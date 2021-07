Sempre più italiani scelgono la Puglia per le vacanze estive

editato in: da

Terra di incanto e di allegria, tempestata da insenature di ineguagliabile bellezza, grotte e spiagge superbe. Lambita da un mare che sembra di sentire cantare insieme al vento, baciata dal sole caldo e dorato, impreziosita da ulivi e vigneti, riserve naturali e natura selvaggia. E ovunque, borghi che luccicano come gemme, scrigni di storie, cultura e tradizioni imperiture. Non stupisce che la Puglia sia una delle mete preferite dai turisti, italiani in primis, seconda solo alla Toscana.

A confermarlo, il sondaggio condotto da Swg e Ciset, finalizzato a comprendere le preferenze di viaggio, le aspettative, nonché i timori legati alla pandemia, per questa stagione estiva. Nonostante la preoccupazione sia ancora elevata, è stato rilevato un “clima turistico” più disteso, rispetto alla situazione registrata all’inizio dell’estate 2020.

Più della metà degli italiani (il 64%) si dichiara molto propenso a svolgere una vacanza durante il periodo estivo, in linea con le intenzioni registrate lo scorso luglio, ma cresce la percentuale di turisti intenzionati a rimanere all’interno dei confini nazionali (+4%). Tra le mete principali per le vacanze di prossimità di questa estate, la Puglia si impone come la regina del turismo lento, destinazione prediletta per chi è alla ricerca di “piccole realtà poco affollate e ben organizzate”, come ha sottolineato l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Massimo Bray.

Il luogo perfetto per chi desidera fruire di un territorio in modo da assaporarne lentamente ogni meraviglia, riscoprendo borghi e centri storici autentici, dove poter godere di momenti culturali e feste della tradizione, gioie enogastronomiche, festival di musica o di letteratura e anche riscoprire la bellezza del cinema sotto le stelle. “Il nostro lavoro – ha commentato Massimo Bray – è far conoscere l’autenticità e la meraviglia che questa terra è in grado di esprimere, particolarmente in questo momento”.

Dall’indagine Swg-Ciset è emerso che il clima meno teso sembri invogliare a un atteggiamento più rilassato durante la vacanza. I turisti italiani che scelgono questa splendida regione per la loro villeggiatura, apprezzano soprattutto le località caratteristiche che offrono eventi tipici, come le sagre, e che permettono di rivivere le esperienze che questo lungo periodo di emergenza sanitaria ha loro negato. Nonostante, quindi, la preoccupazione per il Covid, la Puglia continua ad essere percepita dai visitatori come una meta ‘simpatica’ e accogliente, attenta alle esigenze di tutti.