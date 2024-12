I 20 motivi per cui devi fare assolutamente un viaggio in Thailandia

Secondo l'Ente del turismo thailandese, sono almeno 20 i motivi per organizzare una vacanza in Thailandia: ecco i più interessanti che convincono a prenotare qui il prossimo viaggio

Quali sono i motivi per prenotare un viaggio in Thailandia

Viene soprannominata “la terra del sorriso” ma sono davvero numerosi i motivi che spingono i turisti a prenotare una vacanza qui. Riconosciuta da Travel+Leisure come la destinazione dell’anno e inserita nella lista dei Best in Travel 2025 da Lonely Planet sarà in cima alla wishlist di tantissimi viaggiatori. Come svela Mario Degli Innocenti, Ente del Turismo Thailandese in Italia sono almeno 20 i motivi per prenotare un viaggio in Thailandia, scopriamoli insieme.

È perfetta tutto l’anno

Il primo motivo? Non c’è un vero e proprio motivo migliore per visitarla, il meteo dà modo di scoprirla in ogni stagione dell’anno ma bisogna avere coscienza di com’è il clima thailandese. Si tratta di un Paese tropicale e monsonico, dunque sono due le stagioni principali: quella umida delle piogge, con una finestra da maggio a ottobre inoltrato e una secca da novembre a maggio. A seconda del mese di partenza si può direzionare il proprio interesse verso determinate località: nei mesi estivi si potrebbe puntare a Koh Samui e Koh Phangan mentre durante l’inverno sono più adatte Phuket e Krabi.

L’ospitalità

Tra le caratteristiche del popolo thailandese c’è l’ospitalità calorosa, non per nulla la destinazione viene soprannominata “la terra del sorriso”. L’umanità e la disponibilità dei suoi abitanti sono ammirevoli e profondamente radicate nel loro modo di vivere che si basa su rispetto reciproco e gentilezza, interagendo quotidianamente con i turisti. Dal personale degli hotel ai venditori ambulanti al mercato, l’attenzione al consumatore è al primo posto: conoscono bene quanto sia importante l’accoglienza soprattutto sostenendo il concetto di “sabai sabai” cioè un modo di vivere rilassato e senza stress o come direbbero le nuove generazioni “nel chill”.

Si rivela tra le mete più sicure

Terzo motivo che dà la spinta alla prenotazione? È un luogo sicuro. La Thailandia è riconosciuta universamente come una destinazione tra le più sicure al mondo e persino Bangkok con il suo ritmo metropolitano vibrante e oltre 13milioni di abitanti garantisce standard elevati. Tra i motivi? Sicuramente l’istituzione della Polizia Turistica, un reparto specializzato nel garantire la sicurezza dei visitatori stranieri con assistenza immediata. Oltre a ciò, però, è proprio evidente un tasso di criminalità molto basso, soprattutto se confrontato con altre destinazioni turistiche. Persino chi viaggia in solitaria e donne sanno di poter vivere situazioni tranquille con una bassa percentuali di rischio.

Comfort luxury

Non possiamo negare che il comfort sia uno dei motivi che spingono i consumatori a prenotare una struttura. In Thailandia si sono fatte le cose in grande: hotel e resort raggiungono uno standard luxury garantendo piscine private, riserbo, spa, angoli wellness e molto altro. La vera forza però è nel prezzo competitivo: in altre destinazioni al mondo un tale trattamento avrebbe costi decisamente più alti, qui l’offerta è competitiva.

Le spiagge più esclusive della Thailandia

Le spiagge più belle della Thailandia sono tante e tutte da scoprire. Partiamo con Railay Beach a Krabi raggiungibile esclusivamente in barca: proprio questa caratteristica la rende particolarmente esclusiva. Tra le più autentiche? La Freedom Beach a Phuket che, come dice il nome stesso, è un autentico paradiso sinonimo di libertà. Da non perdere poi Koh Lipe soprannominata come “le Maldive della Thailandia” o Bamboo Island, nelle Phi Phi Islands.

È una meta top per le immersioni

Viene considerata da molti un paradiso per le immersioni: acque cristalline, biodiversità, barriere coralline, pesci tropicali e tanto altro danno modo di scoprire i fondali in sicurezza e rispettando gli animali. La Thailandia tiene molto all’eticità delle attività che offre e tutela l’ambiente che è uno dei loro punti di forza. Tra le location più apprezzate ci sono i siti alle isole Similan e Koh Tao: in entrambi i casi si trovano proposte sia per principianti che per esperti.

Fare shopping di artigianato

Chi cerca un souvenir speciale da portare a casa può contare sull’artigianato locale: oggetti in seta, ceramiche dipinte a mano, gioielli e sculture in legno sono solo alcune delle opportunità. Dalle location più esclusive a Chiang Mai dove i mercati artigianali non mancano a Bangkok tra bancarelle e negozi di design è impossibile resistere.

Turismo wellness per farsi coccolare

Chi vuole staccare la spina, ricaricarsi sa di poter prendere in considerazione la Thailandia come meta per una vacanza wellness: i centri benessere e le spa non mancano così come non sono meno rilevanti le sedute di massaggi tradizionali e terapie olistiche eseguite da personale esperto e altamente specializzato. Detox, yoga e meditazione si uniscono al lusso in hotel e resort per chi vuole rilassarsi e rigenerarsi senza rinunciare al comfort.

