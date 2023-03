Giordania fuori rotta: escursioni nella verde riserva naturale di Ajloun

Fonte: iStock

Tutti conosciamo la Giordania soprattutto per le sue due attrazioni più famose: l’incantevole città di Petra e il monumentale deserto del Wadi Rum. Ma la verità è che la Giordania nasconde anche un cuore verde, tanto che le zone più densamente popolate si trovano soprattutto nell’affascinante fascia collinare dove, tra una meraviglia e un’altra, prende vita anche la riserva naturale di Ajloun.

Tutte le informazioni sulla riserva naturale di Ajloun sono reperibili sul sito Jordan Tourism Board che, in quanto parte del Ministero del Turismo della Giordania, fornisce solo informazioni ufficiali ed aggiornate su tutti gli itinerari disponibili.

La riserva naturale di Ajloun

Siamo in una Giordania sorprendente e che ha poco a che vedere con il clima arido e desertico che principalmente la caratterizza. Andando più nel dettaglio ci troviamo sull’altopiano di Ajloun, nel nord-ovest del Paese, dove sorge l’omonima riserva naturale che, nonostante la modesta estensione di appena 13 kmq, gode di un’importanza davvero notevole.

Istituita nel 1988 dalla Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN), protegge le locali foreste di querce, carrubi, pistacchi e corbezzoli e, contemporaneamente, tutela caprioli (salvati dal rischio di estinzione), cinghiali, martore, puzzole, sciacalli e persino iene e lupi grigi. Inoltre, la BirdLife International l’ha dichiarata un’area importante per gli uccelli.

Un luogo che, come avete potuto apprendere da queste poche righe, si rivela altamente poetico e suggestivo. Vi basti sapere che nel 2018 ha conquistato un posto tra le 100 migliori destinazioni sostenibili sulla mappa turistica mondiale. Ma cosa si fa in questo angolo della Giordania in cui sembra di stare in un altro Paese?

La prima buona notizia è che attualmente la riserva naturale di Ajloun è dotata di infrastrutture turistiche e di capanni che sono in grado di far vivere a chiunque una vacanza indimenticabile in mezzo alla natura.

La seconda, invece, è che presenta una buona rete di sentieri, con percorsi adatti agli escursionisti di ogni livello, che conducono alla scoperta di incantevoli paesaggi puntellati di dolci colline. Scopriamo insieme alcuni dei tragitti imperdibili in quello che si rivela essere uno dei paradisi per gli escursionisti in Giordania.

Le escursioni presso la riserva naturale di Ajloun

I percorsi da intraprendere presso la riserva naturale di Ajloun sono diversi e uno più suggestivo dell’altro. Se dobbiamo scegliere per voi quale dei tanti affrontare, il nostro consiglio è quello di iniziare dal Sentiero del Capriolo, un itinerario di soli 2 km percorribile in circa un’ora e che può essere effettuato anche in autonomia.

Durante il cammino avrete la possibilità di ammirare un torchio in pietra di 1600 anni e, nel mese di aprile, colorati fiori selvatici. Tornando al punto di partenza, infine, passerete di fronte a un recinto di dolcissimi caprioli.

7 km sono invece quelli che caratterizzano il Sentiero della Casa del Sapone. In questo caso, il percorso è fattibile solo con l’ausilio di una guida locale che vi condurrà a conoscere la pianta di corbezzolo più vecchia della riserva e l’Eagle’s Viewpoint, un punto panoramico a quota 1100 m, da dove si scende attraversando un bosco di sempreverdi. Infine, come dice il nome stesso, visiterete anche un saponificio dove alcune donne della zona fabbricano saponi naturali a base di olio d’oliva.

Molto interessante è anche il Sentiero del Profeta, un’escursione di circa 5 ore su una lunghezza di 8,5 km, da affrontare con una guida locale. Qui avrete modo di entrare in contatto con un’ulteriore anima della Giordania, quella fatta di frutteti di fichi e peri. Per concludere, visiterete anche il sito archeologico di Mar Elias dove, secondo la tradizione, è nato il profeta Elia, per poi raggiungere il Wadi Shiteau attraverso una fitta foresta di querce e corbezzoli.

Le altre meraviglie da visitare nella verde riserva naturale di Ajloun

Grazie alle altre escursioni che non vi abbiamo nominato, riuscirete a scoprire all’interno di questa riserva altrettanti luoghi dal fascino fuori dal comune.

Uno di questi è la House of Calligraphy, un laboratorio artigianale condotto esclusivamente da donne, dove poter apprezzare l’eleganza e la lunga storia della calligrafia araba. Un’attività da non sottovalutare in quanto potrete ricevere una vera e propria introduzione alla cultura locale cimentandovi nella scrittura del posto. E del resto, è solo tramite il linguaggio scritto e/o parlato che si può dire di conoscere davvero un determinato luogo.

The Biscuit House, invece, è una cucina dove si preparano artigianalmente incredibili e gustose leccornie della gastronomia giordana. Una struttura che comprende un caffè dove potrete gustare tisane, patatine all’olio d’oliva, melassa e biscotti farciti di tahini, e dove c’è anche un Bed & Breakfast in cui poter pernottare.

Accordandosi in anticipo con il personale del centro visitatori della riserva è possibile raggiungere anche il Castello di Ajloun, uno degli esempi meglio conservati dell’architettura militare arabo-islamica del periodo medievale. Una visita che ha un carattere anche avventuroso: è un continuo scoprire di sale e passaggi che sembrano condurre chissà dove.

Infine, il villaggio di Orjan che è raggiungibile tramite un intenso sentiero di 12 km da affrontare con guida. Un tragitto con cui entrare in contatto con lo stile di vita rurale della regione e con un angolo di Giordania pregno di pareti rocciose e vecchi mulini ad acqua.

Insomma, la Giordania è molto più di quello che si crede: è un Paese piccolo ma dalle immense meraviglie di varia natura.

Per maggiori informazioni su itinerari, alloggi, mete da visitare e molto altro ancora vi invitiamo a visitare il sito Jordan Tourism Board che, in quanto parte del Ministero del Turismo della Giordania, è ciò che di più affidabile potete trovare in rete.