Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista aerea di Piazza delle Erbe a Verona durante il Natale

Verona, città dell’amore shakespeariano e patrimonio Unesco, si trasforma ogni anno in uno scenario natalizio da fiaba, al pari di tante altre città e borghi del Nord Italia. Le sue strade, i palazzi storici e le piazze più celebri si illuminano di centinaia di luci, mentre i profumi di vin brulè e dolci tipici – beh, siamo nella patria del pandoro qui! – riempiono l’aria e la città diventa un invito irresistibile a immergersi nella magia del Natale.

Dalla maestosa Piazza Bra, con l’Arena romana che fa da sfondo e la stella di Natale che domina la piazza, fino alle viuzze del centro storico, Verona offre uno spettacolo che conquista occhi e cuore. Dal 21 novembre al 28 dicembre 2025, la città ospita i suoi Mercatini di Natale in una nuova disposizione che abbraccia Piazza Bra, Piazza dei Signori e Piazza Sacco e Vanzetti: il Natale qui non è solo luci e decorazioni, ma un’esperienza multisensoriale che combina tradizione, cultura e divertimento.

Mercatini di Natale a Verona 2025, tradizione e innovazione

Verona si veste a festa: dal 21 novembre fino al 28 dicembre 2025, la città ospita i suoi Mercatini di Natale, con oltre 60 casette in legno, ispirate al celebre “Christkindlmarkt” di Norimberga, che propongono prodotti artigianali come addobbi in vetro, legno e ceramica, insieme a idee regalo originali e specialità gastronomiche locali.

Dolci natalizi, cioccolata calda e profumi di spezie accompagnano i visitatori in un percorso che sembra uscito da un racconto, tra le piazze più suggestive della città. La Casa di Babbo Natale e il Bosco Incantato, con slitte e cabinovie ai piedi di Palazzo Barbieri, sono mete imperdibili per le famiglie e per chi ama vivere il Natale da protagonista. Oltre all’atmosfera fiabesca, la 17ª edizione dei Mercatini punta su sostenibilità e sicurezza.

Le brochure cartacee lasciano il posto ai QR code digitali e un sistema organizzato di raccolta rifiuti riduce l’impatto ambientale. Gli infopoint offrono supporto costante ai turisti, mentre eventi musicali, animazione e attività nei quartieri arricchiscono l’offerta culturale della città. Piazza Sacco e Vanzetti diventa la Winter Area, con piste di pattinaggio e spettacoli a tema, mentre il Natale diffuso “Addotta una piazza” porta la festa nei quartieri più nascosti, con proposte di street food, mercatini e performance dal vivo.

Natale a Verona, un’esperienza per tutti e 5 i sensi

Oltre ai mercatini, Verona offre esperienze gastronomiche imperdibili. I ristoranti del centro propongono menu a tema, dolci tipici e specialità locali, spesso con influenze spagnole e nordiche. Le casette dei mercatini offrono assaggi di street food natalizio, vin brulè aromatizzato e dolci che profumano di cannella e cioccolato, perfetti per riscaldarsi durante le passeggiate tra le vie illuminate.

Gli orari estesi, dalle 10 del mattino fino a tarda sera nei weekend, permettono di godere appieno della magia del Natale in città. E voi siete team pandoro o panettone? Qui troverete molto, molto di più ma ricordatevi che siete a Verona e una fetta di pandoro…praticamente è dovuta!

Tra gli eventi più imperdibili c’è anche “Presepi dal Mondo”, storica rassegna giunta alla 41ª edizione e ospitata quest’anno nel suggestivo Palazzo del Capitanio, a due passi da Piazza Erbe e dal cuore del centro storico, con presepi e opere d’arte provenienti da musei, collezioni private e maestri presepisti di tutto il mondo.

Da non perdere anche la 30ª Rassegna Interregionale del Presepe Artigianale e Artistico, ospitata dal 7 dicembre all’11 gennaio nell’Oratorio dell’Antica Chiesa di Bovolone, che riunisce opere artigianali provenienti da diverse regioni celebrando la tradizione presepiale attraverso stili e culture differenti.

Infine, domenica 21 dicembre 2025, con partenza alle ore 09.30 da Piazza Bra, le vie del centro ospitano la corsa non competitiva “Verona Christmas Run”, una manifestazione podistica natalizia in costume aperta a tutti.