Glamping nel Monferrato, la magia dell’autunno è nel foliage

L’autunno è un periodo dell’anno ricco di magia e stupore, tra i suoi mille colori e gli incredibili paesaggi. E cosa c’è di meglio che un weekend nella natura per godere di tutte le sue meraviglie? Nel Monferrato, c’è un glamping ideale per ammirare il foliage e rimanere incantati da tanta bellezza.

Basta allontanarsi di pochi chilometri dal caos e dal traffico di Torino, per potersi tuffare in un vero e proprio angolo di paradiso. Ci troviamo tra le colline del Monferrato, un luogo dal fascino incredibile: è qui che ampi vigneti si snodano arrampicati sui dolci rilievi, offrendo un panorama da mozzare il fiato. Questa zona, d’altronde, è rinomata proprio per la sua produzione di vini famosi in tutto il mondo.

Per vivere un’esperienza davvero unica, il glamping è la soluzione migliore. L’agriturismo Parco del Grep, che sorge a poca distanza dal borgo di Monteu da Po, offre la possibilità di soggiornare nientemeno che in una casa sull’albero. Sono due le strutture disponibili: I Ciliegi e La Pineta sono piccoli cottage in legno abbarbicati tra i tronchi, da cui ammirare il paesaggio circostante godendo di un punto di vista decisamente straordinario. E, come da perfetto stile glamping, non mancano certo le comodità.

Pur rimanendo a stretto contatto con la natura, potrete vivere un soggiorno extra lusso: un’ampia camera da letto dotata di bagno privato è pronta ad accogliervi con tutti i suoi comfort. Un’enorme vetrata si affaccia sulla terrazza da cui, sospesi tra cielo e terra, potrete immergervi nell’incantevole spettacolo autunnale del foliage, ammirando i fantastici colori degli alberi nel loro momento del massimo splendore. Per i più avventurosi c’è una versione davvero suggestiva della casa sull’albero: si tratta di piccole tende sospese tra i rami, dove vivere davvero nel mezzo della natura.

Nei dintorni dell’agriturismo, potrete dedicarvi a decine di esperienze all’aria aperta. Lunghe camminate tra i boschi ed escursioni in bici seguendo il corso del fiume Po, trekking impegnativi nel cuore delle campagne del Monferrato e passeggiate a cavallo. Il territorio offre poi tante attrazioni da visitare, a partire dai piccoli borghi medievali arrampicati tra le colline. Per gli amanti del vino, invece, numerose cantine sono disponibili a degustazioni dei migliori prodotti enogastronomici della regione.

L’autunno è il periodo ideale per vivere quest’avventura. Le temperature sono clementi e il sole scalda l’atmosfera con i suoi raggi tiepidi, mentre tutt’intorno il paesaggio vive una trasformazione affascinante. Siete pronti per un forest bathing in questa splendida cornice?