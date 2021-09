Trani, l’elegante città in riva al mare

La cittadina di Trani, sulla costa occidentale della Puglia, il tacco d’Italia, è un gioiello di edifici color crema, mare azzurro e viste mozzafiato sul mare.

Il suo punto di riferimento più famoso è la sua splendida chiesa romanica intitolata al suo patrono, S. Nicola Pellegrino. Affacciata sul porto, veglia sulla città come farebbe un faro di mare. Ma l’intera area del porto turistico di Trani è incantevole, tanto che la zona è densa di importanti attrazioni culturali che vale la pena vedere.

Se state programmando un viaggio in Puglia, Trani è semplicemente una tappa obbligata. Queste sono le migliori cose da vedere e da fare a Trani e consigli di viaggio per sfruttare al meglio la tua visita

Le migliori cose da vedere a Trani

Trani è un borgo marittimo che può essere facilmente visitato in poche ore, soprattutto a piedi. Il modo migliore per affrontare la città è dirigersi verso il centro storico e lasciarsi andare all’istinto. Tuttavia, ci sono alcune cose assolutamente da non perdere.

Cattedrale di Trani

Un elenco di cose da fare a Trani non può che iniziare dal duomo di Trani, la chiesa di San Nicola Pellegrino. La chiesa risale al 1143 ed è costruita in stile romanico, semplice ma suggestivo, in una posizione incredibile. Non si trova infatti nel centro cittadino, come ci si aspetterebbe da un qualsiasi duomo, ma è arroccata sul lungomare. Lo spettacolo è mozzafiato: la massiccia struttura color crema contrasta con lo sterminato orizzonte dai blu profondi.

Marina di Trani

Il porto turistico di Trani è proprio di fronte alla cattedrale e fornisce un contesto incantevole per bere un drink o gustare una cena a base di pesce con vista sulle barche e sulla chiesa stessa.

Il fortino

Il fortino è un’area panoramica che si estende tra il parco cittadino e il porto turistico, ed è quello che offre le vedute più panoramiche di Trani. Realizzato con la stessa pietra color crema ricorrente in tutta la città, la cosiddetta “pietra di Trani”, questo breve percorso è inaugurato da un bellissimo da arco che incornicia la vista sulla cattedrale. Dirigiti qui se vuoi immortalare scorci unici.

Parco cittadino di Trani

Trani dispone di un grazioso parco cittadino situato immediatamente accanto al porto turistico, sul lungomare. il parco è un’oasi incantevole e ombreggiata con percorsi pedonali, statue e graziose terrazze con vista sul mare e dispone anche di un parco giochi per bambini e servizi igienici pubblici. Vale la pena andare al parco per una passeggiata o semplicemente per ammirare la città da un’altra prospettiva.

Castello Svevo di Trani

Sebbene il castello più famoso della provincia resti Castel del Monte, patrimonio mondiale dell’UNESCO, anche Trani vanta un castello di tutto rispetto: il castello Svevo. Il castello faceva parte della rete di fortificazioni voluta da Federico II nel XIII secolo ed è costruito proprio dove la terra incontra il mare, in una zona dai bassi fondali che offriva un’ottima protezione dagli assalti dal mare. Il castello è realizzato con la stessa pietra della cattedrale e fu costruito con la stessa pianta di quelli dei crociati in Terrasanta, con perimetro quadrilatero e torrette ai quattro angoli. Il castello ha subìto diversi interventi architettonici e nell’Ottocento fu anche destinato a carcere, prima di essere riconvertito a museo negli anni ’60.

Un elenco delle migliori cose da fare a Trani non sarebbe completo senza un consiglio per una passeggiata per le graziose strade del centro storico di Trani. Le viuzze che si diramano dal porto sono una piccola delizia, con i balconi in fiore, le architetture inaspettate e i palazzi dell’aristocrazia.