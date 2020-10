Natura incontaminata e selvaggia: il Parco del Beigua

Nel cuore della Liguria, a cavallo tra le province di Genova e di Savona, si snoda il rigoglioso Parco naturale del Beigua. È sul suo territorio e su parte di quelli circostanti che, nel 2005, è stato istituito il Beigua Geopark: in questo modo è entrato a far parte della ricca rete europea di geoparchi protetti dall'UNESCO, grazie al suo importantissimo patrimonio geologico. Il parco accoglie tantissime attrazioni tutte da scoprire, offrendo ai turisti una varietà di paesaggi assolutamente incantevoli. Partiamo insieme per un viaggio avventuroso che ci condurrà nel cuore del Beigua.