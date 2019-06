5 idee di viaggio per single

editato in: da

Siete single e volete concedervi una bella vacanza per conoscere nuove persone e stringere amicizie durature? Sappiate che non siete soli: le vacanze per single sono una formula che sempre più agenzie turistiche e associazioni specifiche organizzano nei minimi dettagli, per darvi modo di incontrare persone del vostro stesso target d’età e con interessi condivisi in un posto meraviglioso.

Esistono villaggi vacanza per single, possibilità di organizzare una crociera per single e tanto altro ancora. Sfogliate questa piccola guida di SiViaggia per conoscere tutti i consigli per passare vacanze da single indimenticabili, le mete preferite, le idee più originali e tutto ciò che dovete sapere se siete single e bisognosi di una meritata vacanza in Italia o all’estero.

1. Vacanze in barca a vela per single

Avete presente il fascino di veleggiare su una piccola barca attrezzata in mare aperto? La libertà, il profumo della salsedine, i cocktail a prua e il volo dei gabbiani sopra la vostra testa: un vero e proprio paradiso. Tutto questo va necessariamente condiviso, motivo per il quale alcune agenzie propongono dei pacchetti vacanze organizzate per single nei quali rientra anche la vacanza in barca a vela.

Supportati da uno skipper esperto, potrete godervi l’esperienza della barca a vela e collaborare con i vostri “compagni” di avventura, fra i quali magari si cela proprio la vostra anima gemella. Preparerete i pasti per tutta “la ciurma”, solcherete i mari più belli d’Italia e tornerete a casa con un’esperienza assolutamente unica nel suo genere.

2. I villaggi vacanze per single

Se l’esperienza in barca a vela è un po’ troppo impegnativa per voi, puntate alle vacanze relax per single: prenotate una o due settimane in un villaggio turistico. Qui vi ritroverete in compagnia di tantissime altre persone, ognuna con la sua esperienza e la sua personalità. Fra un ballo in pista, un po’ di animazione, qualche bagno al mare o in piscina e tanta musica, avrete certamente modo di stringere qualche amicizia e scambiarvi il contatto con una persona speciale. Che sia in Italia o all’estero, il villaggio vacanze è sempre un’ottima idea per “rompere il ghiaccio” se si è alla prima esperienza di vacanze per single.

3. Vacanze sportive per single

Trekking, escursionismo, snorkeling e non solo: gli appassionati per lo sport cercano solitamente altre persone con questa passione comune, e rivolgendosi ad opportune agenzie o forum su siti web, potrete facilmente organizzare una vacanza a tema “sport” con altri single provenienti da tutta Italia. Le vacanze sportive per single prescindono dal periodo dell’anno, e possono quindi riguardare località sciistiche così come località balneari dove concedersi lezioni di surf, kite-surf, vela, diving, wakeboard e non solo. Molto gettonati anche i tour nel deserto, magari a bordo di un divertente quad o di una 4×4: sicuramente avrete modo di divertirvi, scaricare l’adrenalina, e conoscere persone con il vostro stesso spirito avventuroso.

4. Vacanza in crociera per single

La crociera resta una delle opzioni più quotate per rilassarsi e conoscere nuove persone da inserire nella propria vita. Sulla nave da crociera per single godrete della vostra intimità in cabina, potrete rigenerare corpo e mente all’interno della spa e del centro benessere, mangerete ottimo cibo e parteciperete a serate di gala, animazione e spettacolo. Quale miglior contesto per avere la mente libera da ogni pensiero e concedersi un’amorevole chiacchierata con uno sconosciuto? Se temete di non trovare single con cui condividere l’esperienza, niente paura: associazioni specifiche e agenzie di viaggio dedicate ai single sapranno indicarvi i periodi perfetti per partire, con la certezza di trovare altre persone non in coppia.

5. Vacanze per single over 50

Le vacanze per single sono un’esperienza riservata ai giovani? Assolutamente no! Partendo dal presupposto che non è mai troppo tardi per divertirsi e lanciarsi in nuove eccitanti esperienze, sul web si possono trovare molte agenzie turistiche che organizzano viaggi per single over 50 che desiderano conoscere nuove persone. Buttatevi senza indugi in quest’esperienza: stringerete magici rapporti e, chissà, magari riuscirete anche a trovare un nuovo amore.