Un viaggio tra le Quadriglie di Palma Campania, il corteo del Gridas e i giganti di cartapesta. Qui le date e le informazioni sul Carnevale a Napoli e dintorni

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La maschera di Pulcinella in Piazza Plebiscito

A Napoli, il Carnevale è un rito catartico che affonda le radici nel mito. Se il pensiero corre subito a Pulcinella, icona universale che divide il podio con Arlecchino e Balanzone, la storia ci spinge ben oltre la maschera. Tutto sembra nascere nel IV secolo a.C. con le irriverenti “Fabulae Atellanae” di Caserta, evolvendosi poi in una kermesse che ha saputo mescolare il lusso dei palazzi angioini alla fame creativa del popolo.

Con i Borbone, il Carnevale diventa spettacolo politico: i carri della Cuccagna in Piazza del Plebiscito erano monumenti eduli di abbondanza, dove il popolo “assaltava” la fame. Oggi, tra la maschera della Vecchia ‘o Carnevale e il profumo di lasagne e sanguinaccio, la tradizione resiste come un ponte tra il sacro dell’attesa e il profano dell’eccesso, offrendo un’esperienza unica sia in città che nelle zone vicine.

Qui gli eventi da non perdere durante il Carnevale a Napoli e dintorni nel 2026!

Il Carnevale a Napoli e dintorni è cominciato con Palma Campania, dove si festeggia dal 7 al 17 febbraio: qui viene messa in scena l’arte delle Quadriglie, un intreccio identitario di musica e coreografie. Nel cuore della metropoli, dal 13 al 17 febbraio, torna invece SOTTENCOPPA-Carnevale Sonico Napoletano, un festival che rilegge la maschera in chiave avanguardistica e sonora.

Il valore sociale della festa esplode poi con il Carnevale di Scampia, previsto dal 14 al 16 febbraio: qui il corteo principale promosso dal GRIDAS animerà le strade domenica 15 febbraio, portando in sfilata la creatività del riciclo e l’impegno civile. Nello stesso weekend, il folklore della provincia prende il sopravvento con il Carnevale di Saviano, che comincerà domenica 15 febbraio per concludersi, insieme a gran parte delle celebrazioni regionali, con l’apoteosi del Martedì Grasso, il 17 febbraio. Infine, il Carnevale di Striano si terrà dal 14 al 17 febbraio.

Eventi del Carnevale a Napoli e dintorni

Nel 2026, gli eventi del Carnevale a Napoli e dintorni spaziano dall’avanguardia sonora internazionale alle storiche parate di cartapesta, trasformando ogni piazza in un palcoscenico di rigenerazione e festa.

Carnevale a Napoli

Cominciamo dagli eventi organizzati a Napoli dove, dal 13 al 17 febbraio 2026, il Carnevale si trasforma in un’esperienza sensoriale con il festival SOTTENCOPPA-Carnevale Sonico Napoletano.

Il festival si snoda tra luoghi carichi di storia come Piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio e Piazza Municipio, accogliendo oltre 80 artisti internazionali per dare vita a una vera macchina mitopoietica contemporanea che mescola il santur persiano di Alireza Mortazavi al rap di Aunty Rayzor e alla poesia di Abdullah Miniawy. Nel weekend del 14 e 15 febbraio ci saranno anche laboratori dedicati ai bambini tra teatro delle ombre e giochi di legno.

L’apoteosi si raggiunge il 17 febbraio con l’azione collettiva “A MORTE CARNEVALE”, un rito di rifondazione del mondo che vedrà sfilare a Piazza Municipio oltre cinquanta musicisti, tra cui la Banda Città di Sessa Aurunca e la Paranza Popolo Vascio, culminando nel canto della soprano Chiara Turiello.

Carnevale a Palma Campania

Il Carnevale di Palma Campania si conferma un unicum nel panorama nazionale, sostituendo i carri allegorici con la potenza visiva e sonora delle sue storiche Quadriglie. Qui, migliaia di figuranti divisi in nove fazioni trasformano il centro storico in un’orchestra itinerante.

L’edizione 2026 lancia l’iniziativa del “Carnevale in Sospeso”, puntando su una festa circolare e solidale che invita il pubblico a mescolarsi tra i musicisti, specialmente durante il rito del “Passo” di lunedì 16 febbraio. La celebrazione raggiunge il suo culmine il Martedì Grasso, quando ci sarà la sfida dei Canzonieri dal vivo.

Carnevale di Scampia

Il 44° Corteo di Carnevale di Scampia, in programma per domenica 15 febbraio 2026 alle 10:00, è promosso dallo storico centro culturale GRIDAS. Coinvolgendo scuole, associazioni e singoli cittadini in mesi di laboratori creativi, il corteo attraversa il quartiere portando in strada maschere irriverenti e temi di forte attualità, culminando nel rito finale della fiaccolata dove il “negativo” viene simbolicamente bruciato per far spazio alla speranza e alla cura dei territori.

Carnevale di Saviano

Al Carnevale di Saviano, invece, le celebrazioni entreranno nel vivo domenica 15 febbraio 2026 con la prima parata dei carri allegorici realizzati dai maestri cartapestai dei tredici rioni storici. La kermesse, che trasforma l’intero comune in un palcoscenico di luci e folklore, vivrà il suo momento di massima euforia collettiva il 17 febbraio, il Martedì Grasso, con il gran finale delle sfilate.

Carnevale di Striano

Dal 14 al 17 febbraio 2026, le strade di Striano diventeranno il teatro di una sfida tra i rioni storici (Arco, Marzo, Piazza, Troccole e Saudone) che porteranno in sfilata carri allegorici colossali, famosi per essere tra i più grandi e tecnologicamente movimentati dell’intera regione. La kermesse, nata nel 1982, vedrà il suo gran finale Martedì Grasso, quando l’intero borgo si ferma per celebrare il verdetto del miglior carro in un clima di euforia collettiva.

Come acquistare i biglietti

La maggior parte degli eventi del Carnevale 2026 tra Napoli e provincia è a ingresso gratuito. Manifestazioni come SOTTENCOPPA, il Carnevale di Scampia, Saviano e Striano non prevedono biglietti per assistere alle sfilate e ai concerti in piazza.

L’unica eccezione riguarda il Carnevale di Palma Campania: mentre le sfilate tra le strade sono libere, l’accesso alle tribune per assistere comodamente alle Quadriglie è a pagamento. L’8 febbraio i biglietti costano da 11 euro, mentre le altre giornate a partire da 16 euro.

Come raggiungere il Carnevale a Napoli e dintorni

Per evitare le restrizioni al traffico e le difficoltà di sosta, consigliamo di raggiungere i diversi eventi con i mezzi pubblici.

Per il centro di Napoli e gli eventi di SOTTENCOPPA, il punto di riferimento è la Linea 1 della Metropolitana (fermata Municipio o Università) e la rete di bus urbani che collegano Piazza Mercato. Se la meta è Scampia, la Linea 1 (fermata Piscinola/Scampia) vi porterà a pochi passi dal cuore del corteo del GRIDAS.

Per le località della provincia, la Circumvesuviana è la soluzione ideale: la linea Napoli-Baiano serve comodamente Saviano, mentre per raggiungere Palma Campania e Striano è possibile utilizzare i treni regionali di Trenitalia o le linee bus EAV e SITA.

Chi preferisce l’auto può utilizzare l’autostrada A16 (uscita Nola per Saviano e Palma) o la A3 (uscita Scafati per Striano), ma è fondamentale arrivare al mattino presto per usufruire delle aree parcheggio dedicate messe a disposizione dai comuni.