Con l'Austria e la Svizzera in prima linea per numero di impianti già aperti, anche l'Italia e la Francia hanno inaugurato i primi km di piste innevate, per la gioia degli sciatori

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista degli impianti sciistici di Sölden in Austria

L’aria frizzante di fine novembre (soprattutto negli ultimi giorni in Lombardia, ad esempio) porta quell’energia da “sta per iniziare la stagione”, ma senza la folla del pieno inverno – e sì, stiamo parlando della stagione sciistica! Non tutti gli impianti sono operativi, certo, ma proprio per questo il momento è perfetto per chi vuole rimettere gli sci ai piedi prima degli altri. Le temperature si stanno abbassando, i cannoni sparano nei resort già attivi e i ghiacciai stanno tornando nella loro veste invernale.

Se l’idea è partire subito, ci sono diverse località, tra Italia, Francia, Svizzera e Austria che hanno già inaugurato la stagione o lo faranno proprio questo weekend. Ecco una guida aggiornata a oggi su dove sciare adesso senza aspettare il grande boom natalizio.

Dove sciare adesso in Italia

Tre Cime Dolomiti

In attesa che anche le altre località in Italia si risveglino dal letargo estivo (al contrario di quello canonico), un classico che apre la stagione con qualche settimana d’anticipo rispetto ad altre zone delle Dolomiti. Dal 22 novembre 2025 gli impianti iniziano a girare e il comprensorio di Tre Cime Dolomiti torna a regalare panorami verticali sulle cime di Lavaredo. Perfetto insomma per chi vuole entrare nel mood invernale con piste ampie, scenografiche e poco affollate, soprattutto tra San Candido e Sesto.

Dove sciare adesso all’estero

Francia

La Francia è sempre tra le prime a far partire la stagione grazie all’alta quota: qui si scia già in pieno stile invernale, sia sulle piste dei grandi domini sia sui ghiacciai.

Di seguito i comprensori già aperti:

Tignes / Val d’Isère

Les 3 Vallées (Val Thorens / Les Menuires / Méribel / Courchevel)

Queste località aprono presto perché si trovano oltre i 2.000 metri di quota: qui il freddo arriva prima, la neve “quella vera” resiste più a lungo e l’innevamento programmato funziona al massimo.

iStock

Svizzera

La Svizzera anticipa sempre tutti grazie ai suoi giganti alpini: altissima quota, ghiacciai presenti e microclimi freddi anche a novembre, lo sa bene chi ha anche solo preso l’autostrada in collina di recente.

Comprensori già operativi:

Breuil-Cervinia / Valtournenche / Zermatt – Cervino

Saas-Fee

Gemsstock – Andermatt

Parsenn (Davos Klosters)

Pizol – Bad Ragaz / Wangs

TschentenAlp – Adelboden

Il motivo dell’apertura anticipata è semplice: qui si scia spesso sopra i 2.500/3.000 metri, perfetti per mantenere innevamento e temperature invernali anche quando il resto delle Alpi è ancora in modalità autunnale.

Austria

L’Austria è di un altro mondo, è proprio la regina delle aperture anticipate perché ospita la più alta concentrazione di ghiacciai sciabili dell’intero arco alpino: già, naturalmente, significa piste aperte anche quando il resto d’Europa è ancora fermo.

Comprensori aperti ora:

Sölden

Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl

Hintertuxer Gletscher

Stubaier Gletscher

Pitztaler Gletscher

Kaunertaler Gletscher

Kitzsteinhorn / Maiskogel – Kaprun

Silvretta Montafon

Obertauern

Mölltaler Gletscher

Schladming – 4-Berge-Skischaukel

KitzSki – Kitzbühel / Kirchberg (in parte solo nel weekend)

Qui il segreto è tutto nell’orografia (nonostante il tecnicismo lessicale, non parliamo di metalli preziosi ma di territorio in sé e per sé): tanti ghiacciai, esposizione perfetta e temperature al ribasso già da fine ottobre sono gli ingredienti perfetti per ottenere neve assicurata.