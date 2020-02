Questo uomo è stato il primo travel blogger nel mondo

editato in: da

Il travel blogger è un mestiere affascinante che consente a tutti i wanderlust del pianeta di girare il mondo e raccontarlo, attraverso parole e fotografie sul proprio sito web. Ci piace immaginare che al di là del laptop ci sia un narratore che racconta emozioni ed esperienze legate al suo viaggio.

Del resto questo è quello che ha fatto Jeff Greenwald, il primo travel blogger del mondo. La storia ha inizio 25 anni fa, quando questo intrepido viaggiatore ha deciso di andare alla scoperta del globo viaggiando con un laptop alimentato a batteria.

Durante il viaggio che lo portava a Oakland in California, ha deciso di caricare i primi articoli su quello che era il primo blog di viaggio. Poco prima di partire, Jeff fu contattato da un’azienda di New York per una proposta davvero interessante.

La O’Reilly, una delle prime realtà a comparire sul web, propose all’uomo di curare la sezione di un sito appena aperto dal nome “il Grande Mondo”. L’idea era quella di sfruttare questo spazio virtuale per far raccontare a Jeff curiosità, segreti e altre informazioni utili per tutti gli amanti dei viaggi.

Tra uno spostamento e l’altro Greenwald avrebbe dovuto condividere le sue esperienza con foto, testi e altri contenuti. Jeff decise di accettare: era il 1994 e da pochi mesi era stato lanciato Mosaic, il browser che rese popolare il World Wide Web.

Presa dimestichezza con il web, l’uomo iniziò a caricare i primi contenuti di viaggio al mondo. Il successo del progetto non tardò ad arrivare, soprattutto grazie all’idea di aggiungere la localizzazione negli articoli: cliccando su una mappa interattiva gli utenti potevano leggere storie e racconti di viaggio rispetto ai posti visitatati da Jeff.

Il termine blog è arrivato molto dopo, ci sono voluti quattro anni affinché questa parola iniziasse a circolare e altri ancora per la diffusione massiccia di quelli che oggi sono i blog di viaggio.

Certo, Jeff non poteva sapere, mentre il suo primo post veniva caricato sul web, che soltanto un quarto di secolo dopo, la sua azione potesse ispirare più di mezzo miliardo di persone ad aprire un travel blog e a seguire le sue orme.