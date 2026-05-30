Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Nave Explora III Europa del Nord

Da una traversata dell’Atlantico settentrionale alla rara crociera dedicata all’eclissi solare più attesa del secolo, la nave Explora III è pronta a salpare per l’estate con esperienze immersive e memorabili sia in mare, sia nelle destinazioni che toccherà lungo i suoi itinerari dedicati alle mete del Nord.

A bordo della prima nave alimentata a GNL della flotta Explora Journeys, gli ospiti entreranno così a contatto con il patrimonio culturale nordico e nordamericano: ecco le tappe esclusive di queste crociere estive di lusso (e quanto costano).

Le tappe estive della crociera di lusso

I viaggi inaugurali di Explora III partono il 3 agosto 2026 e combinano tante destinazioni in un itinerario complessivo che attraversa il Nord Europa, l’Atlantico via Groenlandia e raggiunge il Nord America: un elegante arco settentrionale tra paesaggi straordinari e mete culturalmente affascinanti, senza alcun itinerario ripetuto e con soste prolungate che garantiscono una connessione più profonda con i luoghi esplorati. I punti di imbarco, inoltre, sono stati scelti strategicamente vicino a importanti hub regionali, come Southampton e Amburgo, così da poter partire comodamente.

Si può quindi partire da Barcellona e si fa tappa a Lisbona, per raggiungere la maestosità dei fiordi norvegesi. Qui gli ospiti potranno esplorare il fascino di piccole città come Mandal a bordo di silenziose imbarcazioni elettriche, oppure visitare frutteti a conduzione familiare affacciati sul Fisterfjord, o ancora salire sul Loen Skylift vicino al brillante ghiacciaio Briksdal per ammirare panorami mozzafiato su uno dei paesaggi glaciali più spettacolari d’Europa.

Le crociere fanno tappa anche in Irlanda, offrendo la possibilità di ammirare le formazioni basaltiche del Giant’s Causeway e i luoghi suggestivi lungo la Wild Atlantic Way. Gli itinerari nel Nord Europa introducono per l’estate nuovi porti di sosta, tra cui Bergen, Flåm, Riga e Tallinn.

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Si toccano quindi le più belle città della Scandinavia, prima di attraversare l’Atlantico verso l’Islanda, la Groenlandia con i suoi paesaggi remoti e spettacolari, scolpiti dai ghiacci, le province marittime del Canada, le spiagge bianche dell’Isola del Principe Edoardo. Ma non solo, sulle coste canadesi gli ospiti potranno vivere tante avventure tra kayak ed escursioni lungo il Cabot Trail, visitare le ventose Isole della Maddalena e l’incontaminato arcipelago di Mingan.

Proseguendo verso sud, la stagione si concluderà lungo la suggestiva costa atlantica, trasformata dai vibranti colori autunnali. Gli ospiti potranno scoprire le rive boschive e i canyon fluviali del New England, insieme a tappe imperdibili come New York City prima del grande arrivo della nave sullo sfondo tropicale di Miami.

L’appuntamento con l’eclissi solare del 12 agosto

Una delle tappe più rare e incredibili del viaggio a bordo della crociera Explora III è quella che permette agli ospiti di ammirare l’attesissima eclissi solare totale del 12 agosto 2026, la prima visibile dall’Europa negli ultimi 27 anni.

Un’esperienza accompagnata da un eccezionale programma di ospiti illustri e di esperienze culturali: il 10 agosto sarà a bordo il divulgatore scientifico, avventuriero e content creator Huw James, per condividere approfondimenti esclusivi prima dell’evento; il giorno successivo, Helen Sharman, prima astronauta britannica, terrà un incontro dedicato alle meraviglie del cosmo e alla sua pionieristica esperienza nello spazio; dal 22 al 25 agosto (durante il viaggio da Bergen a Copenaghen) sarà invece presente Lewis Pugh, Patrono ONU degli Oceani, che racconterà le sue imprese come nuotatore estremo e sostenitore della conservazione marina.

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I prezzi e come prenotare

I prezzi delle crociere Explora III variano a seconda delle destinazioni scelte e della durata del viaggio: si parte da circa 3.840 euro (alla data in cui si scrive, i prezzi potrebbero cambiare) a persona per 7 giorni tra Copenaghen e Southampton a inizio settembre, oppure da circa 5.000 euro per 9 notti tra Québec e New York. I viaggi sono prenotabili online sulla pagina ufficiale della compagnia.