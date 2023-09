Lago di Martignano, un’oasi blu a due passi dalla città

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock

A una cinquantina di minuti dalla Capitale e a due chilometri dal noto Lago di Bracciano, meta perfetta per una giornata all’insegna della tranquillità immersi nella natura è il Lago di Martignano, o Lago Alsietino, le cui sponde toccano i comuni di Roma, Campagnano di Roma e Anguillara Sabazia.

Di origine vulcanica e già apprezzato in epoca romana, è un’oasi blu a due passi dalla città, limpido, affascinante, incontaminato e balneabile.

Aria pulita e relax al Lago di Martignano

Forse meno conosciuto del Lago di Bracciano con cui fa parte, dal 1999, del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano, l’incantevole specchio di acqua azzurra e cristallina è altrettanto incantevole, un luogo di pace e rara bellezza, anche grazie all’assenza di centri abitati nei dintorni.

A misura d’uomo, l’ideale per chi è alla ricerca di destinazioni appartate, il piccolo Lago di Martignano è un gioiello tutto da vivere: rilassarsi al sole sulla spiaggetta lacustre con ombrelloni e sedie a sdraio, andare in canoa o solcare le sue acque su piccole barche a vela, approntare un picnic o allegre grigliate, fare rigeneranti e rinfrescanti nuotate, leggere un libro, seguire i vari sentieri naturalistici dei dintorni, cui si accede dalla strada Trevignano-Suri, a piedi, in mountain bike oppure a cavallo.

E il tutto in compagnia del proprio amico a quattro zampe, poiché i cani sono ammessi liberamente in ogni punto del lago.

Insomma, gli scenari verdeggianti attorno alle sue rive, con gli alberi che si spingono fin quasi in acqua, gli conferiscono un aspetto selvaggio e rilassante, perfetto anche per una gita in famiglia: infatti, a pochi passi dal lago, di sicuro interesse è il Centro Volo Rapaci “I Falchi di Rocca Romana”, in località Possesso a Trevignano Romano, dove ammirare da vicino il volo maestoso di numerose specie di rapaci diurni e notturni e provare l’ebbrezza di diventare “falconiere per un giorno”.

Non dimentichiamo, poi, che il Lago di Martignano, per la sua meraviglia, è stato la fiabesca ambientazione di “Le avventure di Pinocchio”, lo sceneggiato Rai diretto da Luigi Comencini con Nino Manfredi e Gina Lollobrigida, “Monella” di Tinto Brass, e “Uno sceriffo extraterrestre… Poco extra e molto terrestre” con Bud Spencer.

Come arrivare e informazioni pratiche

Partendo da Roma in auto, basta imboccare la Cassia e seguire le indicazioni per Anguillara e, da qui, per il Lago di Martignano.

Come accennato, da più di vent’anni è inserito all’interno del Parco Naturale e, per questo motivo, non è più possibile avvicinarsi alle sue sponde con la macchina. Tuttavia, è a disposizione una comoda area parcheggio dedicata (a pagamento) in Via delle Pantane: da qui, potete proseguire a piedi per 900 metri oppure servirsi del servizio navetta andata e ritorno che vi condurrà direttamente a destinazione.

In loco vi è la possibilità di noleggiare sdraio, ombrelloni, lettini, canoe, è presente un bagno chimico e non mancano i punti ristoro per una piacevole pausa in una cornice naturalistica che rimane impressa negli occhi e nel cuore e che invita a tornare ancora e ancora per dimenticare il caos, la frenesia, i ritmi vorticosi e i rumori assordanti della città e della vita di tutti i giorni.