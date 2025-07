Da Londra a Berlino e da Praga a Copenhagen in treno: non si tratta di un sogno ma di un progetto green che coinvolge l'Europa con un sistema ferroviario all'avanguardia

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Nuovi collegamenti in treno in Europa: Londra-Berlino e Praga-Copenaghen

L’aereo potrebbe sembrare il mezzo più veloce ma considerando le ore d’anticipo al gate, il tempo per raggiungere l’aeroporto dal centro città e la durata dello spostamento non è sempre la soluzione più conveniente… anzi, non è neppure la più green. Il settore dei trasporti sta però investendo per offrire soluzioni comode, veloci e sostenibili. Un esempio? La conferma dei collegamenti Londra-Berlino e Praga-Copenhagen in treno.

Collegamento Londra Berlino in treno

È ufficiale: il primo ministro britannico Sir Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno firmato un trattato senza precedenti per rivoluzionare i collegamenti ferroviari tra i due Paesi. L’obiettivo? Creare una tratta diretta Londra Berlino entro il prossimo decennio, che possa sfidare l’aereo in termini di tempo, comodità e impatto ambientale.

Nel patto c’è l’impegno a rimuovere ogni barriera legale, tecnica e burocratica che oggi impedisce i collegamenti diretti su rotaia tra le due capitali. Non si parla solo di Berlino: nel mirino ci sono anche Francoforte e Colonia, destinazioni chiave del traffico europeo.

Se fino ad oggi per spostarsi tra Londra e Berlino in treno servivano 11 ore e 3 cambi le cose stanno per cambiare grazie al progetto Eurostar che coprirà dal 2030 la tratta diretta Londra – Francoforte con un tempo di percorrenza di sole 5 ore. Un tempo decisamente rapido che, più o meno, coinciderebbe con quello di raggiungimento dell’aeroporto e attesa del volo ma con politiche decisamente più soft in materia di bagagli.

Collegamento Praga Copenhagen in treno

Dal 1 maggio 2026 due capitali europee saranno collegate rapidamente con una linea ferroviaria internazionale di ultima generazione. Ci si potrà spostare da Praga a Copenhagen grazie al completamento dei lavori sulla linea tra Berlino e Amburgo.

Non sarà necessario cambiare ma sono previste fermate intermedie tra cui Odense in Danimarca, Amburgo e Dresda in Germania e Ústí nad Labem nella Repubblica Ceca. Per arrivare a destinazione serviranno 7 ore tra Copenhagen e Berlino e 11 ore tra Copenhagen e Praga, con due collegamenti giornalieri (andata e ritorno) attivi tutto l’anno. Per ottimizzare gli spostamenti sarà proposta, almeno durante il periodo estivo, un viaggio notturno da Amburgo e Copenhagen fino a Praga grazie alle carrozze ComfortJet dove tutto è previsto per garantire un buon riposo.

I vantaggi dei nuovi collegamenti europei

Tra gli aspetti più entusiasmanti? L’occhio puntato verso l’impatto ambientale. il treno è sicuramente uno dei mezzi più sostenibili al mondo; le statistiche mostrano come un viaggio sulle medesime tratte produce fino all’80% in meno di emissioni di un volo aereo.

Insomma, un passo avanti importante che dà modo di trovare alternative di spostamenti comunque efficienti e rapide ma sicuramente più attente all’ambiente e alla crisi climatica in atto. Dal collegamento Londra Berlino a quello tra Praga e Copenhagen: questo è solo l’inizio di un piano di espansione destinato a crescere.

Un passo avanti importante che dà modo di ottenere opzioni di spostamento più green tra le capitali e le grandi città, sfruttando i collegamenti su rotaia e le tecnologie ad alta velocità. Ora gli occhi sono puntati verso il completamento del tunnel sottomarino del Fehmarn Belt, i tempi di viaggio si ridurranno ancora.