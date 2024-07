Per The Guardian, il lago di Bracciano è tra le mete più belle e tranquille d’Europa

Il quotidiano britannico “The Guardian” consiglia ai suoi lettori i laghi europei più belli dove andare quest’estate per evitare le destinazioni troppo affollate. Insieme alla Terra dei Laghi del Meclemburgo in Germania e al lago di Annecy in Alta Savoia, Francia, c’è anche il lago di Bracciano, a poco più di un’ora da Roma. Si tratta di una località estiva molto vivace, ma non caotica come le strade della Capitale, consigliata come meta perfetta non solo per prendere il sole, ma anche per stare a contatto con la natura grazie ai suoi numerosi sentieri escursionistici da percorrere a piedi o in bici.

Cosa fare al lago di Bracciano

Di origine vulcanica, il lago di Bracciano rappresenta un paesaggio bucolico e suggestivo circondato da foreste, uliveti, antichi ruderi romani e tre pittoreschi paesini: Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano. Sono diverse le cose da fare e da vedere in questa località, ideale per chi al caos estivo di Roma preferisce immergersi nella tranquillità dei suoi dintorni.

Il Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano

Una tappa imperdibile del lago di Bracciano è sicuramente il Castello Orsini-Odescalchi. Grazie alla sua bellezza e imponenza, è considerato uno dei castelli in stile rinascimentale più belli d’Europa e rappresenta il simbolo dell’intero territorio. Potete visitare i suoi interni, dov’è custodito un ricco patrimonio artistico-culturale composto da armi antiche, arredi, dipinti e manoscritti d’epoca, oppure salire sulle torri per godere di una vista mozzafiato sul paesaggio tutt’attorno.

A spasso tra i borghi

Impossibile visitare il lago senza fare una sosta in uno dei suoi borghi, a partire dall’omonimo Bracciano. Arroccato su una collina, offre una vista splendida sul blu intenso del lago mentre le sue strade dal fascino medievale sono perfette per trascorrere un pomeriggio tranquillo all’insegna della lentezza e del buon cibo, in particolare a base di pesce come il coregone arrosto. A 20 minuti di auto da Bracciano si trova il pittoresco borgo di Anguillara Sabazia, dove il centro storico in stile romanico è affiancato da spiagge tranquille dove rilassarsi e godersi le calde giornate estive.

Antichissimo è anche il borgo di Trevignano Romano, situato nella parte settentrionale del lago. Dopo esservi persi tra le sue strade medievali, concedetevi un momento di relax nei suoi spazi verdi, sulle spiagge o seduti in uno dei ristoranti tipici.

Attività all’aria aperta e siti archeologici

Il lago di Bracciano è uno dei più amati nel Lazio non solo per le sue spiagge e per i borghi, ma anche per le tante attività a contatto con la natura. L’oasi naturalistica del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano propone diversi sentieri escursionistici perfettamente segnalati e adatti a tutti i livelli di preparazione. Gli amanti della storia, invece, hanno a disposizione diversi siti archeologici e chiese da scoprire: dalla Necropoli della Banditaccia a Cerveteri, Patrimonio UNESCO e uno dei primi esempi della civiltà etrusca, al Museo Nazionale Cerite, dove sono custoditi i reperti trovati durante gli scavi nella Necropoli, fino al Monastero di San Vincenzo Martire a Bassano Romano. Questo monastero, situato nella parte nord del lago di Bracciano, custodisce anche una prima versione incompiuta del Cristo di Santa Maria sopra Minerva eseguita da Michelangelo Buonarroti.