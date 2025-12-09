Una città elegante e vibrante, dove architettura Art Nouveau, eventi e cultura si fondono in un’atmosfera unica nel cuore della Transilvania occidentale

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Paesaggio urbano della città vecchia di Oradea in Transilvania

Nel cuore della Transilvania occidentale, Oradea è una meta perfetta per chi vuole scoprire una città ricca di storia, arte e cultura, senza allontanarsi troppo dall’Italia.

Con il suo centro compatto, architettura elegante e un fermento culturale che si rinnova, Oradea rappresenta una destinazione ideale per una fuga di un weekend o un mini-viaggio. E ora, grazie a nuovi collegamenti aerei, raggiungerla è diventato ancora più semplice.

Ecco i motivi per organizzare un viaggio in questa città nel 2026.

Nuove rotte aeree con Wizz Air

Da Roma Fiumicino e Milano Bergamo sarà possibile volare verso Oradea con voli bisettimanali. A partire dalla Summer Season 2026, WizzAir inserirà Oradea come nuova destinazione nel suo network per l’Italia.

I collegamenti partiranno dall’aeroporto della Capitale (mercoledì e domenica dal 28 giugno 2026) e dallo scalo lombardo (martedì e sabato dal 31 marzo 2026), rendendo la città della Romania facilmente raggiungibile anche per un city-break.

I biglietti sono già in vendita da 19,99 euro da Fiumicino e da 14,99 euro da Bergamo: una proposta economica e pratica, ideale per chi vuole unire itinerari culturali e relax senza complicazioni logistiche.

Questa nuova accessibilità rende Oradea più che una meta interessante – una destinazione concreta, alla portata di molti viaggiatori italiani, senza la fatica di lunghi spostamenti.

iStock

Perché visitare Oradea

Oradea non è solo una città da raggiungere facilmente: è anche una meta in fermento culturale, con un patrimonio architettonico unico e un calendario ricco di eventi.

Un centro storico da esplorare a piedi: Oradea è celebre per i suoi palazzi in stile Art Nouveau che le valgono il titolo di “ capitale romena del Liberty “. Tra le gemme architettoniche da non perdere c’è il Black Eagle Palace, con il suo celebre passaggio coperto e vetri decorati, la suggestiva Chiesa della Luna, Moon Church, con l’orologio lunare ottocentesco, e la affascinante Darvas‑La Roche House, dove all’interno si trova il museo dell’Art Nouveau . Passeggiare tra le vie di Oradea significa immergersi in un’atmosfera mitteleuropea quasi d’altri tempi, ideale per chi ama la fotografia, l’arte e l’architettura.

Visualizza questo post su Instagram

“. Tra le gemme architettoniche da non perdere c’è il Black Eagle Palace, con il suo celebre passaggio coperto e vetri decorati, la suggestiva Chiesa della Luna, Moon Church, con l’orologio lunare ottocentesco, e la affascinante Darvas‑La Roche House, dove all’interno si trova il . Passeggiare tra le vie di Oradea significa immergersi in un’atmosfera mitteleuropea quasi d’altri tempi, ideale per chi ama la fotografia, l’arte e l’architettura. Un’offerta culturale e museale ricca e variegata. In città si trovano luoghi come la Fortezza di Oradea , monumento architettonico medievale, simbolo della città, oggi sede di eventi culturali, che raccontano secoli di storia della regione. Per chi cerca esperienze culturali contemporanee, il calendario eventi 2026 offre manifestazioni molto varie – festival (come la decima edizione del Festival Internazionale del Teatro di Oradea), concerti, mostre e celebrazioni come la giornata dedicata allo stile Art Nouveau. Nel 2026, in occasione del World Art Nouveau Day (10 giugno), la città sicuramente proporrà di nuovo come quest’anno tour guidati, concerti, letture, conferenze, mostre, workshop dedicati all’arte e all’architettura e installazioni di luce e videomapping (controllare il cartellone eventi 2026 nel sito ufficiale della città).

, monumento architettonico medievale, simbolo della città, oggi sede di eventi culturali, che raccontano secoli di storia della regione. Per chi cerca esperienze culturali contemporanee, il calendario eventi 2026 offre manifestazioni molto varie – festival (come la decima edizione del di Oradea), concerti, mostre e celebrazioni come la giornata dedicata allo stile Art Nouveau. Nel 2026, in occasione del (10 giugno), la città sicuramente proporrà di nuovo come quest’anno tour guidati, concerti, letture, conferenze, mostre, workshop dedicati all’arte e all’architettura e installazioni di luce e videomapping (controllare il cartellone eventi 2026 nel sito ufficiale della città). Una città vivace e in continua evoluzione: la sua comunità, la scena culturale e gli eventi pubblici la rendono viva e accogliente. Dagli spettacoli teatrali agli expo, dalle fiere agli eventi musicali, la città dimostra una vitalità contemporanea che la rende interessante anche per chi cerca una vacanza dinamica e autentica.

Oradea si propone come una destinazione molto appetibile per chi vuole esplorare una città europea fuori dalle solite rotte turistiche, diversa dal solito, ma con tanto da offrire.

