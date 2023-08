Il selfie più bello al tramonto si scatta su un’altalena sospesa sull’acqua

Fonte: Agenzia turistica ticinese Il selfie al tramonto più bello di sempre

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi. Lo facciamo per andare alla scoperta delle meraviglie naturali che appartengono al mondo che abitiamo, per conoscere le culture e le tradizioni, per ammirare i capolavori artistici e architettonici creati dall’uomo. Indipendentemente dalle motivazioni che ci spingono a girare il globo in lungo e in largo, però, siamo tutti accomunati dal medesimo desiderio di vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Alloggi straordinari, passeggiate in mezzo alla natura, avventure adrenaliniche, cibi tradizionali e tramonti infuocati che accendo i paesaggi: queste sono solo alcune delle esperienze che possiamo vivere e condividere quando siamo in viaggio.

Ed è proprio un nuovo viaggio che vogliamo fare con voi oggi, uno di quelli che vi porterà alla scoperta di un luogo semplice e autentico, ma estremamente romantico e suggestivo. Un posto dove è possibile scattare il selfie più bello al tramonto. Se siete pronti a partire non vi resta che preparare i bagagli, la nostra prossima destinazione è il Ticino.

Dondolare davanti al tramonto: succede in Ticino

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in un territorio affascinante e suggestivo che da anni attira i viaggiatori provenienti da tutto il mondo con le sue bellezze naturali. Stiamo parlando del Ticino, il cantone del sud della Svizzera caratterizzato da acque turchesi e cristalline, quelle dei fiumi e dei laghi, da località ricche di storia e di cultura, ma anche di boschi verdi e lussureggianti e di montagne maestose e scenografiche.

Le cose da fare e da vedere in questo territorio sono tantissime e tutte sono destinate a lasciare senza fiato. Tuttavia c’è un luogo che negli ultimi tempi ha catturato l’attenzione di moltissimi viaggiatori perché è proprio qui che è possibile vivere l’esperienza nella golden hour in maniera unica e straordinaria.

Per vivere e condividere questa avventura dobbiamo recarci nella parte più italiana del territorio, quella bagnata dal Lago Maggiore. È qui che di fronte a Locarno, e sul Lido di Vira, è possibile sedersi su un’altalena panoramica in formato maxi e dondolare davanti al tramonto.

Shaka Beach: dove scattare il selfie più bello

Ci troviamo a Shaka Beach, un delizioso locale dall’atmosfera vintage situato proprio sul lido di Vira a Gambarogno. È qui che nell’ambito del progetto Swing the World – che ha visto l’istallazione di diverse altalene artigianali nei punti più panoramici del cantone svizzero – che è esiste una seduta magica e incantata, sospesa sul lago maggiore. Un’altalena, appunto.

La seduta in legno è posizionata proprio tra le acque del Lago Maggiore, a pochi centimetri dalla superficie dell’acqua. Da qui è possibile ammirare tutto il paesaggio circostante che comprende la diga della Verzasca e le montagne che circondano il territorio.

Una volta arrivati fin qui, il consiglio è quello di prendere posto sull’altalena – che può ospitare anche due persone, e iniziare a dondolare in attesa del tramonto. È proprio nel momento in cui il sole si prepara a lasciare il posto alla notte, infuocando con i suoi raggi tutto il panorama circostante, che è possibile scattare il selfie più bello di sempre.