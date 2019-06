Dove andare e come prenotare una vacanza per single over 50

editato in: da

Chi l’ha detto che viaggiare è bello solo in coppia? Nessuno! Proprio perché il viaggio è un’esperienza totalmente personale, che parte prima di tutto dalla voglia di scoperta e arricchimento di sé stessi, confrontandosi con altre culture e lanciandosi in esperienze nuove ed eccitanti. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di formule di vacanze per single, che prevedono tour specifici o mete libere da esplorare a proprio piacimento. Senza dover scendere ad alcun compromesso con un eventuale partner, le vacanze per single rappresentano la maniera più autentica di entrare in contatto con sé stessi e di mettersi alla prova in maniera leggera e divertente, soprattutto se si ha la curiosità di conoscere nuove persone e stringere nuove amicizie.

Ovviamente, le vacanze per single non sono rivolte unicamente ai giovanissimi, proprio perché esistono innumerevoli possibilità di intraprendere dei viaggi per single over 50 a misura di ogni diversa esigenza. Vediamo insieme attraverso questa piccola guida di SiViaggia quali sono le mete per le vacanze estive più gettonate dai single, dove è meglio orientarsi se si è over 50, e come organizzare le proprie vacanze per single al meglio delle vostre possibilità.

Vacanze per single over 50: i villaggi vacanze

Sembra una scelta abbastanza scontata, eppure a volte è proprio nell’ovvio che si trovano soluzioni perfette per ogni necessità. Al primo posto nella lista delle vacanze per single troviamo i villaggi vacanze, che troverete sia in località di mare che altrove. Se desiderate conoscere nuove persone e vi sentite predisposti a stringere amicizie e non solo, vi consigliamo di lasciarvi trasportare dall’entusiasmo delle località marittime.

L’atmosfera della spiaggia, delle onde e della brezza marina aiuteranno anche i più timidi a lanciarsi in conversazioni con altre persone, e le attività del villaggio turistico – fra animazione, balli, spettacoli teatrali e giochi organizzati – sarà un incentivo notevole per godersi pienamente le vacanze per single. Potete rivolgervi ad associazioni specializzate nelle vacanze per single per cinquantenni, oppure optare per mete italiane.

Il Salento , Il sole, lu mare, lu ientu: le coste salentine sono il cuore della Puglia, e regalano tramonti mozzafiato, spiagge stupende e un mare cristallino. Non solo potrete divertirvi all’interno di un villaggio vacanze, ma potrete esplorare i dintorni con i vostri nuovi amici.

, Il sole, lu mare, lu ientu: le coste salentine sono il cuore della Puglia, e regalano tramonti mozzafiato, spiagge stupende e un mare cristallino. Non solo potrete divertirvi all’interno di un villaggio vacanze, ma potrete esplorare i dintorni con i vostri nuovi amici. La Sardegna: un’acqua incredibile, un vero e proprio paradiso terrestre del nostro bel paese. Ovunque si scelga di andare, la Sardegna non vi deluderà per la ricchezza dei suoi luoghi e per l’atmosfera assolutamente magica che vi si respira.

non vi deluderà per la ricchezza dei suoi luoghi e per l’atmosfera assolutamente magica che vi si respira. La Calabria , verace, autentica e ricca di alcune delle spiagge più belle di tutta Italia: la Calabria gode di 700 chilometri di costa caratterizzata da sabbia bianca o ciottolata, e un mare davvero indimenticabile. Tropea, Soverato, Diamante, Scilla: ovunque troverete bellezza.

, verace, autentica e ricca di alcune delle spiagge più belle di tutta Italia: la Calabria gode di 700 chilometri di costa caratterizzata da sabbia bianca o ciottolata, e un mare davvero indimenticabile. Tropea, Soverato, Diamante, Scilla: ovunque troverete bellezza. Ingiustamente sottovalutate nei mesi estivi, le Marche regalano località balneari stupende e spiagge curate e naturali. Tra le più belle vi sono la spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo, quella di Mezzavalle ad Ancona e quella di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno.

regalano località balneari stupende e spiagge curate e naturali. Tra le più belle vi sono la spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo, quella di Mezzavalle ad Ancona e quella di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sicuramente non vi stupirà leggere l’Emilia Romagna come una delle mete ideali per le vacanze per single. Qui si concentra gran parte della movida che ancora oggi caratterizza la regione durante i mesi estivi: Rimini, Riccione, Cattolica, Cesenatico, Ravenna e non solo. Tutte le spiagge di questa località sono attrezzate e vivaci, perfette per chi desidera conoscere nuove persone.

In ognuna delle località sopra citate troverete moltissimi villaggi vacanze e un mare meraviglioso, con la tranquillità di un viaggio su scala nazionale. Se invece vi sentite più intraprendenti, prendete un aereo e scoprite i tanti villaggi italiani presenti anche a Capo Verde, Cuba, Ibiza, Marsa Aalam, Grecia, Madagascar, Messico, Thailandia e Santo Domingo, giusto per citarne alcuni!

