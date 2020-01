L'- o Paesi Bassi, come bisogna chiamarla ora - non è solo la patria dei fiori. Bellissima in ogni stagione, in inverno può offrire tantissimo ai suoi visitatori. Tra paesaggi incantevoli, spiagge innevate, piste di pattinaggio e atmosfere da fiaba, scoprirete che varrà la pena andarci subito, prima che la stagione finisca.