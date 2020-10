Alla scoperta della Valnerina, incanto della natura

Tra incantevoli scenari naturali e piccoli borghi arroccati, la Valnerina è un luogo incantevole dove poter ammirare paesaggi da sogno. Il suo territorio si stende tra Marche, Umbria e Lazio, attraversando gran parte dell'Italia centrale e ospitando graziosi paesini rinomati a livello nazionale proprio per la loro bellezza. Questa è la meta perfetta per chi ama la natura, un'oasi di pace dove lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana e ritrovare la serenità. E sono molti i pellegrini che vi giungono per un viaggio spirituale tra le suggestive testimonianze religiose che sorgono in questo luogo. Andiamo allora alla scoperta delle bellezze della Valnerina.