Vacanze sulle crociere per single

Immaginate di avere come unica preoccupazione quella di preparare la valigia: questo è il potere della crociera. Meta perfetta per le vacanze per single cinquantenni, la crociera vi permette di svuotare la mente e lasciarvi letteralmente trasportare dalle onde. Un po’ come nella filosofia del villaggio vacanze, la crociera si rivela una scelta azzeccata per le innumerevoli possibilità di socializzazione che offre la nave.

A differenza del villaggio vacanze, però, una crociera per single è estremamente più dinamica: si toccano molte mete nell’arco di una settimana o dieci giorni, si vedono tanti posti diversi e si hanno quindi maggiori chances di incontrare persone o di scambiare opinioni sui paesi visitati. Tutte le navi da crociera delle grandi compagnie vantano la presenza di personale professionale e sempre attivo, che non vi farà sperimentare la noia neanche per un secondo. Balli di gruppo, attività fisica sui vari ponti, sessioni di yoga, cene sociali, eventi di gala e tanto altro: in crociera è impossibile non stringere legami!

Se desiderate partire dai porti italiani, potrete optare per un giro nel Mediterraneo toccando mete meravigliose come la Spagna, la Grecia, la Croazia e le Isole Baleari. Se invece vi sentite più intraprendenti e trascorrere un po’ di ore in aereo proprio non vi fa paura, la crociera perfetta per voi potrebbe essere quella dei Caraibi – che vi permetterà di scoprire anche la ridente e divertente Giamaica.

Qualora non vi sentiste a vostro agio con l’idea di una crociera in posti esotici o in località balneari, un’alternativa affascinante e intensa è certamente la crociera delle capitali baltiche (Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo e Tallin) o la gettonatissima crociera sui fiordi norvegesi. Chissà che magari non riuscita a godere anche della visione dell’aurora boreale, uno spettacolo naturale.

Come prenotare una vacanza per single over 50

L’idea delle vacanze per single vi attrae, eppure non riuscite a superare l’avallo della timidezza? Se pensate che recarvi da soli ad un grande “appuntamento al buio” non faccia proprio per voi, sappiate che navigando sul web troverete un’ampia gamma di tour operator e associazioni specializzate proprio nella proposta di vacanze per single over 50.

Non solo rivolgendovi a queste realtà sarete certi di recarvi in luoghi con un target d’età ben preciso e corrispondente al vostro, ma solitamente vengono organizzati in maniera preventiva degli incontri per far conoscere fra loro i single già prima della partenza. In questo modo avrete la possibilità di “sondare il terreno” e di capire se effettivamente può scattare un feeling speciale, o semplicemente constatare di ritrovarsi con persone gradevoli e simpatiche con le quali poter stringere una sincera amicizia. Alcuni portali sul web sono completamente dedicati alle donne, solitamente le più riluttanti a viaggiare da sole. Navigando in questi siti troverete annunci di altre donne che non gradiscono viaggiare da sole, e potrete accordarvi per conoscervi e partire insieme per le vostre vacanze.

Vacanze per single: formula relax o speed dating

Essere single e over 50 non prescinde certo dal poter trovare un nuovo caro amico o un’amicizia un po’ più speciale. Se state pensando quindi di organizzare la vostra prima vacanza per single, cercate di capire se siete orientati più al relax e al semplice contatto con gli altri – senza forzare troppi gli eventi – o se per voi questa può rivelarsi un’occasione reale per stringere un legame serio e duraturo.

Capendo le vostre esigenze saprete se indirizzarvi vero una formula di vacanza più “relax” – un semplice villaggio vacanze con attività di animazione e divertimento – o una specifica formula per single in cerca dell’anima gemella. Nell’ultimo caso, si rivelano particolarmente interessanti le vacanze in modalità “speed dating”. Lo speed date è un termine inglese che sostanzialmente descrive una serata in cui vari single hanno la possibilità di conoscersi seduti al tavolo di un bar o di un ristorante, avendo a disposizione pochi minuti per interagire con l’altra persona. Una volta esauriti i minuti concessi, si cambia tavolo e si parla con qualcun altro, fino alla fine della serata. Per i più timidi – ma in realtà anche per i più intraprendenti – questo “gioco” è l’ideale per poter conoscere tante persone nell’arco di poco tempo, così da capire verso chi potrebbe rivolgersi maggiormente la propria curiosità.

Altre opzioni per le vacanze per single over 50

La parte più appagante dell’essere single è, probabilmente, il senso di assoluta libertà. Perché quindi limitarsi a passare le proprie vacanze per single all’interno di villaggi vacanze o crociere organizzate: lì fuori c’è letteralmente un mondo: lanciatevi in esplorazioni organizzate anche in maniera autonoma in giro per il mondo, oppure optate per alternative interessanti come una vacanza in barca a vela! Anche quest’ultima può essere prenotata attraverso tour operator specializzati in vacanze per soli single, ma di certo è un’esperienza diversa dal solito e incredibilmente divertente.

Se amate la natura incontaminata, pensate anche ad una località di montagna per mettervi alla prova con un po’ di escursionismo o del sano trekking. Gli sportivi troveranno magari la propria anima gemella complice l’altitudine e la condivisa passione per gli sport.