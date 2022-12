Milioni di luci hanno acceso la magia: la favola di Natale ha inizio

Fonte: iStock/Luis Echeverri Urrea Luci di Natale a Medellín

C’è qualcosa di incredibilmente straordinario che sta accadendo intorno a noi, proprio adesso che le strade, le piazze e i quartieri delle città di tutto il mondo si sono trasformate in cartoline di immensa bellezza.

Ci sono le luci, quelle sfavillanti che illuminano i parchi urbani e i percorsi cittadini, e ci sono gli alberi, che sono maestosi e incantati. Ci sono poi i profumi che si diffondono nell’aria e che sono accompagnati da soavi melodie e poi, ancora, bancarelle di ogni tipo che sfoggiano prodotti che parlano di storie, tradizioni e culture. È il miracolo di Natale che prende vita, e che accende di magia i luoghi del mondo che conosciamo.

Sono tante, anzi tantissime, le destinazioni da raggiungere durante il periodo dell’Avvento, le stesse che ci permettono di immergerci e perderci all’interno delle atmosfere natalizie che tanto amiamo. Ma se volete lasciarvi incantare dalle luci sfavillanti che si trasformano in capolavori d’arte visiva e immersiva, e che vi permettono di vivere una favola di Natale, c’è solo un luogo da raggiungere. Preparate le valigie, si parte. Destinazione: Medellín.

La favola di Natale a Medellín

Non si tratta dei celebri mercatini di Natale che si snodano in tutta la Germania, e neanche dello scintillante e antico albero di Natale che allestiscono ogni anno a Tallinn, ma di uno spettacolo visivo senza eguali che illumina il Natale. Per assistere a questo show, che incanta lo sguardo e riscalda il cuore, dobbiamo recarci in Colombia, e più precisamente a Medellín. È qui che si trova il percorso di luci e addobbi di Natale più bello di tutto il mondo.

Conosciamo tutti Medellín, capitale di Antioquia e città dell’eterna primavera, e sappiamo bene che un viaggio in questo luogo è destinato a sorprenderci ogni volta, in ogni periodo dell’anno e in ogni stagione. Lo fa con il suo clima temperato, con quell’iconico Festival dei fiori, ma anche con le cabinovie moderne e con quelle viste mozzafiato sulla Valle d’Aburrá. Lo fa anche con le sculture che si snodano e decorano Plaza Botero e con il Museo cittadino che ospita i capolavori degli artisti locali.

Ma c’è un altro motivo per cui Medellín ha catturato la nostra attenzione adesso, ed è quello che la vede come la città più bella, luminosa e scintillante del periodo dell’Avvento. Le luminarie e gli addobbi che si snodano nello scenario urbano, infatti, danno vita a veri e propri capolavori visivi in cui perdersi e immergersi, gli stessi che lasciano senza fiato.

Per tutto il mese di dicembre, infatti, Medellín è totalmente invasa da milioni di luci natalizie che, tutte insieme, creano uno show sfavillante che trasporta viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo in una favola di Natale che non conosce eguali.

Fonte: Getty Images

Le luci di Natale più belle del mondo

Sono più di un milione le luci natalizie che vengono accese durante il periodo dell’Avvento a Medellín, le stesse che fanno da cornice a una serie di spettacoli e di eventi culturali che si alternano durante il mese di dicembre. È questo il periodo migliore per riscoprire la capitale di Antioquia in una veste inedita e incantata.

Quella di addobbare in maniera strabiliante tutte le strade della città è una tradizione antica che risale al 1851 e che è stata perpetuata fino ai giorni nostri, diventando sempre più maestosa e straordinaria, fino a trasformarsi in una vera e propria attrazione turistica che attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il Festival delle luci di Natale, che prende il nome di Alumbrados Navideños, è stato nominato dal National Geographic negli stessi anni come lo spettacolo luminoso più bello di tutto il mondo. E in effetti basta dare uno sguardo alle fotografie per capire il motivo.

Le luci vengono accese tra fine novembre e inizio dicembre, inaugurando così la stagione di Natale. Imperdibili sono le passeggiate nel Parque de las Luces e quelle lungo il fiume, dove luminarie fiabesche, di ogni forma e dimensione, trasportano i viaggiatori in un mondo fantastico dove la favola natalizia prende vita.