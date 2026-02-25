iStock Veduta aerea del centro storico di Bratislava

Pasqua 2026 cadrà domenica 5 aprile e sarà un’occasione perfetta per organizzare un lungo weekend di 3-4 giorni approfittando delle prime giornate di sole primaverile. Se l’obiettivo è viaggiare senza spendere troppo, la scelta della destinazione diventa fondamentale.

Per questo abbiamo selezionato 8 mete, tra Italia e Europa, raggiungibili con voli low cost o in treno dove il costo della vita è contenuto così da evitare spese eccessive e tempi di viaggio troppo lunghi.

Bratislava, mercatini di Pasqua e atmosfera raccolta

Bratislava è una delle capitali più economiche dell’Europa centrale. I voli low cost dall’Italia sono frequenti e la durata del viaggio è inferiore alle due ore da diversi aeroporti d’Italia.

Il centro storico, Staré Mesto, è compatto e si visita facilmente a piedi, riducendo così le spese per i trasporti. Durante il periodo pasquale la piazza principale, Hlavné námestie, ospita mercatini con artigianato locale, decorazioni tradizionali e specialità gastronomiche tipiche. È un’ottima scelta per chi cerca un’atmosfera vivace ma non caotica.

Anche ristoranti e birrerie hanno prezzi mediamente inferiori rispetto a molte capitali europee occidentali, permettendo di concedersi cene tipiche senza superare il proprio budget.

Vilnius, fascino baltico e prezzi contenuti

Vilnius è una scelta meno scontata ma interessante per chi cerca una capitale europea economica e ben collegata. I voli low cost per la Lituania, se prenotati con anticipo, permettono di raggiungerla a cifre competitive.

Il centro storico con un mix di stili architettonici (gotico, barocco, rinascimentale, neoclassico) è Patrimonio UNESCO dal 1994 ed è perfetto per lunghe passeggiate. In primavera le piazze ospitano piccoli mercatini e decorazioni pasquali, mentre i parchi cittadini iniziano a colorarsi di verde.

Il costo della vita è più basso rispetto alla media dell’Europa occidentale, sia per quanto riguarda i ristoranti sia per gli alloggi. È una meta ideale per chi vuole scoprire una città ancora poco conosciuta senza allontanarsi eccessivamente dall’Italia.

Sofia, capitale economica tra cultura e natura

Sofia è tra le capitali europee con il costo della vita più basso. I voli diretti low cost dall’Italia rendono la città facilmente raggiungibile in meno di due ore.

La Pasqua ortodossa è un momento molto sentito. Quest’anno sarà domenica 12 aprile 2026. La Cattedrale Alexander Nevsky si anima di celebrazioni suggestive e la città assume un’atmosfera intensa e molto partecipata.

Un altro vantaggio di un weekend a Sofia, è la sua vicinanza alla natura: il monte Vitosha si trova a pochi chilometri dal centro e in primavera offre sentieri panoramici ideali per una gita fuori porta. Mangiare fuori è decisamente conveniente e anche gli hotel hanno tariffe inferiori rispetto ad altre capitali europee.

Valencia, sole, processioni marinare e prezzi accessibili

Valencia è una delle città spagnole meglio collegate con l’Italia grazie alle compagnie low cost che operano dai maggiori aeroporti. Il volo dura poco più di due ore e la città con oltre 300 giorni di sole all’anno è una destinazione perfetta per un weekend lungo senza stress.

Ad aprile il clima è mite, con temperature che spesso superano i 20 gradi. La Settimana Santa, dal 27 marzo al 5 aprile 2026, è particolarmente sentita nei quartieri sul mare (è infatti conosciuta anche come la Semana Santa Marinera), come il Cabanyal, dove si svolgono processioni tradizionali meno turistiche rispetto a quelle andaluse.

Il costo della vita è mediamente più basso rispetto alle grandi città della Spagna: tapas, paella e menù del giorno permettono di mangiare bene con budget contenuto. Il grande polmone verde, il Jardín del Turia, in piena fioritura primaverile, è perfetto per rilassarsi all’aperto, mentre la spiaggia della Malvarrosa regala già un primo assaggio d’estate.

Porto, scorci romantici e buona cucina a prezzi moderati

Porto è ben collegata con l’Italia grazie a numerosi voli low cost. Il tempo di volo è contenuto e, prenotando in anticipo, si trovano tariffe competitive per il periodo pasquale.

Il costo della vita è generalmente più basso rispetto a Lisbona e ad altre capitali europee occidentali. Le degustazioni di vino nelle cantine di Vila Nova de Gaia hanno prezzi accessibili e i ristoranti propongono menù tradizionali a cifre ragionevoli.

Durante la Settimana Santa si svolgono celebrazioni religiose, processioni e concerti nelle chiese storiche, mentre le passeggiate lungo il Douro regalano panorami perfetti per dare il benvenuto alla primavera.

Lecce, tradizioni salentine e clima già mite

Restando in Italia, Lecce rappresenta una meta perfetta per Pasqua 2026. Si può raggiungere con voli interni low cost su Brindisi oppure comodamente in treno, soluzione economica soprattutto prenotando in anticipo.

La città è celebre per il suo barocco leccese e per i solenni riti della Settimana Santa, molto sentiti nel Salento. Ad aprile il clima è generalmente mite e permette di esplorare anche la costa, ancora lontana dall’affollamento estivo.

Il costo della vita è più contenuto rispetto alle grandi città italiane e le trattorie locali offrono piatti locali (da assaggiare assolutamente c’è il pasticciotto leccese, dolce tipico) a prezzi accessibili. Una scelta perfetta per unire cultura, tradizioni e primi passi a piedi nudi in spiaggia.

Perugia, quando l’Umbria è in fiore

Perugia è facilmente raggiungibile in treno o in auto da tutte le parti d’Italia. Questo riduce drasticamente il budget da dover destinare al trasporto e la rende una delle mete più convenienti in assoluto per una Pasqua low cost.

Il centro medievale offre scorci suggestivi e in aprile l’Umbria si trasforma in un paesaggio verde e fiorito. Nei dintorni si possono visitare borghi incredibili come Assisi o quelli sul Lago Trasimeno.

I prezzi di ristoranti e alloggi sono generalmente inferiori rispetto alle grandi città turistiche italiane, e l’atmosfera raccolta è perfetta per un weekend rilassante.

Trieste, eleganza italiana di confine

Trieste è una meta ideale per chi vive nel Nord Italia o vuole evitare l’aereo. Raggiungibile facilmente in treno, unisce mare, cultura e un’anima mitteleuropea affascinante.

In primavera il Castello di Miramare e i suoi giardini affacciati sul Mare Adriatico sono particolarmente suggestivi. Le passeggiate sul lungomare e le soste nei caffè storici di Piazza Unità d’Italia completano l’esperienza.

Anche dal punto di vista economico è una scelta intelligente: fuori dai grandi flussi estivi i prezzi restano accessibili e l’offerta di B&B è ampia.