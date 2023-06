Tra storia e leggenda: il castello sommerso sotto il lago

Fonte: iStock Lago Vrana

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, lo facciamo per andare alla scoperta dei luoghi iconici e dei monumenti artistici e architettonici che si sono trasformati nei simboli di città e Paesi interi. Lo facciamo per ammirare i grandi capolavori creati da Madre Natura, ma anche per toccare con mano le tradizioni, le culture e le usanze che appartengono a popoli lontani.

A volte ci mettiamo in viaggio perché siamo mossi dal desiderio di conoscere il passato di determinate destinazioni e di esplorare in prima persona quei confini invisibili che esistono da sempre tra le storie e le leggende custodite dai territori del mondo.

Ed è proprio in un luogo intriso di fascino e mistero che vogliamo portarvi oggi, uno specchio d’acqua incantato che custodisce segreti mai dimenticati, castelli sommersi e fate. Per scoprirlo in tutto il suo splendore, e lasciarci suggestionare dalla magia che sprigiona in ogni angolo, dobbiamo recarci a Cres. La nostra avventura inizia qui, pronti a partire?

Benvenuti sull’isola di Cres

È una delle mete meno battute dal turismo di massa, ma non per questo è da considerarsi seconda a nessuno. Cres, infatti, è un’isola affascinante e selvaggia, avvolta da paesaggi mozzafiato e da storie misteriose che aspettano solo di svelarsi ai più curiosi.

L’isola, che appartiene all’arcipelago del Quarnero, è situata a pochi chilometri da Istria. Il suo capoluogo, Cherso, è popolato da poco più di 2.000 anime mentre tutto intorno si snodano borghi, villaggi e piccoli centri abitati. Si tratta di un lembo di terra caratterizzato da paesaggi lussureggianti e selvaggi, spiagge paradisiache e mare cristallino da scoprire a suon di passeggiate e trekking.

Raggiungendo il cuore dell’isola, invece, è possibile scoprire uno specchio d’acqua caratterizzato da infinite sfumature d’azzurro e circondato dalla natura rigogliosa e verdeggiante dei monti Elmo e Perskra. Si tratta del lago Vrana, una zona protetta proclamata osservatorio ornitologico che è diventata con gli anni la meta prediletta di tutti gli amanti della natura.

Ma non è solo la sua bellezza naturale e incontaminata ad affascinare gli avventurieri che si spingono fin qui. Sotto la superficie del lago, che al sole si trasforma in un caleidoscopio di colori, si nascondono storie e leggende che in pochi conoscono. Tra queste anche quella di un castello sommerso.

Lago Vrana: la leggenda del castello sommerso

Sono tanti i segreti custoditi da questo specchio d’acqua di infinita bellezza. La storia locale vuole che proprio sotto la superficie del lago si nasconda un castello un tempo appartenente a due sorelle. La leggenda narra che una delle due, colpevole di avarizia e di lussuria, fu punita dagli dei con una violenta tempesta che fece sprofondare il castello sul fondo del lago.

Lo specchio d’acqua non è balneabile, né sono consentite le escursioni in barca, motivo per il quale non è possibile accertarsi personalmente della veridicità di questa storia. Eppure gli abitanti dell’isola giurano che nei giorni di forte vento è ancora possibile udire il suono delle campane della torre del castello.

Altre storie locali, invece, identificano questo luogo come la casa di alcune creature magiche. Secondo gli abitanti dell’isola, infatti, le grotte che si snodano intorno al Lago Vrana ospiterebbero colonie di fate.

Non vi resta che preparare le valigie e raggiungere questo luogo affascinante e misterioso. E chissà che potrete avvistare fate o udire il suono delle campane del castello anche voi.