La cartolina di viaggio più bella si scatta qui al tramonto

Fonte: iStock Lo splendido tramonto immortalato nella Riserva nazionale di Masai Mara

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, a volte lo facciamo scegliendo di seguire soltanto il nostro istinto, altre volte per raggiungere quelle destinazioni che da sempre popolano le nostre travel wish list. Lo facciamo perché abbiamo ascoltato le storie degli altri avventurieri o perché ci siamo lasciati ispirare da tutte quelle suggestive fotografie che popolano i feed dei social network e che, a nostra volta, vogliamo scattare e condividere sui nostri profili.

E ce ne sono tante, di istantanee incredibili, le stesse che immortalano alcuni dei luoghi più iconici del mondo intero e che si sono trasformate, negli ultimi anni, in un vero e proprio invito a scoprire e a esplorare alcune di queste destinazioni. La più bella? Noi non abbiamo dubbi, si tratta del tramonto che infiamma il Masai Mara in Kenya: è questa la cartolina più suggestiva di un viaggio indimenticabile.

Masai Mara: il viaggio di una vita

Esistono alcuni luoghi che sono destinati a cambiare per sempre la nostra percezione del mondo e che si trasformano, a furor di popolo, in esperienze da vivere e da condividere almeno una volta nella vita. La Riserva faunistica di Masai Mara è uno di questi.

Situata nel Kenya sud occidentale, e al confine con la Tanzania, questa zona protetta di savana è una delle aree naturali più suggestive del mondo intero. In questo paesaggio mozzafiato, che alterna sterminate pianure erbose a dolci colline, si svolge la vita di alcuni degli esemplari di fauna selvaggia più straordinari del pianeta.

Qui, infatti, vivono leoni e ghepardi, elefanti e zebre, ippopotami e gnu che attraversano le pianure dorate durante la migrazione. Ed è proprio qui che ogni anno, migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, giungono per affrontare safari avventurosi e indimenticabili, per avvistare i celebri Big Five d’Africa e per avere un accesso privilegiato a una delle visioni più spettacolari di sempre.

Quando il sole tramonta, infatti, i suoi ultimi raggi di fuoco infiammano le pianure, le colline e i rami degli alberi, trasformando l’intero paesaggio in un sogno a occhi aperti che lascia senza fiato.

Il tramonto più bello del mondo immortalato in una foto

La riserva faunistica del Masai Mara si trova nella parte sud-occidentale del Kenya, ed è raggiungibile da Nairobi dal quale dista circa 300 chilometri. Come abbiamo anticipato, questa grande e suggestiva area, è una delle più popolari tra viaggiatori che intendono vivere l’esperienza di un safari, del resto garantisce la possibilità di immergersi in un ecosistema preziosissimo per l’Africa e per il mondo intero.

Un viaggio della vita, questo, che consigliamo di fare soprattutto durante i mesi che vanno da luglio a ottobre per ammirare la straordinaria migrazione degli gnu e assistere così a uno spettacolo emozionante.

Imperdibile è poi il tramonto, uno dei più belli del mondo intero. Quando il sole si prepara a lasciare il cielo, per fare spazio alla notte scura, regala a chi guarda uno degli spettacoli terrestri più incredibili di sempre. I suoi raggi si diffondono in maniera capillare tutto intorno, infuocando il parco e tingendolo di mille sfumature di rosso.

Se siete fortunati potrete anche immortalare le giraffe che si avvicinano agli alberi di acacia della riserva e scattare così la cartolina più bella di un viaggio indimenticabile.