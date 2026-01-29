Un’esplosione di colori e creatività anima il Carnevale di Acireale 2026, tra carri allegorici, musica e tradizione nello scenario unico tra l'Etna e il mare

iStock Il Carnevale di Acireale è uno dei più belli d'Italia

Il Barocco siciliano è per definizione abbondante e teatrale. Non c’è da stupirsi quindi se Acireale, dove le architetture barocche dominano il centro storico, incarna perfettamente questi concetti durante il suo spettacolare Carnevale. Conosciuto come il Carnevale più bello della Sicilia, è famoso per i suoi carri allegorici, enormi, coloratissimi e moderni, che sfilano accanto a queste facciate monumentali realizzate in pietra lavica grigia e bianca e abbondanti di decorazioni.

Decorazioni che non si sprecano sui Carri Allegorico-Grotteschi, vere opere d’arte in cartapesta, che raccontano con ironia la società moderna grazie alla maestria dei carristi acesi. Questi, però, non sono gli unici protagonisti del Carnevale di Acireale. Nel programma compaiono anche le Maschere Isolate e i Carri in Miniatura.

Il Carnevale di Acireale, tra le mete low cost da raggiungere in questo periodo, prende il via ufficiale sabato 31 gennaio con la cerimonia di consegna delle chiavi della città a Re Burlone e la prima spettacolare sfilata notturna dei carri. La festa prosegue con un fitto programma di eventi che animeranno il centro storico nelle domeniche dell’1, 8 e 15 febbraio, tra parate coreografiche, musica live e i caratteristici carri in miniatura. Tra i momenti più attesi spiccano le sfilate notturne di sabato 7 e sabato 14 febbraio.

Il gran finale è previsto per Martedì Grasso, 17 febbraio: la giornata inizierà già dal mattino con l’esposizione delle opere per poi culminare nella sfilata conclusiva che vedrà protagonisti carri, gruppi mascherati e maschere isolate. La manifestazione si chiuderà solennemente a mezzanotte con il tradizionale Rogo di Re Burlone, l’atto finale che dà appuntamento a tutti i visitatori alla successiva Festa dei Fiori di maggio.

Eventi del Carnevale di Acireale 2026

Nel periodo di Carnevale, Acireale trasforma la città in un mosaico di creatività. Questi gli eventi previsti dal programma!

Sfilata dei carri allegorici

Protagonisti assoluti del circuito barocco, sfileranno nelle grandi parate di sabato 31 gennaio, domenica 1, 8 e 15 febbraio, per poi concludere con la parata finale di Martedì Grasso 17 febbraio. Queste imponenti opere di ingegneria e cartapesta sono create da diverse associazioni culturali e sono suddivise in carri di prima e seconda categoria.

ANSA

Carri in miniatura

Questi piccoli capolavori di precisione artigianale saranno esposti per l’intera durata del Carnevale, dal 31 gennaio al 17 febbraio, con orario continuato dalle 10:00 alle 22:00 presso il Cine Teatro Maugeri in Piazza Garibaldi, permettendo di ammirare i dettagli minuziosi delle opere in concorso.

Maschere isolate

La satira più pungente scende in strada durante tutte le sfilate ufficiali del calendario (31 gennaio, 1, 7, 8, 14, 15 e 17 febbraio). Singoli artisti della cartapesta portano in scena caricature di personaggi della politica e dello spettacolo, interagendo costantemente con la folla lungo le vie del centro.

Carnival Circus, la novità del 2026

Una delle principali attrazioni di questa edizione è il Carnival Circus presso Villa Belvedere, uno spazio interamente dedicato alle famiglie e ai bambini. Dal 31 gennaio al 17 febbraio, ogni mattina a partire dalle 9:00, si alterneranno spettacoli circensi, attività creative e incontri con ospiti speciali. L’accesso al villaggio della fantasia è incluso nel biglietto d’ingresso al circuito!

Altri eventi

Oltre alle sfilate, la città si anima con un ricco programma collaterale. Il Palazzo di Città ospita la mostra filatelica “Acireale: Carnevale in cartolina” mentre in Via Ruggero Settimo è possibile visitare il Museo del Carnevale. Gli appuntamenti speciali includono, tra gli altri, anche lo show cooking sulle tradizioni culinarie il 12 febbraio e il concorso “CarnevAnimale” dedicato agli amici a quattro zampe, previsto il 13 febbraio.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

Il biglietto giornaliero per il Carnevale di Acireale 2026 ha un costo di 10 euro. È acquistabile direttamente presso le biglietterie fisiche dislocate lungo il circuito cittadino oppure online tramite la piattaforma ufficiale. Il ticket garantisce l’accesso a tutte le sfilate e agli spettacoli previsti per la giornata!

Come raggiungere il Carnevale di Acireale

Per chi arriva in auto, il percorso principale prevede l’utilizzo dell’Autostrada A18 Catania-Messina con uscita allo svincolo di Acireale, oppure la Strada Statale 114 Orientale Sicula seguendo le indicazioni verso il centro città. Per quanto riguarda la sosta, sono previste aree a pagamento nei giorni del 31 gennaio e del 1, 7, 8, 14, 15 e 17 febbraio, mentre nelle restanti date come dal 2 al 6 o dal 9 al 13 febbraio restano in vigore le ordinarie tariffe comunali.

Chi preferisce il treno può scendere alla stazione di Acireale, collegata in soli 10 minuti alla stazione centrale di Catania, e proseguire verso il centro con taxi o autobus locali. Per i viaggiatori che arrivano in aereo, all’aeroporto di Catania è disponibile un servizio bus per la stazione di Catania, da dove è possibile concludere il tragitto verso Acireale tramite treno o linee AST.