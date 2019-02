Capracotta, il borgo del Molise sulla cima dell’Appennino

editato in: da

Capracotta è un antico borgo in Molise, le cui origini affondano le radici nella leggenda. a un passo dal Giardino della Flora Appenninica.

Capracotta è una celebre località sciistica, tra le cime più alte dell’Appennino. Si trova nei pressi del Giardino della Flora Appenninica, inserita nella Comunità Montana dell’Alto Molise. Un gigantesco orto ad alta quota, per una località particolarmente ricca di svariate specie di fiori e piante locali. Il borgo vanta un nome alquanto particolare, che deriva da una leggenda. Questa narra di alcuni zingari intenzionati a dare alle fiamme una capra per un rito, così da favorire la fondazione di una città. L’animale però riuscì a scappare, per poi morire sui monti. Fu lì che i due diedero vita alla città, che secondo altre fonti dovrebbe il suo nome all’espressione latina castra cocta, accampamento militare.

Le tracce più antiche della presenza umana risale al periodo Musteriano, con il primo insediamento datato IX secolo. Un’antica storia, delineata ulteriormente da alcuni recenti scavi, che hanno portato alla luce un sito ricco di capanne ed edifici in marmo, risalenti al I secolo d. C., nei pressi di Fonte del Romito. La caduta dell’Impero romano pose fine alla crescita urbana, con il borgo sottoposto a svariati domini, dai Longobardi agli Aragonesi, fino ai Savoia, per poi essere annessa all’Italia nel 1860.

Durante la Seconda Guerra Mondiale il paese venne raso al suolo, eccezion fatta per le chiese, l’asilo e alcune case private. Dinamite sparsa un po’ ovunque distrusse gran parte del patrimonio architettonico, senza riuscire però a cancellare del tutto le tracce della storia del borgo. Basti pensare alla chiesa parrocchiale dell’Assunta, risalente al 1673. Questa è ricca di dipinti di pregio e, al suo fianco, merita di certo una visita anche la chiesa di Santa Maria di Loreto.

Uscendo dal borgo si potrà ammirare il Palazzo Baronale, realizzato nel XVI secolo. Questo è stato edificato al di fuori delle mura cittadine dell’epoca. Il paese è inoltre particolarmente ricco di fontane, che consentiranno agli amanti di Instagram di realizzare scatti da sogno. Lo stesso si può dire inoltre del Giardino della flora Appenninica, ideale per una passeggiata romantica.

Recarsi a Capracotta vuol dire anche cimentarsi in un viaggio in un antico mondo culinario, a partire dalla pezzata. La ricetta risale al periodo in cui i pastori effettuavano la transumanza tra i monti e il Tavoliere delle Puglie. Altro piatti da non perdere sono l’agnello alla menta e la zuppa di ortiche. Il tutto accompagnato da uno dei prodotti tipici, il pecorino, che affonda le radici al periodo dei Sanniti.