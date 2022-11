Guida di Podgorica, viaggio alla scoperta della capitale del Montenegro

Podgorica, capitale del Montenegro nel 2006 è una città moderna e organizzata. Centro del paese sia per la politica che per la gestione organizzativa, è attraversata da ben 6 fiumi: Moraca, Ribnica, Zeta, Sitnica, Mareza e Cijevna. Al primo impatto mostra la sua modernità dal punto di vista architettonico ma il centro storico conserva invece testimonianze della lunga storia vissuta, sin dai greci, passando per i Romani, gli Unni i Bizantini e gli Ottomani. I Turchi furono certamente il popolo che creò la maggior parte della città occupandola a lungo nel XV secolo. Un mix incredibile di culture che nei decenni più recenti ha visto anche l’influenza russa e la gestione della ex Jugoslavia.

Visitarla oggi significa conoscere pezzi di storia ma tuffarsi anche in una moderna vitalità, nell’arte moderna, nei numerosi luoghi in incontro e di musica.

Oltre ai Musei ed alle chiese, da non dimenticare sono i due siti archeologici di siti archeologici come quelli di Doclea e Medun.

Quando andare a Podgorica: clima e periodo migliore

Trovandosi non lontana dal mare ma anche dalle montagne, il clima a Podgorica è piuttosto un mix tra quello mediterraneo e quello continentale. Non mancano dunque giornate molto fredde in inverno e molto calde in estate ma di regola gli inverni sono piuttosto miti, seppure piovosi, e in estate sono pochi i giorni con temperature oltre i 35°. Le stagioni intermedie sono consigliate per potersi muovere in città senza avere troppo freddo o troppo caldo.

Cosa vedere a Podgorica

Monastero di Ostrog: si tratta di un monastero eretto su una parete di roccia, da cui fu anche ricavato, a circa un’ora di auto da Podgorica. Il Monastero è ancora oggi méta di pellegrinaggi in quanto la sua posizione incastonata nella roccia prevede per i pellegrini un percorso a piedi non agile e il Monastero ha una storia di miracoli che lo rende un punto di riferimento per i fedeli, non solo ortodossi. Costruito nel 1671, consta di una parte inferiore ed una superiore, distanti circa 3 km l’una dall’altra. Nella parte superiore è possibile visitare le stanze dei monaci, ancora presenti nel monastero, e le due grotte che furono le prime basi della struttura, affrescate e conservate perfettamente. I monaci fanno da guida e gli scorci dalle terrazze del monastero sono notevoli. Sia la parte inferiore che superiore sono oggi raggiungibili in auto evitando lunghe e difficili salite a piedi.

Torre dell’orologio: Costruita dopo la metà del 1600 dagli Ottomani, la Torre, con il so orologio è un simbolo della città e svetta per 16 metri tra le piccole case del cento, sulla piazza Becir Beg Osmanagic, luogo di ritrovo per i cittadini in occasione di apritivi o drink pomeridiani. Per molti secoli la torre è stata luogo di vedetta per gli attacchi nemici ma anche il solo orologio pubblico di Podgorica. In alto è posta una croce, non sempre ben visibile e l’orologio è ancora funzionante, anche se non precisissimo. Pare inoltre che l’orologio sia stato acquistato in Italia.

Come arrivare a Podgorica

Dall’Italia, in particolare da Milano, Roma e Bologna è possibile partire con voli diretti per Podgorica. La durata del viaggio è di poco meno di 2 ore.

Come spostarsi a Podgorica

L’aeroporto di Podgorica si trova a circa 10 km dal centro, ma non ci sono bus o navette dirette al centro città. È possibile arrivare in treno da Aerodrom che si trova a circa un quarto d’ora dall’aeroporto. Sono presenti taxi o è possibile prenotare online transfer privato.

Dove dormire a Podgorica

Se desiderate soggiornare nel cuore del centro storico scegliete un alloggio a Stara Varoš, oppure optate per la zona di Nova Varoš, non lontana dal centro e ben collegata, che è molto più moderna ed offre numerose opportunità per pranzi e cene e locali per il dopocena.

Cosa mangiare a Podgorica

Börek: una tornata salata ma arrotolata, con carne, verdure e spezie

Ghibanizza: simile a Borek ma a strati con farcitura a piacere, sia dolce che salata

Prosciutto affumicato

Formaggio di capra

Anguilla: alla griglia o accompagnata dal riso

Documenti per viaggiare a Podgorica

Il Montenegro fa parte della comunità europea, è dunque sufficiente la carta di identità per entrare in Serbia se per soggiorni non oltre i 90 giorni.

Podgorica informazioni turistiche

Valuta: EUR – Euro

Lingua: montenegrino, serbo

Fuso orario: stessa ora dell’Italia

Corrente elettrica: 220V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata d’Italia – Tel: 00382 20 234 661 // Numero Unico europeo per emergenza – Tel: 112

