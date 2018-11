L’Inghilterra che non ti aspetti: il safari nel cuore del Sussex

editato in: da

Hai sempre pensato di dover volare sino in Africa, per fare un safari? Non è così. Persino in Europa, è possibile vivere questa straordinaria esperienza.

Il luogo giusto in cui andare è l’Inghilterra o, meglio, il suo Sussex. È qui, in questa contea nel sud del Paese, che si trova il Knepp Safaris. Ovviamente, non si avvisteranno leoni o elefanti, ma non se ne sentirà la mancanza: è talmente inusuale per essere in Europa, questo luogo, che è stato soprannominato “la versione inglese del Masai Mara (riserva nazionale nel Kenya sud-occidentale, al confine con la Tanzania, nota per i leoni, i ghepardi, gli elefanti, le zebre e gli ippopotami, oltre che per i suoi tanti villaggi Masai).

A dominare, all’interno del Knepp Safaris, è la natura. Nel 2000, Charlie Burrell e Isabella Tree vendettero i macchinari della loro fattoria e lasciarono che fosse proprio la natura a fare il suo corso. Meno di vent’anni dopo, questa terra è diventata casa per 441 specie di falene (alcune anche raririssime), per tutte le specie di gufo che vivono in Inghilterra, per un’enorme varietà di uccelli. E poi per mammiferi, farfalle, scarafaggi, rettili, piante e funghi in un ambiente che sembra selvaggio e variegato come quello africano.

La si attraversa a piedi, questa riserva del Sussex. Oppure, si può usufruire dei veicoli in puro stile safari. E, per dormire, si può scegliere una casetta sull’albero, una tenda attrezzata, o piantare la propria canadese. Aperto ai visitatori a partire dai 12 anni, dà la possibilità di vivere tutta una serie di straordinarie esperienze: si può andare alla scoperta degli animali più rari della Gran Bretagna, conoscere da vicino la vita delle api, incontrare i cervi, persino organizzare eventi e celebrazioni.

Perché è davvero una location che in Europa non è eguali, il Knepp Safaris. Regala un’esperienza di completa immersione nella natura, la possibilità di entrare in contatto con splendidi volatili, con coloratissime farfalle, con animali di ogni tipo. E di dormire sotto un cielo di stelle, nel silenzio più bello.

Con prezzi a partire da 35 sterline a persona, i safari possono essere prenotati anche online.