La Svizzera è il Paese migliore al mondo (per la settima volta)

US News & World Report ha incoronato la Svizzera come Paese migliore al mondo tenendo in considerazione criteri come qualità della vita e benessere economico

Fonte: iStock Zurigo al tramonto

Secondo la classifica stilata da US News & World Report di quest’anno, la Svizzera è ancora una volta il Paese migliore al mondo ed è la settima volta che raggiunge questo risultato. La valutazione, ottenuta su un totale di 89 Paesi e basata su un sondaggio globale di 17.000 persone, tiene in considerazione diversi fattori come qualità della vita, benessere economico, patrimonio culturale, innovazione imprenditoriale, rispetto dei diritti umani o sostenibilità.

Cosa fa la Svizzera per meritarsi, per così tanti anni, questo riconoscimento? Per capirlo, lo studio ha impiegato un modello per assegnare un punteggio e classificare i paesi sviluppato dalla WPP (una multinazionale dei servizi di marketing) e dal suo strumento di analisi del marchio BAV, di proprietà della Wharton School dell’Università della Pennsylvania. Seppur la Svizzera non abbia primeggiato in nessuna delle categorie presenti, nel complesso è stato il Paese che ha accumulato il maggior numero di punti, aggiudicandosi il primo posto sul podio.

Perché la Svizzera è il miglior Paese al mondo

La Svizzera ottiene risultati particolarmente positivi in determinate categorie e meno in altre, ma nel complesso raggiunge il primo posto. Nel dettaglio, vince il terzo posto in quella dedicata alla qualità della vita, preceduta da Danimarca e Svezia; nella categoria dedicata all’economia, invece, è seconda solo a Lussemburgo; in quella dell’innovazione imprenditoriale è quinta, oltre che nella categoria relativa agli aspetti sociali comprendenti aspetti quali diritti umani e libertà di culto religioso.

Lo studio sottolinea molti aspetti importanti della Svizzera, come il basso tasso di disoccupazione, una forza lavoro qualificata e uno dei più alti prodotti interni lordi pro capite al mondo, secondo il CIA World Factbook. La forte economia del Paese è alimentata da basse aliquote fiscali per le imprese, un settore dei servizi altamente sviluppato guidato dai servizi finanziari e un’industria manifatturiera ad alta tecnologia.

Un altro vanto del Paese è la sua diversità in quanto ospita regioni con distinte identità culturali e lingue quali tedesco, francese e italiano. Inoltre, la Svizzera si è fatta notare a livello internazionale per il settore bancario e per le politiche nel campo dell’ecologia e della sostenibilità (i viaggiatori possono andare alla scoperta dei suoi luoghi più belli minimizzando l’impatto ambientale grazie all’eccellente sistema di trasporto pubblico, che facilita lo spostamento da una città all’altra).

Classifica dei migliori paesi al mondo

La federazione elvetica si è dimostrata negli anni una destinazione pacifica, democratica, sicura e con ottimi servizi pubblici ed educativi, soprattutto per quanto riguarda le famiglie. Oltre alla Svizzera, la classifica vede altri paesi che si sono distinti nelle diverse categorie:

Svizzera Giappone USA Canada Australia Svezia Germania Regno Unito Nuova Zelanda Danimarca

E l’Italia? Il nostro Paese ha ottenuto il quindicesimo posto: secondo lo studio realizzato da US News & World Report, l’Italia può essere considerata una destinazione turistica ideale, ma la vita all’interno delle sue città è più complessa. Secondo la ricerca, al 2024 è afflitta da criminalità organizzata e corruzione, la crescita economica è rallentata e l’elevata disoccupazione giovanile e femminile rimangono al centro del dibattito. Nella categoria dedicata al patrimonio culturale, invece, abbiamo raggiunto il secondo posto, secondi solo alla Grecia.