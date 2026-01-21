Un racconto tra storia, carri allegorici, musica e dolci che trasforma Fano in un grande palcoscenico di festa, tradizione e magia: torna il Carnevale

Getty Images Vulón, maschera ufficiale del Carnevale di Fano

Il Carnevale di Fano 2026 si prepara a trasformare di nuovo la storica città marchigiana in un mix di colori, musica e dolci emozioni. Considerato uno dei carnevali più antichi d’Italia (dal 1347), questa festa è famosa non solo per le sfilate dei carri allegorici, ma soprattutto per il tradizionale getto di dolciumi che da sempre coinvolge residenti e visitatori di tutte le età.

L’edizione di quest’anno propone un calendario ricco di appuntamenti: si inizia domenica 25 gennaio con il Carnevale dei Bambini e poi a seguire le 3 domeniche successive (1, 8 e 15 febbraio) in cui si terrà la mattina il Carnevale dei Bambini e il pomeriggio la sfilata dei carri allegorici con getto di dolciumi.

Eventi del Carnevale di Fano 2026

Il programma del Carnevale di Fano 2026 si articola su quattro date principali che invitano famiglie, turisti e appassionati a partecipare alla grande festa. La prima giornata ufficiale è dedicata ai bambini e costituisce un modo perfetto per avvicinare i più piccoli alla tradizione carnevalesca tra giochi, animazione e sfilate in maschera.

Il Carnevale dei Bambini

Domenica 25 gennaio 2026 – Il Carnevale dei Bambini compie 70 anni. Questa giornata, dal 1956, è pensata appositamente per le famiglie e i più piccoli. In programma dalle ore 10 animazione e getto in zona Pincio, performance e sfilata di maschere, carri di seconda categoria e Musica Arabita – una banda musicale non convenzionale che accompagna le sfilate con strumenti improvvisati e ritmi trascinanti – in viale Gramsci, attività creative e artisti di strada dalle ore 14:30 in piazza XX Settembre e poi ancora proiezione di un docufilm sul Carnevale e concorso per la maschera più bella. La partecipazione è gratuita e permette ai bambini di vivere un’esperienza colorata e divertente in maschera.

Carri allegorici e il getto

Domeniche 1, 8 e 15 febbraio 2026 – la mattina dalle ore 10 si terrà il Carnevale dei bambini in piazza XX Settembre e il pomeriggio dalle ore 15 sarà la volta della sfilata dei carri allegorici con getto di dolciumi (su ingresso con biglietto).

Queste domeniche pomeriggio vedranno come protagonisti i grandi carri allegorici, opere di cartapesta realizzate con maestria artigianale che percorrono viale Gramsci accompagnati da musica, coriandoli e maschere.

I carri, durante una delle loro sfilate per il viale – generalmente sono tre in diversi orari, dalle ore 15 alle ore 19 circa – lanceranno tonnellate di caramelle e cioccolatini verso il pubblico. Procurarsi un cono di carta resistente – che si potrà acquistare anche il giorno stesso in centro a Fano – per partecipare attivamente al getto. Attenzione però: i dolciumi che vengono lanciati dai carri arrivano con forza e velocità sul pubblico. Se siete in compagnia di bambini piccoli, durante il getto, è bene metterli al riparo o partecipare con loro al getto a misura di bambini che verrà invece fatto in zona Pincio dove sarà allestita l’area kids.

Getty Images

Altri eventi

Oltre alle sfilate che si svolgeranno nelle domeniche, il Carnevale di Fano nelle Marche prevede anche altri appuntamenti (da venerdì 16 gennaio a martedì grasso 17 febbraio 2026 quando si darà l’arrivederci all’anno successivo con il “Rogo del Pupo“) – come la lotteria – che attraggono visitatori da tutta Italia (consultare il sito ufficiale per i dettagli). Il venerdì sarà il giorno dedicato alla cultura mentre il sabato alla festa.

La manifestazione si distingue, oltre che per la sua storia millenaria, anche per la capacità di guardare sempre al futuro e unire tradizione e innovazione. Il tema portante è “In viaggio col Vulón” – la maschera ufficiale del Carnevale di Fano che avrai sicuramente occasione di conoscere in loco.

Se ami i carnevali, partecipare a quello di Fano significa immergersi in una tradizione unica, dove la satira dei carri allegorici, la dolcezza del getto e l’energia contagiosa della folla si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

Per le domeniche di Carnevale il prezzo del biglietto intero (in prevendita online su liveticket) è di 13 euro e di 11 euro ridotto. I ragazzi pagano 6 euro e chi decide di acquistare invece la tessera carnevalesca (15 euro) pagherà solo 1 euro (come i bambini da 0 a 10 anni). Il biglietto si potrà anche acquistare direttamente in loco al prezzo di 15 euro (intero), 14 euro (ridotto) e 8 euro (per i ragazzi da 11 a 13 anni).

Per l’acquisto dei biglietti online (consigliati per saltare la fila e risparmiare) o per il tesseramento, consultare il sito ufficiale dell’evento. Per assistere più comodamente alle sfilate e per accaparrarsi più dolciumi durante il getto, consiglio di acquistare un posto in tribuna (20 euro con ingresso compreso) o un box di gruppo.

Come raggiungere il Carnevale di Fano

Fano è facilmente raggiungibile in auto tramite l’autostrada A14 (uscita Fano). Una volta raggiunta la città si potrà lasciare l’auto al parcheggio del Fanocenter e raggiungere il carnevale (1,8 e 15 febbraio) con la navetta gratuita che dalle 12 alle 19:30 passerà ogni 15 minuti con direzione via Piave.

In treno invece, la stazione di Fano è molto ben servita e comoda per andare poi in centro a piedi. Chi decide di viaggiare con Trenitalia avrà anche uno sconto sul prezzo del biglietto.