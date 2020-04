Le montagne del Veneto, bellezze ineguagliabili

Natura incontaminata, paesaggi incantevoli, vista mozzafiato da alcune delle più belle cime del mondo. La montagna veneta è certamente un vero paradiso, perfetta in ogni stagione sia per chi ama le atmosfere da fiaba che i paesaggi alpini, oltre a sciare e fare lunghe passeggiate. Luoghi ideali in cui rilassarsi, rigenerarsi, praticare sport e fare il pieno di bellezza.