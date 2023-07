Egremni Beach, tra le più spettacolari della Grecia

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock

Non è facile dire di una spiaggia greca che è “la più spettacolare” poiché il Paese vanta una miriade di litorali da favola, lambiti da un mare eccezionale e inseriti in un contesto paesaggistico da vedere almeno una volta nella vita.

Eppure, quando si tratta di Egremni Beach, possiamo affermare senza timore di smentita che si tratta davvero di una delle spiagge più spettacolari da ammirare (e vivere) in tutta la Grecia.

Scopriamo perché.

Egremni Beach, l’incanto di Lefkada

Egremni è uno dei fiori all’occhiello di Lefkada, una delle isole più selvagge della Grecia, collegata alla terraferma da un ponte mobile di cinquanta metri, talmente incredibile da essere definita “Caraibi d’Europa”, plasmata da rocce a strapiombo sul mare, raccolte insenature, borghi di montagna e innumerevoli luoghi di interesse tra cui citare le cascate della gola di Dimossari, l’altopiano di Eglouvi, il vivace villaggio di Nydri, e Lefkada Città.

La magnifica spiaggia spicca all’estremità sud-occidentale dell’isola e si presenta come un dipinto dalle infinite sfumature di azzurro e blu al termine di una famosa scalinata di 347 scalini: un miraggio che si avvera, un premio eccezionale che ripaga all’istante di qualsiasi fatica tanto che la scala porta il nome di “Stairway to Heaven”, un nome una garanzia.

Ma la veduta panoramica è soltanto l’inizio: una volta sull’ampio arenile di 2,5 chilometri l’incanto continua e, se possibile, si fa ancora migliore: le imponenti scogliere di calcare bianco che la sovrastano ricoperte dalla lussureggiante e fitta vegetazione, il mare limpido e turchese di una bellezza disarmante, la sabbia finissima, pulita e soffice la rendono un assoluto paradiso per chi ama cimentarsi in rigeneranti nuotate e rilassarsi al sole lontano dalla folla.

Essendo esposta verso ovest, è spesso accarezzata dal vento ed è perfetta per praticare surf. Le onde sono costanti con le più potenti nel pomeriggio, che possono raggiungere anche i tre metri di altezza.

Meraviglia di Madre Natura, non è attrezzata né sorvegliata anche se, in estate, è presente un chiosco che vende bibite e snack ed è possibile noleggiare lettini e ombrelloni.

Come raggiungere Egremi Beach

La spiaggia paradisiaca si trova a una quarantina di chilometri dalla città di Lefkada (il capoluogo dell’isola dal 1684) e a una ventina di chilometri dal tranquillo e pittoresco villaggio costiero di Vasiliki.

È raggiungibile sia via terra sia via mare.

Via terra, si percorre la strada che scende dal paese più vicino, Athani: sia arrivando da nord (Agios Nikitas) che da sud (Vasiliki) occorre seguire la strada principale, svoltare allo svincolo di Komilio e attenersi alle indicazioni per Athani e per Egremni.

Una volta arrivati nei pressi della scala (rimessa a nuovo dopo il crollo dovuto al sisma del novembre 2015) è possibile parcheggiare l’auto nelle vicinanze.

Egremni Beach è, come accennato, visitabile anche via mare con escursioni guidate (in questo caso la sosta prevista in spiaggia si aggira attorno alle tre ore), con barche private oppure servendosi dei Taxi Boat con partenza da tutti i porti dell’isola (i più vicini sono quelli di Vasikili, Nikiana e Nydri).