercatino di Natale di Rovereto

Rovereto è ben collegata ed è facile da raggiungere con vari mezzi di trasporto. Di seguito segnaliamo alcune opzioni che ti permetteranno di organizzare al meglio il tuo viaggio verso il mercatino di Natale di Rovereto.

In treno : Rovereto ha una stazione ferroviaria ben collegata lungo la linea Verona-Brennero, questo rende il treno tra i mezzi più comodi per raggiungere la città e scoprire il suo mercatino di Natale. Dalla stazione una passeggiata di una decina di minuti ti porterà direttamente al centro storico, sede del mercatino natalizio.

: Rovereto ha una stazione ferroviaria ben collegata lungo la linea Verona-Brennero, questo rende il treno tra i mezzi più comodi per raggiungere la città e scoprire il suo mercatino di Natale. Dalla stazione una passeggiata di una decina di minuti ti porterà direttamente al centro storico, sede del mercatino natalizio. In auto : altrettanti facilmente raggiungibile in auto tramite la A22, l’Autostrada del Brennero. Uscendo al casello di Rovereto sud ci si troverà a pochissimi km dal centro. Se si arriva in auto sono disponibili parecchi parcheggi intorno al centro, oppure in zona Stadio Quercia, ma è consigliabile arrivare sul presto, perché durante il periodo natalizio la città è molto frequentata e si rischia di faticare a trovare parcheggio vicino.

: altrettanti facilmente raggiungibile in auto tramite la A22, l’Autostrada del Brennero. Uscendo al casello di Rovereto sud ci si troverà a pochissimi km dal centro. Se si arriva in auto sono disponibili parecchi parcheggi intorno al centro, oppure in zona Stadio Quercia, ma è consigliabile arrivare sul presto, perché durante il periodo natalizio la città è molto frequentata e si rischia di faticare a trovare parcheggio vicino. In bus : diverse linee di autobus regionali e di trasporto pubblico locale collegano Rovereto con altre città del Trentino e con le principali località vicine. Durante il periodo natalizio solitamente molte linee di bus offrono servizi specifici, potenziando il numero delle corse, controllate sul sito della compagnia per avere la certezza delle corse e degli orari di andata e ritorno precisi.

: diverse linee di autobus regionali e di trasporto pubblico locale collegano Rovereto con altre città del Trentino e con le principali località vicine. Durante il periodo natalizio solitamente molte linee di bus offrono servizi specifici, potenziando il numero delle corse, controllate sul sito della compagnia per avere la certezza delle corse e degli orari di andata e ritorno precisi. In aereo: per chi arriva da più lontano e sceglie l’aereo, l’aeroporto più vicino è Verona Villafranca, che si trova a circa un’ora di auto da Rovereto, in alternativa dall’aeroporto si può optare per un treno da Verona Porta Nuova verso Rovereto oppure noleggiare un’auto per il trasferimento al mercatino di Natale di Rovereto, in questo caso controllate il contratto della compagnia cosa prevede per i termini di riconsegna dell’auto.

Info utili sul mercatino di Natale di Rovereto

Il mercatino di Natale di Rovereto è famoso per la qualità e la varietà delle casette che spaziano dall’artigianato locale a prodotti gastronomici tradizionali. Qui puoi trovare decorazioni natalizie particolari e uniche ma anche prodotti artigianali e idee regalo originali per tutti i gusti.

Gastronomia : sicuramente uno dei punti forti del mercatino di Natale di Rovereto è la presenza di casette gastronomiche che offrono specialità tipiche della zona come vin brulè, dolci natalizi e lo speck tradizionale trentino; sappiamo bene quanto assaporare queste delizie sia tra le esperienze più apprezzate.

: sicuramente uno dei punti forti del mercatino di Natale di Rovereto è la presenza di casette gastronomiche che offrono specialità tipiche della zona come vin brulè, dolci natalizi e lo speck tradizionale trentino; sappiamo bene quanto assaporare queste delizie sia tra le esperienze più apprezzate. Artigianato locale : le casette natalizie offrono una ricca selezione di prodotti di artigianato realizzati da artisti e artigiani locali; qui puoi trovare decorazioni natalizie fatte a mano, ceramiche dipinte, candele home made profumatissime, sculture in legno e anche abbigliamento tradizionale.

: le casette natalizie offrono una ricca selezione di prodotti di artigianato realizzati da artisti e artigiani locali; qui puoi trovare decorazioni natalizie fatte a mano, ceramiche dipinte, candele home made profumatissime, sculture in legno e anche abbigliamento tradizionale. Idee regalo per ogni budget : tantissime le casette che propongono prodotti enogastronomici, miele artigianale, marmellate locali, vini trentini, gioielli, abbigliamento in lana, giocattoli in legno e molto altro, tutto per le tue idee regalo di Natale per tutti i gusti e per ogni budget.

: tantissime le casette che propongono prodotti enogastronomici, miele artigianale, marmellate locali, vini trentini, gioielli, abbigliamento in lana, giocattoli in legno e molto altro, tutto per le tue idee regalo di Natale per tutti i gusti e per ogni budget. Pagamenti e accessibilità: accettano in gran parte pagamenti con le carte ma è buon consiglio portare con sé un po’ di contante. Il mercatino di Natale di Rovereto è accessibile a persone con ridotta mobilità grazie a percorsi pianeggianti e buona organizzazione degli spazi.

Eventi legati al mercatino di Natale di Rovereto

Il mercatino di Natale di Rovereto non è limitato soltanto alle casette, include una serie di eventi che arricchiscono ulteriormente l’atmosfera del momento, segnaliamo alcune tra le attività più attese e amate.