Street food e non solo: stuzzicare le papille gustative con la cucina Thai

Nelle grandi città italiane sono molti i ristoranti di cucina thai che hanno avvicinato gli appassionati di turismo enogastronomico ai sapori local ma assaggiarli sul posto è tutta un’altra cosa. Dallo street food dei mercati di Bangkok o Chiang Mai ci si accorge che l’iconico pad thai appena saltato in padella è davvero irresistibile. Allo stesso modo non sono da perdere i satay speziati alla griglia e le zuppe aromatiche come il tom yum. Non solo street food e take away però, chi cerca comfort ed esclusività può assaggiare specialità quali il curry verde, l’insalata di papaya che i local chiamano som tam o l’amatissimo mango sticky rice. Un viaggio tra i piatti tipici della Thailandia conquista persino i palati più esigenti.

Patrimoni Unesco: tanto da scoprire

Diversi i tesori Unesco dichiarati Patrimoni dell’Umanità per la Thailandia. Uno dei più amati è il Parco Storico di Ayutthaya, con le sue antiche rovine che raccontano la gloria di un regno millenario. Altrettanto imperdibile il Parco Storico di Sukhothai, culla dell’arte e della cultura thailandese e ovviamente il Santuario della Fauna di Thungyai-Huai Kha Khaeng.

La bellezza imbattibile di Bangkok

Chi visita la Thailandia per la prima volta parte sempre da qui e ne resta estasiato: tra le cose da fare a Bangkok c’è quella di scoprire la sua anima più autentica in cui contrastano la modernità più contemporanea e la tradizione letteraria. Da una parte dello skyline grattacieli futuristici, dall’altra templi e mercati galleggianti.

Il turismo sostenibile

Il turismo sostenibile è un trend e la Thailandia ha scelto di abbracciarlo per rispettare la propria terra senza rinunciare ai viaggiatori. Da progetti di conservazione degli elevanti a comunità locali che promuovono experience ecologiche fino al soggiorno presso eco-resort. Che dire poi delle opportunità outdoor di esplorazione di parchi, escursioni e attività in kayak per scoprire la parte più autentica della nazione?

I mercati locali

Non si resiste al richiamo di un giro all’interno dei mercati thailandesi: colori, sapori e profumi convincono ogni tipologia di turista. Tra i più famosi ci sono Damnoen Saduak, il mercato galleggiante frequentato dai local e il Maeklong Railway Market incredibilmente fotografato e condiviso sui social poiché posizionato proprio lungo i binari ferroviari. Altro must da non perdere? Il Sunday Walking Street a Chiang Mai dove si acquistano pasti veloci da consumare take away.

Le isole più belle da esplorare

Molti visitano questa destinazione proprio per le isole thailandesi. Le più apprezzate dai viaggiatori? Koh Samui con le sue spiagge bianchissime e atmosfere luxury, Koh Tao, paradiso degli snorkeler e Koh Phangan, famosa per i suoi Full Moon Party. Koh Phi Phi, altrettanto battuta deve il suo successo al film The Beach.

Costi competitivi

A rendere così amata la Thailandia c’è l’aspetto legato ai costi: il rapporto qualità prezzo è incredibile e dalle strutture alberghiere di lusso alle cene gourmet fino a musei ed esperienze ci si trova a godersi una vacanza a 5 stelle senza spendere una follia. L’unica spesa più importante da sostenere è il volo ma con un po’ di anticipo e pianificazione si riesce a risparmiare.

Divertimento e vita notturna

Bangkok, Pattaya, Phuket… ognuna regala una nightlife senza paragoni. Dai rooftop bar con vista wow sugli skyline alle feste sulla spiaggia con musica fino ai famosi moon party: c’è l’imbarazzo della scelta per i più giovani che non vogliono trascorrere una vacanza di sola cultura e spiaggia.

Alla scoperta degli elefanti in modo etico

L’elefante è uno degli animali più preziosi appartenenti alla fauna locale ed è anche considerato un simbolo di saggezza, forza e spiritualità. La Thailandia ci tiene che questi animali vengano protetti e garantisce il contatto con l’uomo rispettando gli animali attraverso alcuni santuari come l’Elephant Nature Park vicino a Chiang Mai. Si possono nutrire, osservare e avvicinarsi ma mantenendo sempre un comportamento rispettoso.

Tanti templi da non perdere

Si contano oltre 40.000 templi in tutta la Thailandia e sono un simbolo della loro fede così come della cultura locale. Tra i più belli? Il Wat Arun, o Tempio dell’Alba a Bangkok, il Wat Phra Kaew che ospita il sacro Buddha di smeraldo, il Wat Phra That Doi Suthep a Chiang Mai e il Wat Rong Khun, conosciuto come il Tempio Bianco.

Durante alcune festività è ancora più suggestiva

Ci sono alcuni momenti in cui la Thailandia diventa ancora più magica ed è in concomitanza delle celebrazioni. Tra le date più importanti c’è quella legata a Loy Krathong, la festa delle luci, quando migliaia di lanterne fluttuano nei cieli e candele galleggiano nei fiumi. Altrettanto suggestiva Songkran, il Capodanno thailandese, dove le strade si trasformano in gigantesche feste d’acqua.

Chi ama il golf non può perdersela

Quando si pensa agli sport da praticare in Thailandia non si pensa come prima cosa al golf; eppure, il numero di campi qui è altissimo: immersi in scenari mozzafiato e con un costo competitivo rendono una delle attività sportive più luxury ed esclusive accessibili.