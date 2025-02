Koh Samui, l’isola perfetta per chi ama lo shopping

Koh Samui non è solo famosa per le sue spiagge, ma è anche una meta perfetta per fare acquisti e degustare piatti tipici in Thailandia, tra mercati e centri commerciali

Koh Samui, splendida isola della Thailandia

Koh Samui è la fuga perfetta per i visitatori che cercano spiagge orlate di palme da cocco, tour avventurosi, centri termali, resort a pochi passi dal mare turchese, attrazioni culturali e naturalistiche uniche. Molti, però, non sanno che, oltre a essere sinonimo di divertimento e relax, la terza isola della Thailandia è la destinazione ideale anche per chi non sa resistere al richiamo dello shopping. Dall’artigianato ai prodotti locali, fino ai capi di alta moda, andare per mercati e negozi in questo luogo paradisiaco è un’attività che non può mancare nel vostro itinerario.

Dove fare shopping a Koh Samui e cosa comprare

Nonostante sia un’isola, a Koh Samu non mancano i centri commerciali che offrono di tutto, dai beni di lusso all’artigianato locale, così come i mercati caratteristici da scoprire. Se non sapete da dove cominciare, dirigetevi semplicemente a Chaweng Beach Road. Questa zona commerciale, molto carina e turistica, è suddivisa in aree separate per gioielli, abbigliamento e negozi di articoli sportivi, il che aiuta a rende lo shopping meno caotico . Ci sono anche diversi bazar dove si possono fare acquisti a prezzi stracciati.

Fonte: iStock @Margarita-Young

I migliori centri commerciali a Koh Samui

Proprio a Chaweng Beach Road, in posizione strategica nel cuore della città turistica, si trova il più grande e moderno centro commerciale dell’isola, il Central Festival Samui. Il complesso, arioso e alla moda, si sviluppa su tre piani e dispone di oltre 90.000 metri quadrati di spazio commerciale. Vanta un bellissimo giardino paesaggistico completo di panchine, innumerevoli negozi e ristoranti e persino un parco giochi per bambini. Una vera e propria mecca per gli amanti dello shopping.

A Bophut, a nord di Koh Samui ci si imbatte nel centro commerciale The Wharf, un elegante incrocio tra i mercati thailandesi e un centro commerciale di lusso. Ospitato in un’area all’aperto di 5.000 metri quadrati, dispone di oltre 120 unità che offrono un’impressionante varietà di prodotti di buona qualità in vendita. Si tratta di un centro commerciale relativamente recente (ha aperto le porte al pubblico nel 2014) che si estende dalla famosa Beach Road fino alla punta occidentale del villaggio dei pescatori di Bophut. L’architettura mescola influenze orientali e occidentali, creando una bella atmosfera romantica e rendendolo il luogo perfetto per lo shopping serale, seguito da una cena in uno dei ristoranti vicino alla spiaggia.

I mercati da non perdere a Koh Samui

Se cercare qualcosa di più caratteristico, non potete perdervi il mercato che si svolge ogni domenica su Lamai Beach Road. Due strade perpendicolari vengono chiuse al traffico, una è dedicata all’abbigliamento, ai souvenir e all’artigianato, mentre l’altra è riservata alle bancarelle di cibo e bevande. Il punto forte è senza dubbio l’eccezionale offerta di street food. Troverete mais alla griglia, pad thai, kebab, pizze, frutti di mare alla brace e cocktail. Appena finito di fare acquisti, vi imbatterete in due palchi alla fine della strada, dove gli artisti locali vi stupiranno con i loro spettacoli.

A Bophut, il Fisherman’s Village è una tappa obbligata per chiunque voglia sperimentare il fascino, la cultura e il cibo della Thailandia. Questa parte storica dell’isola si è trasformata da pittoresco villaggio di pescatori a una rinomata destinazione turistica, nota per i suoi ristoranti di pesce, i negozi locali e il vivace mercato notturno. Tra le attrazioni, non perdetevi il caratteristico mercato che si svolge ogni venerdì sera, dove mangiare e bere al tramonto o fare scorta di souvenir caratteristici. Lungo la strada si possono acquistare e assaggiare delizie gastronomiche thailandesi a prezzi modici, come la tempura di frutti di mare e le deliziose frittelle di banane, mentre si curiosa tra saponi profumati, vestiti e oggetti d’antiquariato.

Fonte: iStock @Arkadij Schell

Se cercate un mercato diverso dal solito, dirigetevi al Bangrak Fresh Market, nato da prima del boom turistico di Koh Samui. Si tratta principalmente di un mercato del pesce fresco, ma è il posto migliore dell’isola per trovare anche frutta e verdura. È anche possibile acquistare pesce o carne dalle bancarelle e farseli cucinare al momento.

E ancora, da non perdere per un’esperienza autentica il mercato di Nathon, città sulla costa occidentale dell’isola, nonché importante porto per la pesca e il trasporto di merci e persone verso la Thailandia continentale. È il mercato preferito dalla gente del posto per fare la spesa e i venditori sono cordiali e disponibili ad aiutarvi a trovare quello che cercate. Una delle cose migliori che si possono acquistare qui è la pasta di curry appena fatta, che costituisce la base di molti dei piatti più amati della Thailandia.

Infine, se siete dalle parti di Mae Nam, sulla costa nord dell’isola, lungo la strada pedonale vi imbatterete in un grazioso mercato, che può diventare particolarmente rumoroso il giovedì sera, quando la strada è piena di persone che si muovono tra le numerose bancarelle, i carretti di cibo e i cocktail bar mobili. Continuando la passeggiata, vedrete sbucare un tempio cinese illuminato a festa, dove potrete scattare selfie invidiabili da postare su Instagram. Non abbiate fretta di fare shopping per tornare in tempo per la cena, perché ci sono diversi ristoranti che servono deliziosi piatti thailandesi.

Fonte: iStock @Arkadij Schell

Consigli per lo shopping a Koh Samui

Prima di recarvi in uno dei centri commerciali e mercati di Koh Samui, è bene sapere alcune cose utili per godervi un’esperienza di shopping senza stress durante la vostra vacanza in questo paradiso della Thailandia. Ecco alcuni consigli che potrebbero rivelarsi preziosi.