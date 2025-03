Fonte: iStock Cosa comprare a Vienna: dagli oggetti più particolari ai sapori della città

Quando si viaggia oltre al desiderio di conoscere, esplorare, avvicinarsi ad altre culture, o approfondirne una vicina alla nostra, c’è anche la voglia di collezionare ricordi che non sbiadiscano nel tempo, ma che restino per sempre a memoria di un’esperienza bellissima.

Succede anche quando si visita Vienna, la meravigliosa capitale dell’Austria è tutta da scoprire. E qui, tra fotografie e video, viene anche la voglia di comprare qualcosa che possa ricordarci il viaggio compiuto.

Ci sono diverse cose che si possono comprare a Vienna, veri e proprie souvenir ma anche oggetti che abbelliscono le case o diventano utili nella vita quotidiana, per noi che abbiamo vissuto la vacanza o da portare a casa per una persona speciale, a testimoniare il fatto che si è pensato a lei.

Dal cibo, che a Vienna è delizioso, agli oggetti più disparati, senza dimenticare i veri e propri souvenir: tutto quello che si può acquistare in questa stupenda capitale europea.

Cibo, ma non solo: cosa comprare a Vienna

Vienna è la città dei sapori: qui si possono assaggiare tantissime specialità, che spaziano dal dolce al salato, si può fare un viaggio nel gusto e nella tradizione. E, perché no, portare a casa qualcosa con sé.

Ovviamente non si può parlare di questa capitale europea senza citare quello che forse è uno dei suoi piatti simbolo: la sacher tort. Si tratta di una torta molto gustosa, realizzata con cioccolata e un sottile strato di marmellata, imperdibile per chi ama i dolci. Quindi, oltre a gustarla nella capitale austriaca in uno dei locali dove la preparano (ci sono due indirizzi da segnare in agenda: Cafè Demel e Cafè Sacher) , la si può portare a casa, per riprovare il piacere di mangiarla. Piace a grandi e piccini, per cui è un piatto da sperimentare anche con i bambini.

Tra i dolci da provare anche i biscotti Schnitten: sono piccole cialde, come dei wafer, e sono anche facili da trasportare. Si trovano in tutti i supermercati e hanno un prezzo piccolo, ma sono buonissimi e possono fare la felicità di chi li riceve, o sono un’ottima merenda per ricordare i sapori di questa città.

Le praline, infine, sono un’altra specialità da provare e da riportare con sé al ritorno: si trovano di diverse tipologie, anche nei supermercati. E sono una vera coccola per il palato.

Insomma, Vienna è il posto giusto per chi è ghiotto di dolci, in tutte le loro declinazioni. Ma è anche la meta ideale per gli amanti del vino, è imperdibile una bottiglia di quello viennese: infatti questa città ha nei propri confini dei vigneti. Vale la pena visitare, ad esempio, è gli Heuriger:si tratta di luoghi in cui assaggiare un buon bicchiere, meglio se è di produzione propria, accompagnato da del cibo. Il vino cittadino si può assaporare in tanti locali. E, perché no, si può pensare di portarsene un assaggio a casa.

Fonte: iStock

Gli oggetti più particolari e belli che puoi comprare a Vienna

Ci sono alcuni oggetti speciali e particolari che puoi comprare a Vienna per ricordati la tua vacanza nella capitale dell’Austria. Si tratta di una città dove arte, storia, passato e presente, si fondono dando vita a una cultura vivace, intrigante e ricca, che lascia il segno.

Qui si possono comprare ricordi preziosi e per tutti i gusti. Come creazioni in vetro o in ceramica, oggetti di pregio, che oltre a diventare il ricordo indelebile della vacanza, sono anche belli da conservare ed eleganti. Rispettivamente bisogna ricordare due nomi: Lobmeyr per il vetro e Augarten per la ceramica.

Se si visita la città durante i mercatini di Natale e Capodanno, poi, non si può passare dai tanti chioschi di bevande presenti. Lì cioccolate calde e tisane vengono servite in tazze di incredibile bellezza, dalle fogge e dimensioni differenti. Quando si acquista la bevanda prescelta si lascia una caparra, che volendo permette di non restituire la tazza (chiedete sempre) oppure pare che ci siano attività che permettono di comprarle separatamente. In ogni caso vale la pena provare per tenere con sé e conservare un ricordo di viaggio davvero particolare.

Sono sempre affascinanti, poi, i globi di neve che si dice siano nati proprio in questa città grazie a Erwin Perzy I. Non esiste posto migliore, dunque, per acquistarne uno.

Infine, Vienna è una città imperiale, in cui risuona in tanti luoghi il fascino dell’Imperatrice Sissi. Quindi, tra i tanti oggetti che vengono realizzati per celebrarla, perché non acquistare i gioielli simbolo che ne ornavano la chioma nel ritratto di Franz Xaver Winterhalte? Si tratta delle Stelle di Sissi, che si trovano a diversi prezzi: da quelle delle gioiellerie, a quelle in cristalli, fino a souvenir che le riproducono.

Cosa acquistare a Vienna: i souvenir più belli

A Vienna si trovano diversi negozi di souvenir che propongono davvero di tutto: dalle calamite, ai carillon, senza dimenticare penne, oggetti di cartoleria e molto altro. Tutto con raffigurate alcune delle location iconiche e rappresentative della città: dallo skyline, che non può non comprendere la ruota panoramica del Prater, ai monumenti simbolo, fino ai personaggi celebri.

Ci sono tantissimi negozi che vendono cartoline belle e particolari: da spedire a qualcuno di speciale, per non perdere il romanticismo di inviare un ricordo di viaggio scritto a mano, oppure da conservare e inserire nell’album della vacanza.

Quando si visitano i musei, poi, negli shop si possono trovare tante cose particolari e speciali, che racchiudono un po’ delle emozioni che ci ha fatto provare quella tappa del viaggio: dai volumi che raccontano gli artisti, a quelli relativi al museo, pensati per tutte le età.

Senza dimenticare gli oggetti dedicati ad alcune delle opere e dei geni che le hanno create. Se si visita a Vienna, ad esempio, non si può non tornare a casa con qualcosa che raffiguri l’arte di Gustav Klimt: dalle stampe, agli oggetti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Di lui come di altri grandi nomi che hanno fatto parte della scena culturale di questa fantastica città europea.