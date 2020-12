L’Italia, il Paese più desiderato al mondo

editato in: da

Bellissima Italia. Lo dicono i magazine di news e le riviste di viaggi più importanti al mondo, lo confermano gli studi e le ricerche recenti. Il nostro Paese piace e colpisce per le sue meravigliose bellezze, un mix perfetto tra arte, paesaggi, tradizioni, ampi spazi e buon cibo.

Per questo – e per altri motivi – i viaggiatori torneranno a popolare l’Italia non appena si potrà viaggiare di nuovo. E la conferma arriva dal presidente dell’Enit Giorgio Palmucci che, in un intervento alla recente presentazione online della nuova guida dedicata ai Borghi più belli d’Italia, ha sottolineato che la pandemia da Coronavirus non ne ha intaccato l’immagine. Anzi, la Penisola resta il Paese più desiderato dai turisti di tutto il mondo.

A convincere i viaggiatori non sono solo le meravigliose città d’arte italiane, come Firenze, Roma, Venezia, scrigni di bellezza e cultura; ma anche realtà più intime, che gli stessi italiani hanno imparato ad apprezzare in questi ultimi tempi. Si parla di piccoli comuni e di borghi dispersi nella natura più incontaminata o tra stupende vallate o monti. Un modo nuovo di fare turismo, scoprendo realtà nuove, lontano dalle folle e senza assembramenti, ammirando l’originalità di ogni luogo e scoprendo la sua storia. Del resto, secondo gli ultimi dati Istat, proprio i borghi e i paesini hanno registrato più presenze (ovviamente quando viaggiare era consentito).

Ecco che allora i turisti potranno programmare gite nelle campagne italiane, come quelle Venete ricche di tesori da scoprire o visite di cantina in cantina per unire al viaggio anche l’esperienza sensoriale e del gusto. Potranno, ancora, creare un itinerario per visitare regioni come la Liguria, con le sue Cinque Terre, l’Emilia Romagna e la Toscana, con le Vie di Dante, o scoprire luoghi magici del Lazio o della meravigliosa Umbria.

Da vedere, senza dubbio, i più bei borghi italiani, come Civita di Bagnoregio nel Lazio, Pisticci nella provincia di Matera, Massa Martana in provincia di Perugia, Cervo in provincia di Imperia o Orta San Giulio, sull’omonima isola in Piemonte.

Tutti luoghi stupendi, tra monti e mari, sempre più apprezzati anche dalla stampa estera. Per esempio il quotidiano britannico “Sun” decanta non solo i borghi, ma anche le splendide montagne e i sentieri italiani; mentre Puglia e Sicilia sono le regioni più amate dalla rivista di viaggi americana Travel + Leisure e il quotidiano britannico Daily Mail esalta la bellezza di Lecce. Questi sono solo alcuni esempi, senza dimenticare gli studi recentemente diffusi dalle società di ricerca.

Uno per tutti quello condotto da Phocuswright secondo cui il settore dei viaggi in Italia, rispetto al resto del mondo, si rialzerà prima grazie ai tanti turisti europei desiderosi di scoprirne i luoghi, sempre più suggestivi e unici.