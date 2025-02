Il Carnevale di Cento: storia ed eventi 2025

Fonte: Ufficio Stampa Carnevale di Cento Sfilata dei Carri Allegorici al Carnevale di Cento

È in arrivo il Carnevale di Cento, un evento che ormai da secoli rappresenta ed incarna allegria, creatività e cultura in Emilia Romagna. Uno dei momenti più attesi non solo in questa regione, ma in tutta Italia, in grado di richiamare visitatori da tutto il mondo, pronti a rimanere a bocca aperta di fronte alla bellezza di questo carnevale, tra carri storici, colori, suoni e sapori locali.

La storia del Carnevale di Cento

Si parte dalle origini. Il Carnevale di Cento, infatti, ha una lunga storia. Le sue origini risalgono addirittura al Diciottesimo secolo, quando la città cominciò a festeggiare con sfilate ed eventi in grado di coinvolgere buona parte della comunità. Il famoso pittore “Il Guercino” contribuì , grazie alle sue opere, a diffondere la bellezza del Carnevale di Cento e delle sue tradizionali e vivaci celebrazioni.

Nel corso dei secoli, ovviamente, questa festa si è evoluta notevolmente, tanto che da Carnevale locale, si è trasformato in un evento internazionale. Questo anche grazie ad un gemellaggio, unico nel suo genere, con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Uno scambio che ha portato a nuovi ritmi e coreografie ancora più accattivanti e coinvolgenti, con elementi esotici, che si riescono ad integrare perfettamente con la tradizione centese.

Il Carnevale di Cento, tra i carnevali storici più belli d’Italia, è in lizza oggi per diventare patrimonio immateriale UNESCO e le Associazioni Carnevalesche sono diventate una vera e propria istituzione in città, con un ruolo fondamentale nel mantenere viva l’antica tradizione. Sono loro, infatti, i veri artisti ed ideatori dei carri allegorici, vere e proprie opere d’arte che sfilano per il centro di Cento.

Ecco le date ufficiali del Carnevale di Cento. L’evento si svolge in cinque domeniche consecutive, una soluzione che permette a chiunque di scegliere la data che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Quindi l’inaugurazione della nuova edizione 2025 Nuovi Orizzonti avviene Domenica 16 Febbraio 2025, giorno in cui a partire dalle 14.00 inizia la sfilata dei carri allegorici, con in gara le Associazioni Carnevalesche: I Ragazzi del Guercino, Toponi, Fantasti100, Mazalora e Risveglio.

Le altre date ufficiali sono Domenica 23 Febbraio, Domenica 2, 9 e 16 Marzo. In ciascuna di queste giornata le sfilate partono alle ore 14.00, trasformando il centro storico di Cento in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. In particolare, l’ultima Domenica, ovvero il 16 Marzo, a partire dalle 18.00, è prevista la lettura del Testamento ed il rogo della Maschera di Tasi, ovvero la maschera simbolo del Carnevale di Cento che, secondo la tradizione, sembra essere l’unica ad essere ispirata ad una persona realmente esistita, e, infine, uno spettacolo pirotecnico musicale.

Gli eventi del Carnevale di Cento 2025

Chiaramente queste giornate sono ricche di eventi. Infatti, oltre alla sfilata allegorica delle varie associazioni, Cento si anima con diversi spettacoli sia a grandi che bambini

Carri allegorici

Si è già parlato in precedenza dei carri allegorici del Carnevale di Cento, vere e proprie opere d’arte di cartapesta. Sono le varie Associazioni Carnevalesche le menti dietro queste opere, rappresentando cinque differenti personaggi. È possibile osservare la sfilata lungo il Corso Guercino.

Nello specifico, l’associazione “I Ragazzi del Guercino” omaggia il famoso pittore locale, richiamando alla storia e all’arte di Cento, i “Toponi” utilizzano un approccio più ironico ed in particolare riescono a coinvolgere molti giovani, c’è poi il gruppo “Fantasti100“, che si distinguono per l’attenzione ai dettagli e per l’innovazione, i “Mazolara“, che con i loro carri trasformano scene di vita quotidiana in qualcosa di unico, ed, infine, l’associazione “Risveglio“, che si concentra sul ricordo dei miti e delle leggende centesi.

Altri eventi e manifestazioni

A Cento, per Carnevale, non ci sono solo i carri allegorici. Infatti, durante le cinque domeniche, e non solo, vengono organizzati altri eventi importanti e che si consiglia di non perdere.

Ogni domenica mattina, ad esempio, a partire dalle 10.00 e presso la Rocca di Cento, si tiene una rievocazione storica, organizzata dalla Compagnia del Gambero di Cento. Oltre a questo, si alternano durante le giornate di festa varie esibizioni musicali organizzate da istituti locali, raduni motoristici, per gli appassionati di motore, che potranno osservare sfilate di macchine come Ferrari, Alfa Romeo e giapponesi, eventi sportivi, come la settima edizione della Corsa in Maschera, organizzata dalla Polisportiva Centese, e spettacoli di strada e performance teatrali.

Inoltre, in occasione del Carnevale di Cento, Sabato 1 Marzo viene presentato il nuovo francobollo in onore proprio di questo evento.

Biglietti e modalità di accesso

Partecipare al Carnevale di Cento è qualcosa di unico. Chi ne ha avuto la possibilità, lo sa. Per questo non bisogna assolutamente perdere questa opportunità ed acquistare in anticipo i biglietti tramite i canali online, oppure direttamente alle biglietterie agli ingressi del circuito.

Il biglietto intero ha un costo di 18,00€ e prevede l’ingresso ad una sola giornata. Per chi, invece, preferisce assistere e partecipare a tutte e cinque le giornate, allora è possibile acquistare un abbonamento al prezzo di 37,00€, acquistabile presso alcuni punti vendita della città di Cento. Per tutti i bambini alti fino a 120 centimetri d’altezza, l’ingresso è gratuito.

Inoltre, per gruppi organizzati, con un minimo di 25 persone, è possibile acquistare un biglietto a 15,00€, previa comunicazione anticipata agli organizzatori dell’evento.

Come raggiungere Cento

La città di Cento si trova nel cuore dell’Emilia Romagna e, data la sua posizione, è facilmente raggiungibile con diverse modalità. Ad esempio, in auto la città è ben collegata tramite la rete autostradale e stradale della regione alle grandi città vicine come Bologna, Ferrara e Modena. Una volta arrivati a destinazione, sono presenti anche diverse aree di parcheggio. Chi predilige i mezzi pubblici, allora può raggiungere San Pietro in Casale in treno e quindi procedere con bus locali verso la destinazione, altrimenti sono presenti collegamenti in bus da Modena, Ferrara e Bologna.

Il Carnevale di Cento 2025 è molto più di una festa: è un vero e proprio invito a scoprire questa festa tradizionale, dove si di storia e anche di futuro. Non resta altro che acquistare il biglietto in anticipo e prepararsi a vivere questa esperienza davvero unica, in grado di creare ricordi indimenticabili per grandi e bambini.