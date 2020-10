Le zucche più grandi del mondo si trovano in Olanda: un campionato le premia

editato in: da

Di colori incredibili e gustosi alimenti è fatto il nostro autunno, ma uno più di tutti viene celebrato proprio durante questa stagione. Stiamo parlando della zucca, ingrediente sempre presente nelle ricette più variegate e caratteristiche di questa stagione e non solo, decorazione prediletta di tutti gli amanti di Halloween.

Di zucche non si smette mai di parlare, soprattutto quando arriva il mese di ottobre. Proprio in questo periodo, infatti, i frutti delle piante appartenenti alla famiglia delle cucurbitaceae diventano assolute protagoniste della nostra quotidianità. Questo perché abbiamo ereditato dall’America una delle tradizione più interessanti di sempre, quella di Halloween, festa adorata dai bambini e celebrata con piacere anche dai più grandi.

Quando l’autunno arriva, ecco che la caccia alla zucca ha inizio. Dagli acquisti ai supermercati o direttamente in fattoria, fino ai campi Pumpkin Patch che ormai si sono diffusi in tutta Europa: è in questi luoghi che si possono trovare zucche di ogni tipo, colore e dimensione.

C’è chi le sceglie esclusivamente decorative, da intagliare e pitturare per arredare casa in stile americano e chi, invece, le seleziona con grande attenzione per portarle in tavola. Ma siamo certi, che in questa estenuante ricerca, zucche così non le avete mai viste!

Ci troviamo in Olanda, è qui che un vero e proprio campionato, ogni anno, premia la zucca più grande. Se credevate di aver visto questo alimento, in tutte le sue declinazioni, probabilmente non eravate mai stati a Utrecht.

È qui che periodicamente si tiene una competizione assai bizzarra e originale: il campionato nazionale di zucche giganti, dove a essere premiate sono proprio le più grandi e gigantesche cucurbitacee dei Paesi Bassi.

Del resto non stupisce che sia proprio questo il Paese dove le zucche vengono celebrate così, se consideriamo il fatto che, negli ultimi 10 anni, la superficie dedicata alla coltivazione delle cucurbitacee in Olanda è aumentata del 13% e copre circa 87.000 ettari (statistiche Cbs).

Utrecht, che è già destinazione molto amata dai giovani, ogni anno accoglie numerosi visitatori che giungono da Amsterdam e dagli altri territori circostanti, proprio per assistere a questa gara.

Zucche gigantesche vengono portate all’interno del giardino botanico della città olandese, attraverso imbracature e bracci meccanici dove restano sull’erba per giorni, per essere ammirate e fotografate da una giuria che poi assegna l’ambito premio

Ogni anno questo evento attira numerose persone, particolarmente entusiasti della manifestazione sono i bambini, che restano letteralmente incantati dalla maestosità di queste zucche.