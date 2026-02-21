Il borgo di Ravello domina la Costiera Amalfitana con le sue ville storiche, i giardini panoramici e un’anima musicale che incanta tra arte, mare e silenzi

iStock Giardino di Villa Rufolo, Ravello

Ravello è uno dei borghi più affascinanti della Costiera Amalfitana. Situato su una terrazza naturale che domina il mare, Ravello incanta i viaggiatori di tutto il mondo con i suoi giardini storici, la musica, l’arte e i panorami mozzafiato che si aprono sulla Costiera e sul Golfo di Salerno.

Passeggiando tra vicoli medievali, piazzette e scorci unici, questo borgo rivela la sua anima romantica e rilassata, perfetta per chi cerca un’esperienza autentica e pittoresca lontano dal caos turistico delle località costiere più affollate. Ravello non è solo un borgo da visitare, ma un luogo da vivere, dove la storia incontra la natura e la musica diventa protagonista del viaggio.

Cosa vedere e fare a Ravello

Ravello è stato inserito tra le European Best Destinations 2026, riconoscimento che celebra le mete europee più amate dai viaggiatori.

Qui una delle mete imperdibili è sicuramente Villa Rufolo, un edificio storico in stile arabo-siculo con giardini panoramici e terrazze a strapiombo sul mare, famose per la luce e i colori che hanno ispirato artisti e musicisti, come Richard Wagner, per secoli.

A pochi passi si trova Villa Cimbrone in stile pseudo-medioevale, celebre per il Belvedere dell’Infinito, un balcone naturale sospeso tra cielo e mare da cui si gode una vista indimenticabile sul mare.

Ravello è anche la “Città della Musica”: ogni anno in estate ospita il Ravello Festival – dedicato a Richard Wagner – un calendario di concerti di musica classica, eventi culturali e spettacoli in location incredibili come l’Auditorium Oscar Niemeyer, progettato da uno dei maestri dell’architettura moderna.

Al centro del borgo, a oltre 350 metri di altezza, Piazza Vescovado è il cuore pulsante della vita locale, circondata da caffè, ristoranti e piccole botteghe artigiane dove acquistare le ceramiche tipiche della zona. Questa ospita il Duomo di Ravello e l’ingresso di Villa Rufolo.

Nei ristoranti con i tavoli all’aperto si possono assaporare i piatti tradizionali della cucina campana come gli scialatielli (pasta fresca tipica della Costiera Amalfitana), accompagnati da un buon bicchiere di vino locale. A fine pasto bisogna assolutamente assaggiare il digestivo per eccellenza: il limoncello ghiacciato. Questo viene prodotto con i famosi limoni Costa d’Amalfi IGP.

Per gli amanti delle passeggiate e dei panorami, ci sono antichi sentieri che collegano Ravello ad altre località vicine come Atrani o Minori, e che regalano viste spettacolari sulla Costiera Amalfitana e sulla natura mediterranea. Facilmente accessibile da qui è anche il Sentiero degli Dei che collega Agerola a Positano.

Dove si trova e come raggiungerlo

Ravello, parte integrante del sito UNESCO “Costiera Amalfitana“, si trova nel Sud Italia, nella regione Campania, in provincia di Salerno. ed è facilmente raggiungibile in auto.

Nonostante non abbia una stazione ferroviaria, è possibile arrivare da Sorrento o Salerno con un mix di mezzi. La soluzione più comune è prendere, da una delle due stazioni, un autobus SITA o taxi fino ad Amalfi e infine da lì una coincidenza per Ravello.

Chi arriva in aereo, l’aeroporto più vicino è quello di Napoli, a circa 65 chilometri: da qui si può noleggiare un’auto, prendere un taxi o combinare treno e autobus per un trasferimento panoramico.