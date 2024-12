Presepe Vivente di Faggiano, tutte le info sull’evento

Oltre cento figuranti animano le vie di questo paese in provincia di Taranto: il Presepe Vivente di Faggiano, un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera del Natale

Fonte: Ufficio Stampa Una scena dal Presepe Vivente di Faggiano

Natale è sinonimo di Presepe, soprattutto in un Paese – come il nostro – dove questa è una vera e propria tradizione. Non solo le case si illuminano con le lucine che mettono in scena la Natività, ma anche le città d’Italia. Ma la particolarità più bella è la tradizione dei Presepi Viventi che ormai sono numerosi dal Nord al Sud dell’Italia.

In Puglia, il Presepe Vivente di Faggiano è una delle tradizioni più affascinanti e radicate dellaregione, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nato nel 1992, questo straordinario evento rappresenta una vera e propria celebrazione della Natività, che si svolge in un suggestivo sito naturale a carattere rupestre, nel cuore del borgo di Faggiano, in provincia di Taranto.

L’intera comunità partecipa attivamente alla realizzazione di questa sacra rappresentazione, dando vita a scene che ricreano con meticolosità la Betlemme del tempo di Gesù, tra botteghe artigiane, pastori, angeli e la Grotta della Natività. Con un programma ricco di eventi e una scenografia che si integra armoniosamente con la natura, il Presepe Vivente di Faggiano è un’esperienza che emoziona e incanta, rendendo ogni visita un momento di spiritualità, riflessione e scoperta delle tradizioni più autentiche.

Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa XXXI edizione, che anche quest’anno promette di regalare emozioni uniche.

Storia del Presepe Vivente di Faggiano

Il Presepe Vivente di Faggiano è uno tra i più belli in Italia una delle tradizioni natalizie più affascinanti e longeve della Puglia, una rappresentazione che, sin dal 1992, ha saputo unire spiritualità, tradizione e impegno comunitario. L’evento è organizzato dall’Associazione per le Tradizioni Popolari APS, un’associazione culturale che opera sul territorio di Faggiano dal 1998, con lo scopo di promuovere il patrimonio storico, religioso e culturale della comunità locale.

Nato con l’obiettivo di preservare e diffondere la cultura popolare, il Presepe Vivente si svolge ogni anno tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, in un suggestivo sito naturale a carattere rupestre situato nella zona collinare di “Campana”, a ridosso del paese. Questo sito, dove la natura sembra aver creato il palcoscenico ideale per la sacra rappresentazione, si compone di grotte naturali e formazioni rocciose, che vengono abilmente sfruttate per ospitare i vari personaggi e le botteghe artigiane che animano il presepe.

La rappresentazione si distingue per la sua capacità di integrare la bellezza del paesaggio naturale con la spiritualità della Natività. Oltre cento figuranti animano ogni anno il presepe, con scene che riproducono la quotidianità del popolo di Betlemme: dal fabbro al calzolaio, dal casaro che prepara la ricotta alla locanda dove vengono servite le tradizionali pettole natalizie. La grotta della Natività è, naturalmente, il cuore pulsante della rappresentazione, dove ogni sera si alternano giovani coppie per interpretare Maria e Giuseppe con il Bambino Gesù.

Nel corso degli anni, il Presepe Vivente di Faggiano ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Miglior Presepe Vivente d’Italia” assegnato dall’Associazione Culturale “Amici del Presepio delle Madonie e di Sicilia” e il prestigioso titolo di Città del Presepe conferito al Comune di Faggiano dalla Regione Puglia.

La XXXI Edizione del Presepe Vivente di Faggiano si terrà, come ogni anno, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Durante questo periodo, il presepe è aperto ai visitatori nelle seguenti date:

24, 25, 26 dicembre 2024

2024 1, 2, 6 gennaio 2025

L’orario di apertura è dalle 17:00 alle 21:30, con ingresso continuo fino a mezz’ora prima della chiusura.

Dove si trova e come raggiungere il Presepe Vivente di Faggiano

Il Presepe Vivente di Faggiano si trova nel sito naturale di Campana, una zona collinare situata a pochi passi dal centro del paese. Faggiano è un piccolo comune in provincia di Taranto, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici o in auto.

In auto: Faggiano è raggiungibile dalla SS7 (Strada Statale Appia) e si trova a circa 15 km da Taranto . Seguire le indicazioni per il centro di Faggiano e poi per il sito naturale di Campana.

Faggiano è raggiungibile dalla (Strada Statale Appia) e si trova a circa 15 km da . Seguire le indicazioni per il centro di Faggiano e poi per il sito naturale di Campana. In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Taranto, dalla quale è possibile prendere un autobus o un taxi per raggiungere il paese.

Indirizzo: Via Giuseppe Verdi, 74020 Faggiano TA.

Il programma del Presepe Vivente di Faggiano

Così come in altri presepi d’Italia, durante la XXXI Edizione del Presepe Vivente, i visitatori potranno vivere un’esperienza straordinaria, immersi in una Betlemme ricreata con cura nei minimi dettagli.

Il percorso del Presepe Vivente di Faggiano offre ai visitatori un’immersione autentica nella vita rurale e nelle tradizioni natalizie di un tempo. All’ingresso, si è accolti da un’atmosfera di antichi mestieri e quotidianità, con capanne che riproducono scene di vita vissuta. Tra le prime tappe, si trovano la capanna del pastore, dove il latte viene lavorato per produrre ricotta, e quella con il mulino, dove l’acqua aziona una macina per il grano, con un forno che prepara pane e biscotti. Accanto a queste, il visitatore incontra le massaie al lavoro con latte e ricotta, il cestaio che intreccia canne per realizzare cestini, e le filatrici della lana, che mostrano l’arte della tessitura con il fuso.

Proseguendo, ci si imbatte nel falegname che modella il legno con strumenti antichi, nel fabbro che forgia il metallo, e nel pastore che accudisce il suo gregge. Una delle tappe più suggestive è la capanna del pescatore, dove un laghetto e un angolo di vita marittima si fondono, con i figuranti impegnati nella pesca e nella preparazione del pesce per i visitatori. Al centro del presepe si trova la Grotta della Natività, cuore pulsante dell’intero evento, dove si celebra il mistero della Nascita di Gesù, accolta da una grande stella cometa.

Non mancano poi le scene di vita quotidiana: il forno ricavato nella roccia, dove si cuoce il pane e si offrono bruschette con olio d’oliva, e il frantoio, dove il figurante frange le olive per produrre olio. La capanna degli artigiani della pietraespone il lavoro dei maestri scalpellini che creano manufatti in pietra leccese, mentre i ceramisti modellano la creta su vecchi torni, realizzando vasi e piccole opere d’arte.

Altre tappe del percorso includono la locanda, dove le massaie preparano le tradizionali “pettole” da offrire ai visitatori, e l’arrotino, che affila le lame con un’antica mola. L’oste accoglie infine i visitatori con un buon bicchiere di vino caldo, mentre il percorso si conclude con i pastori, intenti a pascolare il loro gregge e preparare cibi tipici come le orecchiette.

Il tutto è animato da oltre cento figuranti, che danno vita a personaggi sacri e popolari, come i pastorelli, gli angeli, il bue e l’asinello. In aggiunta al tradizionale evento, ogni anno sono organizzati seminari, convegni, presentazioni di libri e concerti musicali, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza dei visitatori.