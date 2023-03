Paradisi terrestri: ecco quanto costa dormire su un’isola privata

Fonte: iStock Affittare un'isola privata

Esistono luoghi che sono così belli da non sembrare reali. Posti che, per forme, lineamenti e colori assomigliano a tutti quei scenari che, fino a questo momento, abbiamo visto solo nei libri delle fiabe. Stiamo parlando dei paradisi terrestri, quei lembi di terra incontaminati dove la natura ha creato paesaggi che sembrano un sogno a occhi aperti.

Destinazioni, queste, che da sempre capeggiano le travel wish list di tutti quei viaggiatori che desiderano vivere esperienze all’insegna della grande bellezza che porta la firma di Madre Natura.

Luoghi come i Caraibi o le Hawaii, lo sappiamo, ci hanno insegnato che realizzare questo sogno è possibile. Quello che tutti non sanno, però, è che è possibile organizzare fughe solitarie in piccoli paradisi terrestri e godere della loro bellezza in maniera esclusiva. Esistono infatti delle isole private che possono essere affittate per una o più notti. E se pensate di non potervele permettere vi sbagliate, perché costano quanto un hotel in città.

Una fuga esclusiva e solitaria in un paradiso terrestre

Il sogno di rifugiarsi su un’isola privata, lontano da tutto e da tutti, è oggi più realizzabile che mai. In tutto il mondo, infatti, esistono tantissime destinazioni che consentono ai viaggiatori di vivere quella che è, con tutta probabilità, l’avventura più straordinaria di una vita intera.

Sono diverse le isole private messe a disposizione dei viaggiatori, e si trovano in tutto il mondo. Lembi di terra caratterizzati da una natura lussureggiante e rigogliosa e circondati soltanto dal mare azzurro e cristallino. Il prezzo, lo abbiamo già detto, non è un problema, perché queste isole hanno un costo che parte da 100 euro a notte, proprio come una stanza d’hotel in città. Abbiamo selezionato per voi alcune proposte imperdibili, pronti a organizzare la fuga perfetta?

Dormire su un’isola privata a partire da 100 euro a notte

La prima destinazione di cui vogliamo parlarvi si trova in Croazia, a poche ore di volo dall’Italia. Nell’arcipelago delle Isole Kornati, e ad appena venti minuti di barca dalle più celebri e popolate destinazioni, esiste un’isola privata che può essere affittata a partire da 140 euro a notte. A disposizione degli ospiti ci sono una casa di circa 80 metri quadri, l’unica dell’isola, e tanto mare e natura per vivere un’avventura da sogno.

Ci spostiamo ora dall’altra parte del mondo per raggiungere Vanuatu, un arcipelago situato nell’Oceano Pacifico. È qui che la meravigliosa e incontaminata Isola di Malvanua è messa a disposizione degli ospiti. Ad attendere i viaggiatori c’è Bella Beach House. Una casa immersa in un paesaggio tropicale che affaccia sulla sabbia bianca bagnata dal mare turchese e cristallino. Il costo è di 159 euro a notte.

Anche il Belize diventa la destinazione perfetta per una fuga da tutto e da tutti. Nel bel mezzo dell’Oceano, e affacciato sulla barriera corallina, esiste un piccolo resort che è un sogno a occhi aperti, il suo nome è King Lewey’s Island Resort. In questo caso non sarete gli unici ospiti dell’isola perché la struttura ricettiva può ospitare fino a un massimo di 28 persone. Affittare una stanza qui ha un costo che parte da 100 euro a notte.

In Quebec, nel Laurentians, è possibile invece prenotare un’isola privata di 55.000 metri quadrati e dormire in uno chalet completamente circondato da una foresta lussureggiante. A fare da cornice a questa vacanza esclusiva sulla New World Island ci sono le acque limpide del lago Bois-Franc che si estendono tutto intorno. Il paesaggio è mozzafiato. L’affitto parte da 200 euro a notte.