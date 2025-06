Fonte: iStock La cittadina di Praiano offre alloggi più economici rispetto alla vicina Positano

La Costiera Amalfitana possiede una fama ben precisa: è una delle mete più esclusive e costose d’Italia. Vedendola oggi, è quasi impossibile immaginarla com’era prima del XX secolo, quando le sue scogliere erano composte soprattutto da un insieme di piccoli villaggi di pescatori. Poi sono arrivati il cinema, le star e gli hotel di lusso che l’hanno trasformata radicalmente.

Vi basta trascorrere una giornata in una delle sue location più famose, una su tutte Positano, per capire quanto possa essere costosa una vacanza in questo piccolo paradiso campano. Oltre alle sistemazioni, che possono essere super costose, dovete aspettarvi anche prezzi gonfiati nei ristoranti e nei caffè.

Eppure, anche con questi presupposti, resisterle non è sempre facile. Come visitarla, quindi, con una vacanza low cost? È davvero possibile? Le varianti da considerare sono diverse, tuttavia, se vi state domandando dove poter spendere meno, queste sono le località da prendere in considerazione.

Scala, il borgo più antico della Costiera Amalfitana

Considerata la sua posizione lontano dal mare, il borgo di Scala conserva un’atmosfera più autentica e meno turistica rispetto ad altri borghi più famosi e, di conseguenza, risulta più economico. Situata proprio di fronte a Ravello, Scala è conosciuta come il borgo più antico della Costiera Amalfitana perché fondata nel IV secolo da naufraghi romani, che trovarono la zona già abitata. Da qui, le cronache raccontano che gli abitanti discesero verso la costa per fondare Amalfi e Atrani.

Anche se Scala non si trova direttamente sul mare, da qui potrete ammirare splendide vedute della valle sottostante e dei vari giardini di Ravello, spendere meno per dormire e raggiungere tranquillamente la costa con i mezzi pubblici, così da risparmiare anche sui trasporti.

Qui potete aspettarvi di spendere in media tra i 120 e i 250 euro a notte in un b&b e tra i 250 e i 400 euro a notte in un hotel. Per mangiare, invece, considerate una spesa giornaliera media intorno ai 50-80 euro a persona.

Praiano, viste mozzafiato al miglior prezzo

Dimenticate Positano: se volete fare una vacanza low cost nella Costiera Amalfitana dovrete scegliere altre località, come Praiano. Si tratta di una pittoresca cittadina di mare incastonata tra le famosissime Positano e Amalfi, ma contraddistinta da un’atmosfera decisamente più rilassata e prezzi più accessibili rispetto alle sue vicine.

Dalle scogliere a picco sul mare ai rigogliosi paesaggi collinari, fino ai negozi di ceramiche riccamente decorate, Praiano potrebbe essere la scelta ideale per godersi il fascino della costa senza spendere una fortuna, almeno non nei mesi di alta stagione. Pur essendo più economica, nei mesi di luglio e agosto il costo di una camera a notte oscilla tra i 300 e i 500 euro a notte in base all’alloggio scelto. Per quanto riguarda il cibo, invece, considerate un budget a persona di 100 euro al giorno.

Atrani, piccolo borgo dal fascino unico

Ci vuole tanta voglia di camminare, ma ne vale la pena: Atrani è una delle più piccole e caratteristiche località della Costiera Amalfitana. Qui, le giornate trascorrono all’ombra della Chiesa di San Salvatore de’ Birecto, situata nella Piazzetta, e tra i minuscoli e intricati vicoli. Salite e scendete le tante scalinate e, senza nemmeno accorgervene, vi ritroverete in spiaggia, molto meno affollata rispetto alle altre della costiera.

Anche qui, gli alloggi sono più economici se comparati con Amalfi o Positano, ma consigliamo di prenotare con largo anticipo per riuscire a trovare una camera. Inoltre, se avete voglia di camminare e avete portato con voi scarpe comode, potete anche raggiungere Ravello a piedi.

Per una stanza in un b&b o una piccola casa vacanza, potete aspettarvi di spendere in media tra i 150 e i 300 euro a notte, mentre per un hotel di fascia media/superiore con maggiori servizi, una bella vista o un design più curato, i prezzi possono variare tra i 300 e i 600 euro a notte. Per quanto riguarda il cibo, invece, per una giornata ad Atrani, considerando colazione, pranzo e cena, potreste stimare una spesa compresa tra i 60 i 90 euro a persona.

In generale, ricordatevi che, per viaggiare low cost in Costiera, dovrete considerare anche altri fattori oltre la località dove dormire, compresi i trasporti (preferibilmente quelli pubblici) e i luoghi che sceglierete per mangiare.