Gold List 2021: nella lista dei desideri di viaggio americani c’è soprattutto l’Italia

Siamo un Paese meraviglioso e ogni luogo che visitiamo, ogni cibo che assaporiamo e ogni profumo che sentiamo, ce lo ricordano. Ed è vero che il mondo intero è un universo di scoperte sempre inedite e sorprendenti ma è vero anche che la più grande bellezza risiede proprio sotto ai nostri occhi.

Perché l’Italia è un territorio incredibile, e queste parole non sono mosse soltanto da uno spirito patriottico a nazionalista. È un dato di fatto che, il BelPaese, è in cima alla lista dei desideri di viaggio dei cittadini da tutto il mondo. In particolare, da CNTraveler è arrivata la conferma del fatto che proprio l’Italia resta il più grande sogno degli americani.

Le motivazioni risiedono nelle città d’arte e di cultura, in quel mare azzurro e cristallino che caratterizza la nostra costa, in quei piccoli borghi dove l’odore del ragù e i panni stesi sono assoluti protagonisti e in quel sole che bacia lo stivale e per tutte quelle meraviglie naturalistiche che puntellano la Penisola. E poi c’è il cibo, il vino e l’accoglienza: come non si può amare l’Italia?

In quella che è stata definita la Gold List degli americani troviamo la città eterna e la sua grande bellezza. Roma, con tutti i suoi difetti, il traffico e quel caos che la contraddistingue nella sua quotidianità, è una città magnifica, seppur imperfetta. Chi vive all’estero sa che, forse, per troppo tempo la capitale d’Italia è stata trascurata solo perché considerata già la città più bella del mondo. Eppure nonostante tutto, resta ancora una meraviglia.

Ma Roma non è l’unica città italiana che appartiene alla Gold List, accanto a metropoli come Washington DC, apprezzata soprattutto per la sua vivibilità e per le architetture del Nuovo e del Vecchio Continente, e Kauai, l’isola più antica e suggestiva delle Hawaii, troviamo anche Amalfi e la costiera in generale.

E ancora una volta, a guardare quel territorio che contraddistingue le coste della regione Campania, come possiamo dare torto ai viaggiatori americani? Considerata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, quella di Amalfi è la costiera più bella del mondo. La sua bellezza naturale, fusa con quei luoghi antichi e incantevoli che hanno ispirato artisti, scrittori e poeti, è un mix perfetto di geografia, storia e cultura.

Sentieri da percorrere a piedi o con un viaggio on the road, quel tratto di strada che si estende per 11.231 ettari e affaccia sul Golfo di Sorrento è uno dei più belli al mondo.