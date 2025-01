Full Moon Party: la leggendaria festa sotto la Luna

Koh Phangan ospita uno degli eventi più iconici al mondo: il Full Moon Party, coinvolgente e colorata festa in spiaggia. Cosa sapere

Fonte: iStock

Tra le acque cristalline della Thailandia e le vibranti atmosfere tropicali, Koh Phangan ospita uno degli eventi più iconici al mondo: il Full Moon Party.

Si tratta di una coinvolgente e colorata festa in spiaggia, diventata simbolo di spensieratezza e socialità, che attira ogni mese decine di migliaia di viaggiatori da tutto il mondo, pronti a vivere una notte indimenticabile sotto il cielo stellato, illuminato dalla luna piena.

Cos’è il Full Moon Party?

Il Full Moon Party è una celebrazione notturna che si tiene sulla spiaggia di Haad Rin Nok, un’ampia distesa di sabbia bianca soprannominata “Sunrise Beach” per le albe a dir poco spettacolari. Ogni mese, la spiaggia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove oltre 30.000 persone abbracciano il puro divertimento in un vortice di musica, colori e spettacoli.

Dai ritmi dance alla techno, passando per l’RNB, la festa si anima con i più disparati generi musicali. A loro volta, le performance acrobatiche, i giochi di fuoco e i laser show creano un’atmosfera elettrizzante, mentre i partecipanti, dipinti con vernice al neon, danzano fino all’alba sorseggiando cocktail dai famosi secchielli.

La Storia del Full Moon Party

La nascita del Full Moon Party risale agli Anni Ottanta, quando un piccolo gruppo di backpacker (viaggiatori “zaino in spalla”) organizzò una festa di compleanno sulla spiaggia durante una notte di luna piena. L’evento, semplice e intimo, colpì così tanto i partecipanti che decisero di replicarlo. Da quel momento, il passaparola fece il resto: nel giro di pochi anni, la festa si trasformò in un fenomeno globale.

Oggi, il Full Moon Party è una tradizione consolidata e una delle feste in spiaggia più celebri di sempre, capace di unire persone di culture e Paesi diversi sotto lo stesso cielo.

Dove si svolge e come arrivare

Il Full Moon Party si svolge esclusivamente sulla spiaggia di Haad Rin Nok, situata sull’isola di Koh Phangan.

Come arrivare:

Da Koh Samui: Potete scegliere tra un traghetto economico , con partenze regolari da Maenam, Bangrak o Big Buddha Pier, e un motoscafo privato , più rapido e flessibile. I traghetti riprendono servizio alle 7 del mattino, mentre i motoscafi offrono viaggi di ritorno dall’1:00 alle 5:00, condizioni meteorologiche permettendo.

Potete scegliere tra un , con partenze regolari da Maenam, Bangrak o Big Buddha Pier, e un , più rapido e flessibile. I traghetti riprendono servizio alle 7 del mattino, mentre i motoscafi offrono viaggi di ritorno dall’1:00 alle 5:00, condizioni meteorologiche permettendo. Da altre località: Koh Phangan è facilmente raggiungibile da Bangkok o Phuket tramite voli per Koh Samui, seguiti da un breve tragitto in barca.

Cosa aspettarsi e consigli utili

Biglietti e costi

L’ingresso al Full Moon Party ha un costo di circa 100-200 baht (2-5 euro), a seconda del periodo. Durante l’alta stagione (dicembre, gennaio, luglio e agosto) è consigliabile arrivare presto per evitare lunghe code.

Consigli pratici per una festa sicura:

Calzature adatte: le scarpe chiuse sono essenziali per evitare di ferirsi con vetri o altri oggetti;

le scarpe chiuse sono essenziali per evitare di ferirsi con vetri o altri oggetti; Effetti personali: portate un marsupio e lasciate documenti importanti, come il passaporto, in hotel;

portate un marsupio e lasciate documenti importanti, come il passaporto, in hotel; Contanti: è il metodo più sicuro per gestire le spese; ricordate che i bancomat possono essere affollati o a corto di contante;

è il metodo più sicuro per gestire le spese; ricordate che i bancomat possono essere affollati o a corto di contante; Vernice UV: portate con voi pittura per il viso per decorarvi e condividere l’esperienza con gli amici;

portate con voi pittura per il viso per decorarvi e condividere l’esperienza con gli amici; Divertimento responsabile: evita comportamenti rischiosi come saltare il fuoco.

Le prossime date del Full Moon Party 2025

Il Full Moon Party è strettamente legato al calendario lunare, quindi si tiene ogni mese in occasione della luna piena. Inoltre, durante la notte di Capodanno, viene organizzata una speciale edizione annuale.

Ecco le date del 2025:

• Lunedì 13 gennaio

• Giovedì 13 febbraio

• Giovedì 13 marzo

• Sabato 12 aprile

• Lunedì 12 maggio

• Martedì 10 giugno

• Sabato 12 luglio

• Sabato 9 agosto

• Domenica 7 settembre

• Mercoledì 8 ottobre

• Mercoledì 5 novembre

• Venerdì 5 dicembre

• Mercoledì 31 dicembre 2025/26 (festa di Capodanno)