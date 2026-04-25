Tra bosco, spruzzi del torrente e pareti di pietra appare un mulino raro del Trevigiano, ancora capace di narrare lavoro, fatica e bellezza autentica

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock@Orietta Gaspari L'idilliaco paesaggio del Molinetto della Croda

Quasi nascosto tra alberi, muschio e rumore costante d’acqua, il Molinetto della Croda, nel territorio di Refrontolo in provincia di Treviso, regala una scena che resta impressa a lungo: è una casa-mulino addossata alla roccia, costruita ai piedi di una cascata che scende rapida e che alimenta da secoli la sua anima meccanica. Pare quasi di essere entrati direttamente dentro a un quadro, e invece si è davanti a uno dei simboli più amati del Veneto rurale.

“Croda” in zona indica la roccia nuda e infatti l’edificio poggia direttamente su una parete di pietra, dettaglio che lo rende unico nel panorama dei mulini storici italiani. La posizione nella Valle del Lierza aggiunge fascino, grazie anche al corso d’acqua che attraversa un ambiente verde e fresco (persino nei mesi più caldi).

Va da sé che tutti questi elementi insieme creino un microcosmo fatto di umidità leggera, felci, fronde mosse dal vento e luce filtrata. Chi arriva sente prima il fragore della cascata e poi vede comparire il profilo irregolare del mulino, al punto da offrire un colpo d’occhio quasi cinematografico. E in fondo non si è poi così lontani dalla realtà: il sito venne scelto anche per una scena del film Mogliamante nel 1977 con Marcello Mastroianni e Laura Antonelli.

Breve storia del Molinetto della Croda

Le origini di questo angolo di Veneto vengono collocate tra ‘500 e ‘600, mentre la tradizione locale lega la struttura al 1630. Nei secoli successivi il nucleo iniziale venne ampliato più volte, poiché servivano spazi per il lavoro e stanze per la famiglia del mugnaio, che viveva accanto alle macine in condizioni spesso dure.

La vita qui seguiva il ritmo dell’acqua: se il torrente portava energia, poteva anche trasformarsi in minaccia. Piene improvvise e alluvioni segnarono a lungo la storia del luogo. Restano celebri gli eventi del 1941 e del 1953, i quali purtroppo provocarono danni molto seri. Chi abitava queste stanze conviveva con il rischio continuo, tra raccolti incerti e fatica quotidiana.

Il mulino macinò l’ultima farina proprio nel 1953, periodo in cui l’Italia stava cambiando rapidamente. L’industrializzazione, infatti, spostava equilibri economici e sociali, mentre molte strutture rurali perdevano funzione. Non è quindi un caso che anche il Molinetto conobbe anni di silenzio e abbandono.

La rinascita arrivò grazie al recupero conservativo e all’acquisto da parte del Comune di Refrontolo nel 1991. Gli interventi avvenuti nel corso degli anni successivi hanno rispettato materiali, proporzioni e carattere originario, gli stessi di cui possiamo godere appieno oggi.

Attorno al mulino, infine, circolano alcuni racconti tramandati oralmente. Si parla, per esempio, del suono della ruota percepito da lontano nelle sere d’inverno, segnale rassicurante di attività e pane futuro. Un rumore domestico, quasi come fosse un battito del paese.

Come funziona la visita e cosa vedere

L’esperienza di visita al Molinetto della Croda non può che cominciare dall’esterno. Davanti a esso si apre infatti una delle prospettive più fotografate delle Colline del Prosecco Superiore: la Cascata del Lierza compie un salto di circa 12 metri e cade accanto alla facciata. Gocce sottili restano nell’aria, mentre il legno invecchiato delle balconate contrasta con il bianco dell’acqua.

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Vale la pena fermarsi qualche minuto prima di entrare, perché da questa posizione si colgono i dettagli migliori come le fondamenta aderenti alla roccia, i piccoli volumi aggiunti nel tempo, le finestre irregolari e il rapporto strettissimo tra edificio e torrente.

All’interno (quando possibile) si visitano gli ambienti del vecchio mugnaio. Ci sono stanzette semplici, raccolte e lontane da qualsiasi idea romantica della campagna. Qui si lavorava molto e si viveva con poco. Il cuore resta la macina in pietra, ricostruita fedelmente e resa nuovamente operativa. In occasioni speciali, infatti, i volontari avviano ruota e meccanismi, mostrando il processo che trasforma il mais in farina.

Osservare gli ingranaggi mentre si mettono in moto ha qualcosa di ipnotico. L’acqua imprime forza alla ruota, il movimento passa agli organi interni e la pietra gira lenta e costante. La farina prodotta in loco deriva da varietà tradizionali di mais come marano e biancoperla, molto legate al territorio veneto. La macinazione lenta conserva profumi e struttura del cereale, ideale per una polenta di carattere.

Spesso gli spazi ospitano mostre temporanee dedicate ad arte, fotografia e cultura locale. All’esterno è disponibile anche un breve percorso verso la cascata. Pochi passi bastano per cambiare prospettiva e vedere il mulino quasi nascosto tra vegetazione e pietra. Nelle giornate umide il verde si intensifica, in autunno arrivano foglie ramate, mentre d’inverno il paesaggio assume toni severi e magnetici: no, non è mai la stessa esperienza.

Dove si trova e come arrivare

Il Molinetto della Croda si trova in Via Molinetto 40, nel comune di Refrontolo, area collinare della provincia di Treviso. Siamo nel cuore delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, territorio riconosciuto dall’UNESCO per il paesaggio modellato da secoli di lavoro agricolo.

Dal centro di Refrontolo la distanza è di circa 2 chilometri verso nord. In auto si arriva con facilità seguendo la viabilità locale tra vigneti, borghi e saliscendi panoramici. Da Conegliano e Vittorio Veneto il tragitto risulta semplice e adatto anche a una gita di mezza giornata.

Chi ama itinerari lenti può inserire la visita in un percorso più ampio tra pievi, cantine, trattorie e strade secondarie della Marca Trevigiana. Il Molinetto, infatti, funziona benissimo come tappa poetica tra degustazioni e paesaggi ordinati di vigna. Conviene sempre verificare in anticipo gli orari d’apertura degli interni, variabili secondo stagione e disponibilità dei volontari. L’area esterna resta in genere accessibile durante l’anno, salvo condizioni meteo critiche. In caso di piogge intense serve prudenza, data la vicinanza al torrente.

Chi parte pensa di visitare un semplice mulino, ma nei fatti si riporta a casa il suono dell’acqua, l’odore del legno bagnato, la pietra viva sotto le fondamenta e il ricordo di mani che per secoli hanno trasformato granoturco in nutrimento. Pochi luoghi raccontano il Veneto profondo con tanta forza e tanta grazia.