Dopo 3 anni e 7.850 km il team di Va’ Sentiero torna a casa

Con l’arrivo dell’autunno si è conclusa una delle più importanti missioni svolte nel nostro Paese: il giovane team di Va’ Sentiero, composto da 7 ragazzi, ha raggiunto Messina, l’ultima tappa di un trekking durato 3 anni. Una vera e propria spedizione, questa, dall’alto valore ambientale e culturale che ha avuto come obiettivo quello di promuovere, documentare e celebrare il Sentiero Italia, la più lunga via del nostro Paese e del mondo.

Dalle Api agli Appennini, passando per le isole: sono 7850 i chilometri percorsi dai 7 ragazzi del team Va’ Sentiero da quel maggio 2019 quando, nel borgo di Muggia, è iniziato “il più grande dei grandi cammini” – così definito dalla CNN. E in effetti, grandioso lo è davvero.

Il Sentiero Italia, infatti, attraversa 20 regioni, 16 parchi nazionali e centinaia di piccoli borghi montani snodandosi in 365 tappe. Così, il team Va’ Sentiero ha iniziato questa grande missione, ma non è stato mai da solo. Insieme a quei 7 ragazzi, infatti, migliaia di persone si sono unite alla missione per percorrere alcune tappe dell’intero sentiero.

Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, co-founder di ‘Va Sentiero, il videomaker Andrea Buonopane, il filosofo cambusiere Francesco Sabatini, la social media manager Martina Stanga, il graphic designer Diego Marmi e l’autista tuttofare Giovanni Tieppo, sono i protagonisti di questa storia tutta italiana. È loro il merito di aver portato in auge, attraverso il racconto di questa esperienza, uno dei sentieri più incredibili d’Italia, nonché il più lungo del mondo intero.

E oggi, grazie alla loro tenacia e al coraggio, e al supporto di migliaia di persone che hanno sostenuto la missione attraverso le campagne crowdfunding, l’esperienza incredibile è conclusa. Ma non è tutto perché il giovane team ha messo a disposizione dei cittadini italiani e stranieri diversi strumenti per chi vuole intraprendere il medesimo cammino.

C’è una guida digitale, con i dettagli del percorso e delle magnifiche tappe, c’è un libro fotografico Voci dalle Terre Alte, che raccoglie in 200 scatti i paesaggi più belli e suggestivi incontrati e attraversati durante questa produzione. E c’è anche una serie tv, Va’ Sentiero – L’Italia a piedi, realizzata da Ascent Film, che racconta in 8 episodi totali le regioni attraversate durante la missione.

Ma questa spedizione è rappresenta solo l’inizio di una serie di progetti che il team di Va’ Sentiero ha intenzione di intraprendere, tra cui un itinerario per esplorare le terre alte italiane al di fuori del Sentiero Italia e anche territori oltre confine.