Trani e l’incantevole Cattedrale sul mare

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

C’è una città, situata nella magnifica regione Puglia, che per via della sua candida e peculiare bellezza è definita “la perla dell’Adriatico“. Dalla storia particolarmente antica, conserva un ricchissimo patrimonio storico e architettonico, tra cui una spettacolare Cattedrale che si affaccia su un limpido mare. Il posto in questione è la città di Trani.

Trani: cosa aspettarsi

A Trani tra buon cibo, mare che invita a fare un bagno e monumenti di particolare interesse, non ci si annoia mai. Questa realtà pugliese, infatti, ha più volte ottenuto il titolo di “città d’arte” per via dei suoi tanti siti di interesse.

Se la colorita zona del porto è la più movimentata della città, tutto il resto si distingue per essere particolarmente suggestivo ed elegante, e dove l’atmosfera e l’aria che si respirano sono molto romantiche.

La Cattedrale di Trani

È sostanzialmente impossibile arrivare a Trani e non scorgere la pittoresca Cattedrale sul mare. Del resto, la sua pozione è così panoramica che sembra diventare un tutt’uno con le infinità del cielo e dell’acqua sottostante.

Dedicata a Santa Maria Assunta, ma comunemente chiamata “di San Nicola Pellegrino”, si distingue per essere uno dei più significativi esempi di architettura romanica pugliese. Non a caso, è stata più volte definita “la Regina delle Cattedrali di Puglia”

A renderla davvero unica nel suo genere è il fatto che fu costruita usando la pietra della città, un materiale estratto dalle cave locali e caratterizzato da un colore roseo chiarissimo, che quasi sembra bianco.

Altre qualità che la rendono così importante sono la sua posizione di immediata vicinanza al mare e il fatto che sia pienamente leggibile sui fronti esterni da tutti i lati. Ma non solo, perché a fare la differenza è anche il suo imponente transetto coronato da un elaborato cornicione, l’uso di un arco a sesto acuto nel passaggio situato sotto il campanile, e la presenza di quattro diversi luoghi di culto nella stessa Cattedrale.

A colpire è anche il campanile, eretto tra il XIII e il XIV secolo ed alto circa 58 metri, che sorge al lato della chiesa. Una struttura in cui si può salire, e che dalla cima regala un panorama emozionante sulla città e sulla costa.

Gli altri edifici ospitati nel complesso sono: la chiesa superiore, la cripta inferiore e l’ipogeo di San Leucio. La chiesa superiore è dedicata a San Nicola Pellegrino, patrono della città; la cripta inferiore custodisce le reliquie del Santo; l’ipogeo di San Leucio è situato a sessanta metri sotto il livello del mare ed è impreziosito da splendidi affreschi.

Cos’altro vedere

Se la Cattedrale di Trani già conquista al primo sguardo, non sono da meno i suoi altri siti di interesse che fanno innamorare uno dopo l’altro. Ne è un esempio il Castello della città, anch’esso in posizione strategica vicino al mare.

In tempi antichi aveva una funzione prettamente difensiva, per poi diventare nel corso del tempo una prigione. Oggi, dopo un attento restauro, al suo interno è ospitato un museo che permette di ammirare le grandi sale e i cortili, ma anche di conoscere la sua storia e scorgere diversi oggetti d’epoca come ceramiche e lapidi.

Altrettanto affascinante è il Palazzo Caccetta dove attualmente ha sede il Palazzo di Giustizia. Considerato uno dei palazzi più belli di tutta la città, colpisce per il suo portale monumentale e per le favolose finestre che arricchiscono la facciata.

Poi ancora la Villa Comunale con l’antico Fortino che regala uno dei punti panoramici più suggestivi di Trani, soprattutto al tramonto. La villa si distingue per essere invece un meraviglioso parco vista mare, in cui passeggiare e godersi un po’ di fresco.

Un viaggio a Trani non può di certo prescindere da una passeggiata nel suo centro storico che, come un tipico borgo pugliese, è un susseguirsi di viette e piazze tipiche, di case ed edifici dalle facciate bianche, e di profumi locali che fanno leccare i baffi.

Tra i quartieri da non perdere assolutamente c’è quello ebraico che un tempo contava ben quattro Sinagoghe. Oggi, purtroppo, sono sopravvissute solo due, ma che comunque anche da sole valgono il viaggio.

La Sinagoga Scolanova è visitabile anche all’interno ed è senza ombra di dubbio la più importante testimonianza dell’antico quartiere ebraico. La Sinagoga Grande di Trani, dal canto suo, è oggi il Museo Sant’Anna, un luogo che racconta la storia della comunità ebraica di Trani.

Tra le sue mura è infatti possibile osservare reperti risalenti al XII-XVI secolo, privilegi imperiali, frammenti di una Bibbia ebraica e un’epigrafe di fondazione.

Spiagge e mare di Trani

Ogni volta che si nomina la Puglia il pensiero va quasi automaticamente al suo mare cristallino e alle sue splendide spiagge. La buona notizia è che Trani può soddisfare il visitatore anche da questo punto di vista. Il litorale, infatti, offre scorci di sabbia morbida così come di ciottoli.

Tra le più suggestive c’è senza ombra di dubbio la Spiaggia Baia delle Sirene che si trova a sud del porto. Così chiamata perché secondo una leggenda era proprio qui che si rifugiavano queste belle creature mitologiche, è lambita da acque cristalline che vengono arricchite da una vista magnifica sulla costa rocciosa circostante.

Molto affascinante è anche la Spiaggia San Marco Sud, situata in Contrada Fontanelle, che è una lunga distesa di sabbia con tratti liberi e altri attrezzati. Bagnata da acque color diamante, è particolarmente amata da chi adora fare immersioni.

C’è poi la Spiaggia del Pretore che si trova a circa 15 minuti dal centro storico. A differenza delle altre che vi abbiamo elencato, è fatta di ciottoli, sassi e sabbia ghiaiosa. Ma a renderla speciale è il fatto che il mare in questo tratto assume tutte le sfumarture che vanno dall’azzurro al blu.

Poi ancora la Spiaggia il Braccio, a circa 6 km dal centro di Trani, e che è completamente diversa dalle altre: pullula di grossi scogli piatti che creano una sorta di insenatura dove giace una breve distesa di ghiaia. Il blu del mare è particolarmente intenso, ma sopratutto sempre limpido e per via delle correnti.

Infine, tra Trani e Bisceglie vale la pena fare un salto presso la Spiaggia Le Conche dove a colpire sono le buffe rocce e la rigogliosa vegetazione.

A Trani, dopo una lunga passeggiata nel suo prezioso centro storico, c’è uno splendido mare che accontenta davvero tutti i gusti.