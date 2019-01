Scegli una di queste mete e scopri in che modo invecchierai

editato in: da

Giappone, Maldive, Australia, India o Francia: quale tra queste cinque mete ti attrae di più? Ognuna di loro nasconde un segreto sulla tua personalità.

Si tratta di posti meravigliosi, molto diversi l’uno dall’altro sia a livello di paesaggio sia a livello culturale. Ogni viaggiatore sa che nel suo diario d’avventura nessuno di questi può mancare: ma, a seconda anche delle proprie inclinazioni, delle proprie preferenze e della propria personalità, ci sarà sempre un luogo che porterà nel cuore più degli altri. Provate a chiudere gli occhi e immaginate di avere un mappamondo di fronte a voi: se doveste partire subito, andreste in Giappone, alle Maldive, in Australia, in India o in Francia? Il luogo che scegliete la dice lunga su di voi e sulle vostre inclinazioni caratteriali. E racconta qualcosa anche del modo in cui volete invecchiare…

Se avete scelto il Giappone

Invecchierete con grazia e tranquillità. Da anziani sarete delle persone molto calme che quando si guarderanno indietro lo faranno con serenità e senza rimpianti. Dopo una vita passata a lavorare e ad affrontare problemi, l’unica cosa che vorrete è sedervi nel giardino della vostra tanto guadagnata casetta e leggere un buon libro. Magari con la musica della natura in sottofondo.

Se avete scelto le Maldive

Invecchierete e non vedete l’ora di farlo per godervi i frutti del vostro lavoro. Non avrete nessuna intenzione di limitarvi, e si può ben dire che per voi la vita inizierà nel momento della pensione. Siete i classici tipi che potrebbero addirittura vendersi la casa e investire tutti i risparmi in viaggi di lusso, hotel con Spa e cene di alto livello. Se sono gli ultimi anni, perché non goderseli?

Se avete scelto l’Australia

Invecchierete ma praticamente non ve ne accorgerete nemmeno. Siete dei tipi così avventurosi e sempre pronti al movimento che non avrete la minima intenzione, una volta raggiunta la terza età, di stare a casa e condurre un’esistenza tranquilla. Per cui non bisognerà stupirsi se vi vedremo a settant’anni ancora a dominare l’onda con la tavola da surf.

Se hai scelto l’India

Invecchierete e diventerete più saggi. Parteciperete a corsi di yoga e meditazione e vi divertirete a organizzare feste e merende per i vostri nipotini. Non sarete di certo persone che si isolano, anzi: è proprio quando diventerete più anziani che rafforzerete la vostra vita all’interno della comunità.

Se hai scelto la Francia

Invecchierete proprio come siete voi: originali e stravaganti. La vostra anima è così creativa che è impossibile tenerla imbrigliata, e da anziani non perderete occasione di cercare di visitare tutti i luoghi culturali che esistono al mondo. Per voi la conoscenza è importante e trasmetterla ai più giovani sarà lo scopo delle vostre giornate.